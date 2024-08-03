Клименко нагородив бійців 12-ої бригади спеціального призначення "Азов". ФОТОрепортаж
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відзначив бійців 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" під час церемонії нагородження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Азову".
Як зазначається, Азовці отримали нагрудні знаки МВС "За безпеку народу", "За відвагу в службі", "За відзнаку в службі", медалі "Захиснику Вітчизни", "За військову службу Україні", а також ордени Богдана Хмельницького і "За мужність" III та II ступенів.
"Кожен з вас - носій національної ідеї, носій любові до України. І кожен з вас за своїм прикладом буде виховувати своїх дітей саме в дусі патріотизму і любові до Батьківщини. Я вам бажаю берегти своє життя для майбутнього нашої держави і для наступних поколінь, тому що нам необхідно буде з вами дуже багато працювати", - сказав міністр.
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Вони ще вам гарної ***** вломять
Можна бути патріотом і гарним воїном, але неспроможним домовитися про співпрацю з опонентом...
Внутрішні сили це Клименка. Добре.
Як може нагороджувати нагородами за захист Вітчизни - головний мент. Що каже про колег що вони не можуть бути в окопах бо їх тому не вчили. А перехожих в бусиках навчають.