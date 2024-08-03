УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9401 відвідувач онлайн
Новини Фото
7 545 56

Затримано осіб, які підпалили військовий автомобіль у Харкові. ФОТОрепортаж

У Харкові правоохоронці затримали двох осіб, ймовірно, причетних до підпалу військових авто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій патрульної поліції Харкова.

Де відбувся злочин?

Як зазначається, вчора близько 2-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення про підпал військового авто на проспекті Байрона. Патрульні спільно із працівниками ГУНП розпочали пошуки причетних до події осіб.

Обстежуючи прилеглу територію, екіпажі виявили двох чоловіків, які спробували втекти.

"Одного із чоловіків наздогнали та під час перевірки виявили в його рюкзаку легкозаймисті речовини. Також у телефоні громадянина інспектори виявили відео, яке вказувало на його причетність до підпалу автомобіля. Неподалік затримали також іншого громадянина, ймовірно, причетного до підпалу. Затриманих чоловіків одразу передали слідчо-оперативній групі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спалив 10 "військових" автівок та пошкодив ще 3 – у Києві до 8 років ув’язнення засудили серійного палія. ФОТОрепортаж

підпал військового автомобіля в Харкові
підпал військового автомобіля в Харкові
підпал військового автомобіля в Харкові
підпал військового автомобіля в Харкові

"Підзаробіток" у Телеграм-каналі

За інформацією Харківської обласної прокуратури, чоловіки, бажаючи підзаробити, через месенджер "Telegram" налагодили контакт з "роботодавцем" - за попередньою інформацією, співробітником російської спецслужби. Від куратора чоловіки отримали завдання - підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

Підозри виконавцям

Затриманим повідомлено про підозру за фактами скоєного, відповідальність передбачено за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч.1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

Автор: 

