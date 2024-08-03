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Новини Фото Війна
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Герой України Леонід Хода пішов із посади командира 1 окремої танкової бригади. Її очолив Олег Могульский. ФОТО

Полковник Збройних сил України, Герой України Леонід Хода йде з посади командира 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади, яка поширює заяву Ходи.

"Я гордий, що був командиром сталевих всі ці 4 роки. Разом ми гідно захищали країну, відіграючи важливу роль в Операції Об’єднаних Сил. Разом ми рішуче зустріли ворога на початку повномасштабного вторгнення. Завдяки нашим спільним зусиллям ми змогли захистити столицю та звільнити Чернігівщину від загарбників. Згодом ми без пафосу, не в тік-тоці, а в реальності гасили російський непотріб в Лимані, Лисичанську, Авдіївці, Марʼїнці, Старомайорському, Роботиному та інших гарячих точках українського фронту. Для мене честю було воювати разом із Вами. Дякую кожному з Вас. Усі Ви і є 1-танкова бригада. Саме Ви робите її славетною. Ви пишете історію і, переконаний, що це буде історія перемоги!" - зазначає військовий.

"Дякую Чернігівщині! Від початку моєї служби як командира 1 танкової вона стала для мене моєю другою Батьківщиною. Стійкість та незламність її жителів вразили не тільки мене, а й москальську мерзоту. Хочу сказати кожному і кожній: ви – неймовірні. Дякую волонтерам та меценатам! Завдяки Вам ми ефективно стримували і гнали ворога з нашої землі. Ваша допомога неоціненна, як і Ваша підтримка...Зараз наші шляхи розходяться, але ми разом продовжуємо рухатися в одному напрямку, до спільної мети. Найміцніші зв’язки – ті, які вибудувалися у мовах жорстких випробувань. І саме ці випробування ми з вами пройшли із честю та гідністю. Не прощаюся з вами, кажу "до побачення", - резюмує Хода.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни Сіверської бригади знищили російський танк на межі Запорізької й Донецької областей. ВIДЕО

Леонід Хода

За даними бригади, полковник Леонід Хода, який був командиром сталевих 4 роки, передав бойовий прапор новому командиру бригади, підполковнику Олегу Могульскому.

Олег Могульский
Олег Могульский

Автор: 

1 окрема танкова бригада (14)


