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Окупанти будують укріплення біля Кримського мосту. ФОТО

У тимчасово окупованому Криму будують укріплення біля Керченського (Кримського) мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Так, в акваторії Керченської протоки видно плавучий кран.

Кількість барж, якими Росія намагається захистити Керченський міст від українських морських дронів, зросла, розповіли очевидці.

Також читайте: Авіація РФ охороняє Керченський міст від українських дронів, - ВМС

Окупанти будують укріплення біля Кримського мосту

Автор: 

Крим (14143) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+12
Если бы у руководства Украины была бы смелость, а у западных политиков отсутствовала трусость, то этого моста уже бы давно не было! Это не военно-техническая проблема - это ОТСУСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ!!!
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24.07.2024 14:23
+11
Подсказка - повторите подвиг Нахимова, затопите все свои боевые корыта! Шоб НАТА дрожала и боялась!
Шоб не один дрон не прошмыгнул ни туда ни сюда
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24.07.2024 14:08
+11
Танки обварили сараями , міст обварили , скоро самальоти почнуть ...
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24.07.2024 14:17
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Подсказка - повторите подвиг Нахимова, затопите все свои боевые корыта! Шоб НАТА дрожала и боялась!
Шоб не один дрон не прошмыгнул ни туда ни сюда
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24.07.2024 14:08 Відповісти
Там не тіки нахімов знав, що з суднами робити)
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24.07.2024 15:24 Відповісти
кабанич, чому ця споруда шє існує?
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24.07.2024 14:09 Відповісти
не можете звалити за один раз? - кошмарьте кождного дня тим чи є...
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24.07.2024 14:13 Відповісти
Танки обварили сараями , міст обварили , скоро самальоти почнуть ...
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24.07.2024 14:17 Відповісти
Если бы у руководства Украины была бы смелость, а у западных политиков отсутствовала трусость, то этого моста уже бы давно не было! Это не военно-техническая проблема - это ОТСУСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ!!!
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24.07.2024 14:23 Відповісти
Царь-баржу варять, курви

а може, це, хай би царь-поезд на міст завезли - для отраженія танків та піхоти
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24.07.2024 14:24 Відповісти
Кілька Таурусів і цього моста вже б не було. Але ж Шольцу сцикотно.
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24.07.2024 14:31 Відповісти
А що з Чонгарськими мостами
які москалям здав друг ЗЕ баканов??
Коли їх знищать??
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24.07.2024 14:42 Відповісти
Почему он жив еще ? какие накуй ремонты , ждать когда брусчатку положат ?
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24.07.2024 14:46 Відповісти
Сам Мажіно проектував?
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24.07.2024 15:45 Відповісти
Новина ні про що. Неодноразово був в Керчі і інших портових містах, плавкрани в таких містах норма. З чого "спєци" вирішили, що планкран це ознака будівництва укріплень?
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24.07.2024 16:24 Відповісти
 
 