Герой України Леонід Хода пішов із посади командира 1 окремої танкової бригади. Її очолив Олег Могульский. ФОТО

Полковник Збройних сил України, Герой України Леонід Хода йде з посади командира 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади, яка поширює заяву Ходи.

"Я гордий, що був командиром сталевих всі ці 4 роки. Разом ми гідно захищали країну, відіграючи важливу роль в Операції Об’єднаних Сил. Разом ми рішуче зустріли ворога на початку повномасштабного вторгнення. Завдяки нашим спільним зусиллям ми змогли захистити столицю та звільнити Чернігівщину від загарбників. Згодом ми без пафосу, не в тік-тоці, а в реальності гасили російський непотріб в Лимані, Лисичанську, Авдіївці, Марʼїнці, Старомайорському, Роботиному та інших гарячих точках українського фронту. Для мене честю було воювати разом із Вами. Дякую кожному з Вас. Усі Ви і є 1-танкова бригада. Саме Ви робите її славетною. Ви пишете історію і, переконаний, що це буде історія перемоги!" - зазначає військовий.

"Дякую Чернігівщині! Від початку моєї служби як командира 1 танкової вона стала для мене моєю другою Батьківщиною. Стійкість та незламність її жителів вразили не тільки мене, а й москальську мерзоту. Хочу сказати кожному і кожній: ви – неймовірні. Дякую волонтерам та меценатам! Завдяки Вам ми ефективно стримували і гнали ворога з нашої землі. Ваша допомога неоціненна, як і Ваша підтримка...Зараз наші шляхи розходяться, але ми разом продовжуємо рухатися в одному напрямку, до спільної мети. Найміцніші зв’язки – ті, які вибудувалися у мовах жорстких випробувань. І саме ці випробування ми з вами пройшли із честю та гідністю. Не прощаюся з вами, кажу "до побачення", - резюмує Хода.

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За даними бригади, полковник Леонід Хода, який був командиром сталевих 4 роки, передав бойовий прапор новому командиру бригади, підполковнику Олегу Могульскому.



