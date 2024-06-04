Зранку окупанти вдарили по Куп’янську, з-під завалів врятували чоловіка. ВІДЕО+ФОТО
4 червня вранці російські загарбники обстріляли Куп'янськ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
"Сьогодні зранку рашисти гатили по Куп’янську. Горять житлові будинки, декілька приватних домоволодінь вщент зруйновані. З-під завалів витягли чоловіка. Живий!", - йдеться в повідомленні.
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Русский Алкаш
показати весь коментар04.06.2024 10:07 Відповісти Мені подобається 1
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