Клименко нагородив бійців 12-ої бригади спеціального призначення "Азов". ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відзначив бійців 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" під час церемонії нагородження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Азову".

Як зазначається, Азовці отримали нагрудні знаки МВС "За безпеку народу", "За відвагу в службі", "За відзнаку в службі", медалі "Захиснику Вітчизни", "За військову службу Україні", а також ордени Богдана Хмельницького і "За мужність" III та II ступенів.

"Кожен з вас - носій національної ідеї, носій любові до України. І кожен з вас за своїм прикладом буде виховувати своїх дітей саме в дусі патріотизму і любові до Батьківщини. Я вам бажаю берегти своє життя для майбутнього нашої держави і для наступних поколінь, тому що нам необхідно буде з вами дуже багато працювати", - сказав міністр.

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