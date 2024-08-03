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Клименко нагородив бійців 12-ої бригади спеціального призначення "Азов". ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відзначив бійців 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" під час церемонії нагородження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Азову".

Як зазначається, Азовці отримали нагрудні знаки МВС "За безпеку народу", "За відвагу в службі", "За відзнаку в службі", медалі "Захиснику Вітчизни", "За військову службу Україні", а також ордени Богдана Хмельницького і "За мужність" III та II ступенів.

"Кожен з вас - носій національної ідеї, носій любові до України. І кожен з вас за своїм прикладом буде виховувати своїх дітей саме в дусі патріотизму і любові до Батьківщини. Я вам бажаю берегти своє життя для майбутнього нашої держави і для наступних поколінь, тому що нам необхідно буде з вами дуже багато працювати", - сказав міністр.

Також читайте: Зеленський нагородив ще 274 українських воїнів, 169 з них - посмертно, - указ СПИСОК

Нагородження азовців
Нагородження азовців
Нагородження азовців
Нагородження азовців
Нагородження азовців
Нагородження азовців
Нагородження азовців
Нагородження азовців

Автор: 

нагорода (1260) Азов (777) Клименко Ігор (485)


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Топ коментарі
+5
Те що підходить на полі бою, найчастіше не підходить для будівництва правової держави...
Можна бути патріотом і гарним воїном, але неспроможним домовитися про співпрацю з опонентом...
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03.08.2024 15:15
+4
ОТ БИ ЦИХ ХЛОПЦІВ У ВЛАДУ...
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03.08.2024 15:07
+2
Хер вам, такого не буде.
Вони ще вам гарної ***** вломять
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03.08.2024 15:14
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Скоро теж розформують?
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03.08.2024 15:06 Відповісти
Не дай Бог!
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03.08.2024 15:11 Відповісти
Хер вам, такого не буде.
Вони ще вам гарної ***** вломять
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03.08.2024 15:14 Відповісти
ОТ БИ ЦИХ ХЛОПЦІВ У ВЛАДУ...
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03.08.2024 15:07 Відповісти
Те що підходить на полі бою, найчастіше не підходить для будівництва правової держави...
Можна бути патріотом і гарним воїном, але неспроможним домовитися про співпрацю з опонентом...
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03.08.2024 15:15 Відповісти
ТОБ ТО ПОТРІБНІ НЕ ПАТРІОТИ, А ЯКІСЬ ОСОБЛИВІ ЛЮДИ НА КШТАЛТ ЄРМАКА?
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03.08.2024 15:22 Відповісти
Не треба перекручувати, країна не складається з азовців-патріотів і кінопродюсерів з ларьочниками...
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03.08.2024 15:28 Відповісти
Тобто весільні ведучі, коміки, фотографи невзмозі керувати державою?
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03.08.2024 17:35 Відповісти
Нарешті нагородив! З копняка!!
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03.08.2024 15:31 Відповісти
"РЕдіса" замість сирського. Пора петицію робити.
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03.08.2024 17:26 Відповісти
Яким боком Клименко до військових нагород? Я щось вже зовсім перестав розуміти.
Внутрішні сили це Клименка. Добре.
Як може нагороджувати нагородами за захист Вітчизни - головний мент. Що каже про колег що вони не можуть бути в окопах бо їх тому не вчили. А перехожих в бусиках навчають.
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03.08.2024 21:52 Відповісти
Еліта нації! Слава Героям!
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03.08.2024 23:40 Відповісти
 
 