Захищаючи Україну, старший солдат Тадеуш Матвієнко загинув у районі Роботиного. ФОТО

Захищаючи Україну, на Запорізькому напрямку загинув воїн із Вінничини старший солдат Тадеуш Матвієнко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Барську міську раду.

Як зазначається, він загинув ще 22 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Роботине Пологівського району Запорізької області. З того часу вважався зниклим безвісти. Майже рік рідні та близькі жили надією.... Проте 9 квітня 2024 року було опізнано тіло захисника.

"Йому ще було жити та жити, творити добро, звершувати великі справи. Але він поклав своє життя, щоб жили в мирі та спокої його рідні та близькі, весь український народ. Схиляємо голови в скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Тадеуша, розділяємо біль важкої втрати. Вічна пам'ять і шана відважному Воїну-Захиснику Матвієнку Тадеушу Олександровичу", - додають у міськраді.

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