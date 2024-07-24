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Окупанти будують укріплення біля Кримського мосту. ФОТО
У тимчасово окупованому Криму будують укріплення біля Керченського (Кримського) мосту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.
Так, в акваторії Керченської протоки видно плавучий кран.
Кількість барж, якими Росія намагається захистити Керченський міст від українських морських дронів, зросла, розповіли очевидці.
Топ коментарі
+12 RustIck
показати весь коментар24.07.2024 14:23
+11 Az AZLK
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+11 Роман с камнем
показати весь коментар24.07.2024 14:17
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Шоб не один дрон не прошмыгнул ни туда ни сюда
а може, це, хай би царь-поезд на міст завезли - для отраженія танків та піхоти
які москалям здав друг ЗЕ баканов??
Коли їх знищать??