Окупанти будують укріплення біля Кримського мосту. ФОТО

У тимчасово окупованому Криму будують укріплення біля Керченського (Кримського) мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Так, в акваторії Керченської протоки видно плавучий кран.

Кількість барж, якими Росія намагається захистити Керченський міст від українських морських дронів, зросла, розповіли очевидці.

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