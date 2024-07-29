Фіктивне батьківство за $3,5 тис.: викрито чергову схему для ухилянтів. ФОТО

Викрито групу осіб, які на території декількох областей України, під час дії воєнного стану організували схему, що допомагала військовозобов’язаним чоловікам перетнути державний кордон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як діяла схема?

Так 30-річна мешканка Одеської області та її 30-річний чоловік підшукували громадянок України, що мають малолітніх дітей, які за гроші у судах підтверджували, що військовозобов’язаний чоловік є батьком дитини. Водночас у свідоцтві про народження зі слів матері батьком був вказаний інший чоловік.

"Відтак чоловік, маючи вже двох власних дітей, подавав позов до суду, у якому просив внести зміни у документи дитини, до якої він не має жодного стосунку, вписавши його батьком. У подальшому це давало змогу фіктивним "батькам", придатним до військової служби, безперешкодно виїхати за межі України як багатодітним", - пояснили у прокуратури.

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Скільки коштувала "послуга"?

Установлено, що стати "батьком" за цією схемою коштувало 3500 доларів США.

Організаторам злочинної схеми та жінці, яка надала дозвіл на встановлення фіктивного батьківства, повідомлено про підозру.







Що учасникам схеми загрожує?

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 9 років.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час патрулювання державного кордону на річці Дунай прикордонники виявили 38-річного чоловіка, який вплав намагався незаконно потрапити до Румунії.