У центрі Києва знесли історичну садибу Зеленських: поліція з’ясовує обставини. ФОТОрепортаж
19 липня у Києві знесли історичну садибу Зеленських, збудовану у 1890 році. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомили Департамент охорони культурної спадщини КМДА та поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Несанкціоноване знесення Садиби Зеленських, за адресою вул. Кониського, 22, збудованої у 1890 році. Шокуюча ситуація! Те, що наразі відбувається – зухвале та цинічне самоуправство!
Міська влада та Департамент охорони культурної спадщини обурені ситуацією, що сталася. Керівник Департаменту охорони культурної спадщини, представники благоустрою, міської влади, громадських організацій, мешканці оперативно прибули на місце подій. Вважаємо, що правоохоронні органи мають надати свою оцінку та притягнути винних до відповідальності.
Особливо цинічно цей зухвалий злочин виглядає в той час як два дні тому Громадська організація "Спадщина Київ" подала до нашого департаменту пакет доопрацьованої облікової документації щодо присвоєння будівлі на вул. Кониського, 22 статусу пам'ятки. Цей крок є частиною підписаного раніше з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА плану дій щодо реалізації петиції №12870 "Зберегти історичну садибу Зеленських", яка була підтримана міським головою.
Наразі Департаментом вивчаються усі можливі законні кроки та заходи реагування", - йдеться у повідомленні представників КМДА.
"Обставини знесення історичної будівлі у центрі столиці поліцейські встановлюють у межах кримінального провадження
Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Техніка, за допомогою якої здійснювалися роботи по зносу будівлі вилучена. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України.
Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі особи за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок, побудований наприкінці XIX століття. На місце події оперативний черговий негайно скерував слідчо-оперативну групу.
Поліцейські встановили місцезнаходження техніки та вилучили її, вирішується питання щодо її арешту. За вказаним фактом слідчі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюються", - повідомив відділ комунікації поліції Києва.
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Т.е. все знали что вот вот будет и просто грозили кулачком????
Вам виднее, киевляне, что там происходит, спросите хоть с когото...
А то продадут все страну с молотка - не забывайте: власти НЕТ, Конституция на паузе..
1. По цій будівлі (зведеній наприкінці 19 століття) яку знесено, то ніби як замовник будівництва і відповідно власник, був нібито якийсь малінін васілій, який родом з пєтєрбурга, будівля простенька
(щоб якісь наприклад скульптури на ній були красиві, і які представляють чи історичну, чи художню цінність, то не видно ніби нічого.Тобто, якщо поставити себе на місце іноземного туриста наприклад, і він захоче взнати якусь київську старовину, красоту, то такий будинок, на мою особисту думку, під таку категорію не підходить.)
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2. Назва жк як "тургенєв", по цій же адресі, це окремий випадок трохи "дичини" якоїсь (на мою особисту думку), бо дійсно, який тургенєв може бути, на 15 році війни яку розв'язала вбивце-нацисто-окупантська московія проти України, як мінімум в 2014 році
( 20.02.2014 р,це дата на московитської медалі, за окупацію Криму)
пішла війною проти України.
3. Чому той будинок було названо "садиба Зеленських", а не "дім васілія малініна" наприклад, зрозуміти не можу поки що. Те що з 1911 по 1915 рік, в тому домі проживав нібито Євмен Микитович Зеленський якийсь, інформація схоже тільки у активіста, який чомусь називає дім побудуваний васілієм малініним, "садиба Зеленських".
В сумі:
Загальне враження, вся ця ситуація, на мій погляд, більше схоже на якісь політичні ігрища, а не на захист цінної історичної спадщини
(якої (цінної історичної спадщини) я особисто не побачив в даній будівлі, та може щось було там таке, що не стидно показати було б наприклад іноземному туристу, та я такого не побачив..)
якоїсь.
А ось інформація, саме по темі:
"Всі київські ломи висловилися про треш із зносом садиби Зеленського? Якщо всі, то і я вставляю свої п'ять копійок. І поставлю запитання, які чомусь не чути.
