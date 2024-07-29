УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5649 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 627 15

Фіктивне батьківство за $3,5 тис.: викрито чергову схему для ухилянтів. ФОТО

Викрито групу осіб, які на території декількох областей України, під час дії воєнного стану організували схему, що допомагала військовозобов’язаним чоловікам перетнути державний кордон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як діяла схема?

Так 30-річна мешканка Одеської області та її 30-річний чоловік підшукували громадянок України, що мають малолітніх дітей, які за гроші у судах підтверджували, що військовозобов’язаний чоловік є батьком дитини. Водночас у свідоцтві про народження зі слів матері батьком був вказаний інший чоловік.

"Відтак чоловік, маючи вже двох власних дітей, подавав позов до суду, у якому просив внести зміни у документи дитини, до якої він не має жодного стосунку, вписавши його батьком. У подальшому це давало змогу фіктивним "батькам", придатним до військової служби, безперешкодно виїхати за межі України як багатодітним", - пояснили у прокуратури.

Також читайте: Судитимуть одеських медиків, які встановлювали фальшиві діагнози для ухилянтів. ФОТОрепортаж

Скільки коштувала "послуга"?

Установлено, що стати "батьком" за цією схемою коштувало 3500 доларів США.

Організаторам злочинної схеми та жінці, яка надала дозвіл на встановлення фіктивного батьківства, повідомлено про підозру.

схеми для ухилянтів
схеми для ухилянтів
схеми для ухилянтів

Що учасникам схеми загрожує?

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 9 років.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час патрулювання державного кордону на річці Дунай прикордонники виявили 38-річного чоловіка, який вплав намагався незаконно потрапити до Румунії.

Автор: 

прокуратура (3675) ухилянти (898)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
і що тут злочинного? дитині знайшли нового батька, який буде платити аліменти. бідонька - біда прямо.
показати весь коментар
29.07.2024 10:56
+4
показати весь коментар
29.07.2024 11:16
+3
Схеми ухилення від законів мають право використовувати виключно "іліти", простолюдинам "нє паложєно"!
показати весь коментар
29.07.2024 11:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і що тут злочинного? дитині знайшли нового батька, який буде платити аліменти. бідонька - біда прямо.
показати весь коментар
29.07.2024 10:56 Відповісти
А хто ж тоді перемогу робити буде? Треба все прикрити і всіх закрити.
показати весь коментар
29.07.2024 10:59 Відповісти
Схеми ухилення від законів мають право використовувати виключно "іліти", простолюдинам "нє паложєно"!
показати весь коментар
29.07.2024 11:02 Відповісти
Я не вписувався б у таку схему. Потім цей спиногриз до копійки тебе обдере, ще аліменти. Тупо, дуже тупо.
показати весь коментар
29.07.2024 11:01 Відповісти
А потім тобі старому подасть склянку води, коли вже сам не зможеш... Люди різні бувають.
показати весь коментар
29.07.2024 11:25 Відповісти
Ага. Сейчас такие дети что скорее подушкой тебя накроет чтобы быстрее имущество твое разделить. А в большинстве случаев дети разьезжаются по миру особенно сейчас и больше их не увидишь. А старики остаются на шее государства и соседей.
показати весь коментар
29.07.2024 11:34 Відповісти
Та яка нахрена склянка води... Статтю читав? Чувак вже має двох своїх, а третього шукає для відстрочки. Після всієї цієї процедури в суді при визнанні третього не його нібито своїм, він отримує мільйон проблем до кінця життя і для двох його дітей так само. Відразу на думку, що спало: аліменти, купівля-продаж нерухомості, спадщина. ********* треба бути щоб на таку схему підписуватися.
показати весь коментар
29.07.2024 12:03 Відповісти
Скільки емоцій...
Ти анекдот про склянку води не чув? Натяків зовсім не розумієш?
показати весь коментар
29.07.2024 12:35 Відповісти
А зачем вы дебилы дали право многодетным драпать за границу? Ну если есть у него трое детей так пускай не на фронте а работает в тылу. Или те кто настругал детей работать Бог не велит и за него пускай работают женщины? Сколько знакомых под видом многодетности за бугор убежали. Притом самое смешное что дети у них от разных баб и сами дети с бабами остались в Украине а мужики убежали. Тоесть мало того что ета власть выпустила ухилянтов из страны так еще теперь ихних детей оставили на шее государства тоесть оставшимся.
показати весь коментар
29.07.2024 11:02 Відповісти
Розумні речі пишеш
показати весь коментар
29.07.2024 11:20 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2024 11:16 Відповісти
Одні їбуться як кролі , то їх ще за кордон випускають і в армію не беруть
показати весь коментар
29.07.2024 11:22 Відповісти
я звернув увагу, що фальшиве батьківство потрібно було отримати через суд. Що там відносно суддів, які провертали ці справи?
показати весь коментар
29.07.2024 12:05 Відповісти
анализ ДНК українським судам невідомий. Чи судді були у схемі.
показати весь коментар
29.07.2024 14:34 Відповісти
 
 