Затримано двох зрадниць, які допомагали РФ на початку повномасштабного вторгнення, - СБУ. ФОТО

Затримано двох зрадниць, які пішли на співпрацю з РФ під час окупації Херсонщини та Харківщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Колишня посадовиця відділення пошти в Ізюмі після окупації підтримала рашистів. За це її призначили до місцевої окупаційної адміністрації. Жінка очолила міську "філію роспошти".

"Перебуваючи на "посаді", фігурантка організувала адресну розсилку пропагандистської преси країни-агресора на території Ізюма. Одним з таких видань була російська газета "Красная звезда", яку тисячними накладами примусово поширювали серед місцевих жителів.

У ній рашисти виправдовували війну проти України та популяризували окупаційні угруповання рф, які воюють проти Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Іншою зрадницею виявилася колишня продавчиня з правобережжя Херсонщини. Після окупації вона добровільно вступила до місцевого окупаційного "виборчкому", де її призначили "секретарем".

"Під час псевдореферендуму рф жінка обходила двори односельців, від яких вимагала "проголосувати за приєднання" регіону до складу росії. Коли відмовлялися підтримати фейковий плебісцит, колаборантка погрожувала "здати" незгодних озброєним рашистам, які супроводжували її", - додали в СБУ.

Після деокупації жінки "залягли на дно". Проте співробітники СБУ затримали їх. Жінкам повідомлено про підозру за чч. 5, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