Почнемо з того коли та як це було зроблено? По-перше, забудовник зруйнував садибу Зеленського вночі. Ще раз, ВНОЧІ! І жодна правоохоронна структура не зреагувала. Що підозріло. Спробуйте вночі щось знести чи гучно шуміти. Розумієте який буде результат? А тут все вдалося. І зроблено це було без жодних дозволів. Тож, як це вдалося забудовнику і хто йому гарантував те, що заважати зносу ніхто не буде.
По-друге, це було зроблено в день народження Кличка. Дуже схоже на кращі традиції наших силовиків, під контролем Татарова, - робити подібні «подарунки» в день народження. ******* у нас затримувати, вручати підозри та проводити обшуки у день народження. І тоді зрозуміло, чому ніхто вночі не заважав зносити садибу Зеленського.
Трете. Вже за 10-12 годин під КМДА було зібрано мітинг, а канали офісу розігнали смачну картинку. Спробуйте зібрати мітинг під ОПою. Відразу скажу - нічого не вийде. Вас просто запакують. І скажуть, що ви агент Кремля. І мені сподобалося, як технологічно депутати "Слуги народу" у Київраді писали дописи про це і люто обурювалися, що стався цей ганебний злочин. А де ж їх дописи про їх же колегу "слугу народу" Влада Трубіцина, який отримав підозру у корупції від САП та НАБУ і втік за кордон завдяки листу ГУР МО? Де їх звернення до правоохоронних органів з запитання на якому етапі розшук Трубіцина та чи взагалі його розшукують? Чи це інше? А що ж так? Як і відмова "слуг народи" голосувати за надання статусу "Почесний громадянин міста Києва" Ліні Костенко та Валерію Залужному? Щось про це слуги так не писали. І зрозуміло чому.
А тепер про винуватих
У ВР понад 5 років лежить нерухомо законопроєкт, що покликаний зберегти історичні будівлі - такі, як садиба Зеленського, будинок Сікорського та багато інших. Лежить і не вноситься на голосування.
Цим законопроєктом пропонується:
1. Збільшити штрафи за неналежне утримання власниками об'єктів культурної спадщини. Наразі вони є досить незначними і фактачно копійчаними - від 1700 до 17 000 грн. Київ пропонує встановити їх на рівні - від 50 до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз це від 850 тис. до 1,7 млн грн).
2. Передбачити можливість примусового викупу містом пам'яток у комунальну власність, якщо власники своїми діями сприяють їх знищенню;
З. Запровадити кримінальну відповідальність за злочини проти культурної спадщини.
Погано? Ні! Потрібно містам? 100%! Здавалося б, «слугам» дали у руки інструмент для боротьби за історичні будівлі. Все просто - внеси до порядку денного законопроєкт, ухвали та йди вихвалятися. Але їм це не порібно і замість того, щоб проголосувати закон про збереження обʼєктів культурної спадщини «кнопки ОП» від «слуг» імітують обговорення на кишеньковій ТСК проти Києва.
Давайте казати відверто, ТСК створена під контролем ОП кілька місяців тому для боротьби з київською міською владою. Її єдина функція - призначити винного (вгадайте з одного разу кого). Я не є прихильником Кличка і в мене є до нього купа претензії по багатьох питаннях, але це для мене не привід підтримувати зусилля Офісу президента по взяття Києва під контроль. Я і до Зеленського маю купу претензій, але не вважаю, що його треба зараз відсторонити від виконання обов'язків, тому що заращ не можна провести вибори і таке відсторонення нашкодить Україні. А для мене інтереси Держави понад всі інші. То чому ж "слуги" готові по команді ОП збиратися на засідання кишенькової ТСК, а закон, який би захистив історичну спадщину, приймати не хочуть?
Оце і є різниця між роботою та її імітацією. Насправді, рішення сьогоднішнього засідання ТСК проти Києва не має значення, тому що воно:
1) передбачуване на 100%;
2) не несе жодного корисного навантаження, оскільки не допоможе врятувати жодну пам'ятку на майбутнє.
У підсумку, імітація бурхливої діяльності від «слуг» не лише порожня, ще й шкідлива - відволікає ресурси, заговорює проблему та, насправді, розв'язує руки забудовникам. А може це бажання замовника з ОП?"
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Тай таке...