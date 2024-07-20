У центрі Києва знесли історичну садибу Зеленських: поліція з’ясовує обставини. ФОТОрепортаж

19 липня у Києві знесли історичну садибу Зеленських, збудовану у 1890 році. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили Департамент охорони культурної спадщини КМДА та поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Несанкціоноване знесення Садиби Зеленських, за адресою вул. Кониського, 22, збудованої у 1890 році. Шокуюча ситуація! Те, що наразі відбувається – зухвале та цинічне самоуправство!

Садиба Зеленських (збудована у 1890 році), Київ, вул. Кониського, 22

Міська влада та Департамент охорони культурної спадщини обурені ситуацією, що сталася. Керівник Департаменту охорони культурної спадщини, представники благоустрою, міської влади, громадських організацій, мешканці оперативно прибули на місце подій. Вважаємо, що правоохоронні органи мають надати свою оцінку та притягнути винних до відповідальності.

У Києві знесли історичну садибу Зеленських

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Особливо цинічно цей зухвалий злочин виглядає в той час як два дні тому Громадська організація "Спадщина Київ" подала до нашого департаменту пакет доопрацьованої облікової документації щодо присвоєння будівлі на вул. Кониського, 22 статусу пам'ятки. Цей крок є частиною підписаного раніше з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА плану дій щодо реалізації петиції №12870 "Зберегти історичну садибу Зеленських", яка була підтримана міським головою.

Наразі Департаментом вивчаються усі можливі законні кроки та заходи реагування", - йдеться у повідомленні представників КМДА.

Будівництво біля садиби Зеленських

"Обставини знесення історичної будівлі у центрі столиці поліцейські встановлюють у межах кримінального провадження

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Техніка, за допомогою якої здійснювалися роботи по зносу будівлі вилучена. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України.

Заарештована поліцією будівельна техніка на місці знесення садиби Зеленських у центрі Києва

Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі особи за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок, побудований наприкінці XIX століття. На місце події оперативний черговий негайно скерував слідчо-оперативну групу.

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Поліцейські встановили місцезнаходження техніки та вилучили її, вирішується питання щодо її арешту. За вказаним фактом слідчі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюються", - повідомив відділ комунікації поліції Києва.