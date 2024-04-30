Гастролі українського театру "Віримо!" розпочалися у Відні. ФОТОрепортаж

У столиці Австрії розпочали гастролі Дніпровського театру "Віримо!". Постановка за п’єсою Карела Чапека "Біла пошесть" зібрала понад 300 глядачів із різних країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вистава відбулась 28 квітня в сучасному концерт-холі "Das Myth", а після - продовжилась розмовою акторів і постановників з публікою, зокрема на тему війни, сучасного світу, циклічності та невивчених уроків історії.

Голова "Центру українських ініціатив", європейського партнеру виконавців проекту ГО Народна допомога та Дніпровського театру "Віримо!", Олександра Саєнко зазначила, що кількість відвідувачів українських культурних заходів значно збільшилась за рахунок українців, які прибули до Відня, шукаючи порятунку від війни.

Проєкт "Біла пошесть: фантастичний реалізм часів однієї війни" співфінансується програмою ZMINA: Rebuilding, створеною за підтримки Європейського Союзу в рамках спеціального конкурсу заявок на підтримку українських переселенців та українського культурного і креативного секторів, за підтримки ІZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives, Trans Europe Halles та Malý Berlín.

"Для українського мистецтва це знакова подія – велика постановка українського театру на одній з найкращих сцен Відня," - додала Саєнко.

Наступна вистава за п'єсою драматурга Карела Чапека відбудеться у Празі 1 травня.

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