Затримано двох зрадниць, які допомагали РФ на початку повномасштабного вторгнення, - СБУ. ФОТО

Затримано двох зрадниць, які пішли на співпрацю з РФ під час окупації Херсонщини та Харківщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Колишня посадовиця відділення пошти в Ізюмі після окупації підтримала рашистів. За це її призначили до місцевої окупаційної адміністрації. Жінка очолила міську "філію роспошти".

"Перебуваючи на "посаді", фігурантка організувала адресну розсилку пропагандистської преси країни-агресора на території Ізюма. Одним з таких видань була російська газета "Красная звезда", яку тисячними накладами примусово поширювали серед місцевих жителів.

У ній рашисти виправдовували війну проти України та популяризували окупаційні угруповання рф, які воюють проти Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Повідомлено про підозру експрацівнику МОН, який називав Україну "колонією" заходу та висміював її незалежність , - поліція. ФОТО

Іншою зрадницею виявилася колишня продавчиня з правобережжя Херсонщини. Після окупації вона добровільно вступила до місцевого окупаційного "виборчкому", де її призначили "секретарем".

"Під час псевдореферендуму рф жінка обходила двори односельців, від яких вимагала "проголосувати за приєднання" регіону до складу росії. Коли відмовлялися підтримати фейковий плебісцит, колаборантка погрожувала "здати" незгодних озброєним рашистам, які супроводжували її", - додали в СБУ.

Після деокупації жінки "залягли на дно". Проте співробітники СБУ затримали їх. Жінкам повідомлено про підозру за чч. 5, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру генпродюсеру окупаційної ТРК "Крим" Крючкову, який поширює фейки про війну РФ проти України, - СБУ

Автор: 

СБУ (13251) Харківщина (6054) колабораціонізм (1190) Херсонська область (6110)
Топ коментарі
+11
Фото одягу?
показати весь коментар
20.06.2024 15:43 Відповісти
+9
Мразота!!!
показати весь коментар
20.06.2024 15:43 Відповісти
+7
Знову старі курви.
показати весь коментар
20.06.2024 15:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову старі курви.
показати весь коментар
20.06.2024 15:42 Відповісти
Мразота!!!
показати весь коментар
20.06.2024 15:43 Відповісти
Публічне жорстке покарання!

Ні якоі толерантності.
показати весь коментар
20.06.2024 16:23 Відповісти
Фото одягу?
показати весь коментар
20.06.2024 15:43 Відповісти
i divitsa - pisli deokupacii čomus nesdristnuļi na rasejušku....sovkodročeri grjobani.
показати весь коментар
20.06.2024 15:46 Відповісти
Ну і кому те фото потрібне? Навіть прокляття нема на шо посилати... Та всеодно проклинаю паскуд!
показати весь коментар
20.06.2024 15:48 Відповісти
Чергові савкові смердючі відрижки...
показати весь коментар
20.06.2024 15:50 Відповісти
можу легко вгадати, за кого вони голосували у 19-му.
показати весь коментар
20.06.2024 15:51 Відповісти
В нашій державі на посадах стільки зрадників, що ними можна Дніпро перекрити , а СБУ якимись бабами відволікається
показати весь коментар
20.06.2024 15:52 Відповісти
запінити шльондр треба а не заблюрити
показати весь коментар
20.06.2024 15:54 Відповісти
Шо ім не заишло?
показати весь коментар
20.06.2024 16:11 Відповісти
А рідня нічог не знала майно переселенцям а все кацапське кодло гнать на болота
показати весь коментар
20.06.2024 16:14 Відповісти
Головні зрадники досі при владі, що ви цих марух виставляєте котрі навіть на запитання в якому вони місті знаходяься не в змозі будуть відповісти.
показати весь коментар
20.06.2024 16:19 Відповісти
Поліція і влада,яка втекла з міста перед вторгненням русні не зрадники???
показати весь коментар
20.06.2024 16:49 Відповісти
 
 