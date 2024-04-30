УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9944 відвідувача онлайн
Новини Фото
1 312 6

Гастролі українського театру "Віримо!" розпочалися у Відні. ФОТОрепортаж

У столиці Австрії розпочали гастролі Дніпровського театру "Віримо!". Постановка за п’єсою Карела Чапека "Біла пошесть" зібрала понад 300 глядачів із різних країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вистава відбулась 28 квітня в сучасному концерт-холі "Das Myth", а після - продовжилась розмовою акторів і постановників з публікою, зокрема на тему війни, сучасного світу, циклічності та невивчених уроків історії.

Голова "Центру українських ініціатив", європейського партнеру виконавців проекту ГО Народна допомога та Дніпровського театру "Віримо!", Олександра Саєнко зазначила, що кількість відвідувачів українських культурних заходів значно збільшилась за рахунок українців, які прибули до Відня, шукаючи порятунку від війни.

Проєкт "Біла пошесть: фантастичний реалізм часів однієї війни" співфінансується програмою ZMINA: Rebuilding, створеною за підтримки Європейського Союзу в рамках спеціального конкурсу заявок на підтримку українських переселенців та українського культурного і креативного секторів, за підтримки ІZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives, Trans Europe Halles та Malý Berlín.

"Для українського мистецтва це знакова подія – велика постановка українського театру на одній з найкращих сцен Відня," - додала Саєнко.

Наступна вистава за п'єсою драматурга Карела Чапека відбудеться у Празі 1 травня.

Читайте: Ще 5 об’єктам культурної спадщини України ЮНЕСКО надало посилений захист

Вистава акторів театру "Віримо!" у Відні
Вистава акторів театру "Віримо!" у Відні
Вистава акторів театру "Віримо!" у Відні
Вистава акторів театру "Віримо!" у Відні
Вистава акторів театру "Віримо!" у Відні
Вистава акторів театру "Віримо!" у Відні
Вистава акторів театру "Віримо!" у Відні
Вистава акторів театру "Віримо!" у Відні
Вистава акторів театру "Віримо!" у Відні
Вистава акторів театру "Віримо!" у Відні

Автор: 

Австрія (962) театр (158) Відень (119)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НУ ЦЕ Ж НЕ ВОДІЇ ФУР.
показати весь коментар
30.04.2024 15:48 Відповісти
Віримо! Що у них є броня від ТЦК
показати весь коментар
30.04.2024 15:49 Відповісти
О! Ухилянти!
показати весь коментар
30.04.2024 15:50 Відповісти
Скільки з них втече?
показати весь коментар
30.04.2024 15:53 Відповісти
""Віримо!" ... у Відні."
показати весь коментар
30.04.2024 16:47 Відповісти
На війні загинув актор цього театру
Олексій Хільський.
показати весь коментар
30.04.2024 17:23 Відповісти
 
 