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Топ коментарі
+39
Пішов чи "пішли"? Що відбувається,*****?
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03.08.2024 13:28
+37
Напевно до компанії бувшого командира 80 бригади і ще десятків бойових офіцерів,яких позвільняла зелена пошесть. Не вгодив.
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03.08.2024 13:30
+31
Чому пішов? Куди пішов?
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03.08.2024 13:27
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На повышение?
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03.08.2024 13:26 Відповісти
Кацапура Сирський на догоду піаністу продовжує знищувати ЗУ,
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03.08.2024 13:54 Відповісти
Так, на посаду якої не існує.
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03.08.2024 14:06 Відповісти
Чому пішов? Куди пішов?
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03.08.2024 13:27 Відповісти
Напевно до компанії бувшого командира 80 бригади і ще десятків бойових офіцерів,яких позвільняла зелена пошесть. Не вгодив.
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03.08.2024 13:30 Відповісти
Чому військові бойові офіцери , терплять знущяння ( дозволяють ЕРМАКУ , який ніхто , вказувати, Що їм робити )бояться ПОРНОШУТА 4*ухилянта , як в басні льви , дрожать перед тараканом , якого можно т
тапком прихлопнути? Ну , хочаб , як полковник Червінський розкажіть , хто віддав наказ розмінувати Чонгар , коли ви знали на 100% , що ось-ось будє страшний наступ , посольства євакуойвувались ? А ви , що не ррзумієтє , що ЗЕ ПОВИНЕН ВИКОНАТИ ОМАНСЬКЕ ЗАВДАННЯ ?
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03.08.2024 16:21 Відповісти
Єдиний Роман Червінський не мовчить ! А як вам не соромно ? Присягу давали не зепиторам , а НАРОДУ !
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03.08.2024 16:25 Відповісти
4 года для военного на одном месте это очень долго. Особенно во время войны. Поэтому скорее всего расчищают дорогу молодым и более перспективным. Хотя исключать, что пойдет на повышение тоже нельзя.
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05.08.2024 10:15 Відповісти
А шо, цей комбриг старий та не перспективний?
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05.08.2024 11:52 Відповісти
Офицер должен получать очередное звание каждые 3...4 года. Если по каким-то причинам не получил (ну, скажем, нету соответствующего места), то он вылетает с "конвейера" и через некоторое время становится неперспективным.
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06.08.2024 08:24 Відповісти
За це я в курсі. Питання на яку посаду він, конкретно він, іде.
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06.08.2024 08:29 Відповісти
Пішов чи "пішли"? Що відбувається,*****?
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03.08.2024 13:28 Відповісти
Роблять їх разом,як і обіцяли!
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03.08.2024 13:30 Відповісти
Розстановка холуїв відбувається,лояльних,підконтрольних,готових "покласти" скільки завгодно !
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03.08.2024 13:47 Відповісти
Не вважав Сирського найвеличнішим головнокомандуючим?...
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03.08.2024 13:33 Відповісти
а за що цього кацапа-мясника і зрадника так вважати ??? до то що батьки в мацкве ???
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03.08.2024 13:39 Відповісти
Не думав, щ в нас надлишок ефективних офіцерів
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03.08.2024 13:33 Відповісти
Отож бо й погано міркує пуйло, що в УКраїні багато ефективних офіцерів. А заподіємо сирського.
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03.08.2024 13:57 Відповісти
И тем не менее это так. Молодые подрастают во время войны очень быстро.
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05.08.2024 10:16 Відповісти
Відправили відпочивати. Не вписується в формат "Зупинимо війну".
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03.08.2024 13:33 Відповісти
Взяв і пішов. Так вся армія може розійтися
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03.08.2024 13:36 Відповісти
********** цього і треба.
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03.08.2024 13:37 Відповісти
Зеленський зрадник поки воно при владі толку не буде. Він по приказу ***** загнав АЗОВ в Маріуполь і здав *****. Він знімае всіх боевих командірів щоб послвбити армію. І він по заданію **** виконуе все щоб мотивовані проукраїнськи люди гинули в цій війні а остався непотріб шановники скоморохов коломойского 95кварталу.
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03.08.2024 13:46 Відповісти
ЧОГО ЙДЕ, БО СКАЗАВ КОМАНДУВАННЮ ЩОСЬ НЕ ТЕ??????????
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03.08.2024 13:50 Відповісти
Ці д-ефективні менеджери щось нездорове мутять .
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03.08.2024 13:52 Відповісти
козырь зачищает ЗСУ от лучших командиров.
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03.08.2024 13:53 Відповісти
Судячи з тендеції зі звільненням досвідчених бойових офіцерів та рекламою, так званого мирного форуму, гундос та Ко, готують країну до капітуляції наприкінці 2024 року.
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03.08.2024 13:53 Відповісти
Пішов "За станом здоров'я"
Мабуть🧐
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03.08.2024 14:18 Відповісти
Пішов, чи пішли? Бо не хоче відступати..
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03.08.2024 15:01 Відповісти
Досвідчений зі стажем комбриг-танкіст.Неясно, сам пішов чи допомогли "пійти"?
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03.08.2024 15:32 Відповісти
Їбаний зелений шабаш продовжується.
Зепідар власними руками знищив генеральний штаб ЗСУ.
На чолі поставив слухняного безхребетного сраколиза.
Тепер взялися за командирів бригад.
Результат цієї системної роботи: зрив мобілізації, знищення вищої і середньої командної ланки, фронт тріщить по швах, повільно відступає, резерви, дбайливо накопичувані і збережені ген. Залужним, бездарно витрачаються на латання дірок.

Таке може свідомо робити тільки ворог або зрадник України.
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03.08.2024 16:14 Відповісти
А чому ці бойові офіцери терплять знущання клоунів?
Чому?
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03.08.2024 17:05 Відповісти
Може тому що не такі вже і бойові? Раз дозволяють блазню та його кагалу зрадників витирати об себе ноги. Сумно.
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03.08.2024 19:56 Відповісти
Супер!
110, 65,110 тро, 47, 1 я танковая, 80 я, и т.д.
Дальше что ....
Не совок виноват. Безграмотность, бояться принять решения, тупость, враньё. Не бригады а штабы выше.
Позор
И кого защищать. Что в стране делается. Как было воровство так и осталось.
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03.08.2024 17:37 Відповісти
владі потрібна домашня кишенькова слухняна болоночка, бо вівчур її ( владу) розірве.
А оскільки вовки лізуть, то влада сподівається зупинити їх багатьма болонками. Просто засипати.
Додав би : подивимось що вийде!.
Але то і так зрозуміло. Буде біда.
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03.08.2024 17:53 Відповісти
 
 