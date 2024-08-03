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Новини Фото Війна
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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: загинув чоловік, є поранені та руйнування. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 2 серпня 2024 року, під вогневим ураженням армії РФ перебували Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Кизомис, Берислав, Гаврилівка, Львове та Золота Балка на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, у результаті російської агресії пошкоджено 18 об’єктів: дев’ять приватних будинків, магазин та сім автомобілів.

"Російські військові атакували із БпЛА людей, які перебували на вулиці у Антонівці. В результаті вибуху загинув 54-річний чоловік, отримали поранення 75-річна жінка та 68-річний чоловік, в обох вибухові травми й уламкові поранення спини.

Вдень російські військові вдарили дроном типу "FPV" по Гаврилівці, внаслідок чого постраждав працівник Каховського районного відділу поліції. Правоохоронця доправили до лікарні, де у нього діагностували мінно-вибухову травму, контузію, вогнепальні рани голови, тулуба, живота, рук та ніг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни проводять рекрутингові рейди до армії РФ на ТОТ Херсонщини, - Центр нацспротиву

Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини

Автор: 

обстріл (28435) Нацполіція (15163) Херсонська область (5747)


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