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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, старший солдат Тадеуш Матвієнко загинув у районі Роботиного. ФОТО

Захищаючи Україну, на Запорізькому напрямку загинув воїн із Вінничини старший солдат Тадеуш Матвієнко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Барську міську раду.

Як зазначається, він загинув ще 22 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Роботине Пологівського району Запорізької області. З того часу вважався зниклим безвісти. Майже рік рідні та близькі жили надією.... Проте 9 квітня 2024 року було опізнано тіло захисника.

"Йому ще було жити та жити, творити добро, звершувати великі справи. Але він поклав своє життя, щоб жили в мирі та спокої його рідні та близькі, весь український народ. Схиляємо голови в скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Тадеуша, розділяємо біль важкої втрати. Вічна пам'ять і шана відважному Воїну-Захиснику Матвієнку Тадеушу Олександровичу", - додають у міськраді.

Також читайте: Захищаючи Україну, загинув актор Житомирського музично-драматичного театру ім. І. Кочерги Андрій Доманський (Артист). ФОТО

Тадеуш Матвієнко

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втрати (4395)


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Вічна Слава Герою! Вічна пам'ять! Вічна вдячність і шана!
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14.04.2024 09:20 Відповісти
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14.04.2024 09:20 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни ,
сумуємо 😪😪😪
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14.04.2024 09:39 Відповісти
Вічна пам'ять про українського воїна старшого солдата Тадеуша Матвієнко залишиться в народі як про людину яка вітдала найдорожче -
- ЖИТТЯ
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14.04.2024 09:39 Відповісти
Слава Герою !!!🙏
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14.04.2024 10:58 Відповісти
Слава Герою! Смерть ворогам.
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14.04.2024 11:12 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

смерть кацапам !

.
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14.04.2024 13:40 Відповісти
 
 