авто (6165) підпал (673) Харків (5591)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
****** та підпалити.
показати весь коментар
03.08.2024 15:59
+24
А навіщо було затримувати? Знищена падла при спробі бігства. Скілька коштів зекономили б. Корми ще падлів.
показати весь коментар
03.08.2024 16:10
+13
продати квартири ціх виродків івідшкодувати потерпівшим ! А їх на розмінування
показати весь коментар
03.08.2024 16:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****** та підпалити.
показати весь коментар
03.08.2024 15:59 Відповісти
А навіщо було затримувати? Знищена падла при спробі бігства. Скілька коштів зекономили б. Корми ще падлів.
показати весь коментар
03.08.2024 16:10 Відповісти
А хто відшкодовувати буде?
показати весь коментар
03.08.2024 16:18 Відповісти
А ты думаеш что с этого ***** можно что-то получить ? Ты на прикид его посмотри.
показати весь коментар
03.08.2024 16:22 Відповісти
Не скажи. З живої людини завжди можна дещо отримати... А з трупа - ні. У нього є хата, тачка можливо, батьки з хатою і тачкою, родичі, у яких це все є. і тд.
показати весь коментар
03.08.2024 16:36 Відповісти
треба грамотно їх знезаражувати, типу - при спробі втечі з "клітки"
показати весь коментар
03.08.2024 16:36 Відповісти
"бігства"
показати весь коментар
03.08.2024 17:43 Відповісти
И оформить всё ,как он сам подпалился , при неосторожном обращении с огнё1м.
показати весь коментар
03.08.2024 16:21 Відповісти
Це якщо на місці злочину. А тут затримали "імовірного" злочинця
показати весь коментар
03.08.2024 16:38 Відповісти
Розірвати падаль кацапську *****.
показати весь коментар
03.08.2024 18:04 Відповісти
Выдать грабли и желную желетку пускай поля и обочины от мин убирает
показати весь коментар
03.08.2024 16:01 Відповісти
Підзаробили?
показати весь коментар
03.08.2024 16:05 Відповісти
А хіба вони не згоріли, обоє біля авто, що підпалили, від прикрої помилки поводження із палаючою сумішшю ???
показати весь коментар
03.08.2024 16:08 Відповісти
ні, треба спочатку впевнитись що вони то вони, потім усе інше згідно фантазії
показати весь коментар
03.08.2024 16:38 Відповісти
продати квартири ціх виродків івідшкодувати потерпівшим ! А їх на розмінування
показати весь коментар
03.08.2024 16:08 Відповісти
У десятикратному розмірі...
показати весь коментар
03.08.2024 16:12 Відповісти
краще лишити громадянства
показати весь коментар
03.08.2024 16:40 Відповісти
та немає у них нічого, заробити хотіли, але таким чином, бидло бидлом.
показати весь коментар
03.08.2024 17:45 Відповісти
Дивна ця війна. Смерті від неї справжні, а війна дивна. Подібне під час воєнного стану ,скажімо в минулу війну-це гарантований розстріл на місті. Чи не пора верховній раді щось суттєве прийняти ,окрім бла-бла ,проти коллаборантів і таких ,по суті, диверсантів.
показати весь коментар
03.08.2024 16:09 Відповісти
розстріли потрібні
хто згоден розстрілювати за вказівкою від невідомо кого ?
показати весь коментар
03.08.2024 16:42 Відповісти
Ну звичайно, венеціанська комісія буде проти. Як альтернативу їй можна запронувати наступне: давайте ми будемо венеціанською комісією ,а ви років з 5 будете воювати хоч і з іржавою але 2-гою армією світу.
показати весь коментар
03.08.2024 16:48 Відповісти
ні, хто буде розстрілювати ?
показати весь коментар
03.08.2024 17:03 Відповісти
Україна знаходиться в стані війни, та такої що цивілізований світ 80 років не бачив. Під такий стан повинне бути законодавство воєнного стану. От воно і буде визначати: кого ,за що і хто. Якщо цього не буде -навароссія гарантована.
показати весь коментар
03.08.2024 17:15 Відповісти
розстрілювати потрібно зараз, учора та зранку
показати весь коментар
03.08.2024 17:29 Відповісти
Це ми українці ще не всі звикли до війни і її специфічних законів. А ви спитайте в солдата ЦХАКАЛ, що ві робить з тим ,хто кидає коктейль молотова в його службовий автомобіль і в кого він питає, що йому робити.
показати весь коментар
03.08.2024 16:58 Відповісти
у кожної нації (геному) свій шлях
показати весь коментар
03.08.2024 17:05 Відповісти
А не треба вказівка бажання знищити кацапсячу наволоч і все
показати весь коментар
03.08.2024 17:38 Відповісти
За підпал авто - розстріл, за вбивство - в'язниця. М-да...
показати весь коментар
03.08.2024 16:45 Відповісти
розстріли без відповідальності - хаос
показати весь коментар
03.08.2024 17:06 Відповісти
Саме так. Розумію емоції людей, але це хаос
показати весь коментар
03.08.2024 17:07 Відповісти
Ніякий це не хаос. Ви мабуть зовсім цивільна людина і ніколи не читали військових статутів. В період війни повинні бути комендантські патрулі з своїми обов'язками. Та й зараз багато чого військовим дозволено ,але не все воно працює з різних причин. А головна та ,що законодавство не приведено в відповідність з воєнним станом.
показати весь коментар
03.08.2024 17:32 Відповісти
Я учасник бойових дій. Те, що ви пропонуєте - анархія. Тим більше затриманий може виявитися не причетним. Бо багато людей сприймають військовий стан, як саме анархію. Потім почнуть розстрілювати за те, що курку вкрав в магазині, бо електрики немає - немає роботи тощо. Це робота правоохоронних органів і СБУ - нехай працюють
показати весь коментар
03.08.2024 18:03 Відповісти
Мінімальне дізнання повинно бути, в комендантську годину, запалювальні суміші та ще і відео та переписка з куратором, от вам і всі докази. Може й не розтріл, а простріл коліна, щоб все наступне життя срав стоячи.
показати весь коментар
03.08.2024 18:24 Відповісти
... на шибиницю,до 7коліна.
показати весь коментар
03.08.2024 16:11 Відповісти
Там на фото дрищ молодий, яке 7 коліно? Його повісити - то й друге всохне у сперматозоїдах..
показати весь коментар
03.08.2024 16:20 Відповісти
а може його стерилізувати, а задля гарантії у штурм.бат ? )
показати весь коментар
03.08.2024 16:44 Відповісти
На розмінування..
показати весь коментар
03.08.2024 17:37 Відповісти
на гіляку запроданців !!!
показати весь коментар
03.08.2024 16:13 Відповісти
Да возьмите и пристрилите его ,при попытке вооружонного сопротивления. Так чтоб потом другим дегенератам неповадно было.
показати весь коментар
03.08.2024 16:20 Відповісти
Влада вважає, що в Україні немає держави, тому, за їх логікою, і державної зради бути не може. Тільки необґрунтовані доходи та дрібне ***********
показати весь коментар
03.08.2024 16:30 Відповісти
влада на росії так вважає? Так це не секрет, а з ким же вони так перемовин хочуть?
показати весь коментар
03.08.2024 16:35 Відповісти
яка влада ?
показати весь коментар
03.08.2024 16:55 Відповісти
Пока вы не начнёте расстреливать или давать пожизненное( без возможности обмена) ,за такие дела ,толку не будет. Измена Родине и точка. Но с этой властью этого не дождаться.
показати весь коментар
03.08.2024 16:42 Відповісти
Поки таку наволоч не будуть валити на місці злочину, доти та херня не зупиниться! І то цілком законно! То є ворог, який хоче вас вбити або знищити ваше майно в умовах війни, так що завалити на місці можна без проблем. На війні по-іншому ж не буває.
показати весь коментар
03.08.2024 16:55 Відповісти
на місці "злочину" не можна, ч\з тиждень Вас "завалять" по якійсь дурні
показати весь коментар
03.08.2024 16:58 Відповісти
Віддайте їх тому воїну,якому вони спалили,я думаю більше не будуть палить,да й іншим урок буде.
показати весь коментар
03.08.2024 17:10 Відповісти
Це бидло тре6ба просто знищувати .
показати весь коментар
03.08.2024 17:16 Відповісти
Таких бидланів,як ці на Цензорі хоч греблю гати! Всі хто тут скиглить і стогне щодо ТЦК,хто з дивану скавчить про незаконну могілізацію і бусифікацію.....це ждуни-ухилянти,які теж палять машини ЗСУ,а прийде русня вони перші стануть стукачами і кацапськими 6-ками.
показати весь коментар
03.08.2024 17:26 Відповісти
Точно написано.
показати весь коментар
03.08.2024 18:08 Відповісти
Першими до русні побіжать поліцаї, завжди так було.
показати весь коментар
03.08.2024 19:17 Відповісти
До речі,хтось чув чи хоч одного такого палія судили і дали термін? Чи їх тихенько відпускають? Це ж явні зрадники,які завтра людей з ЗСУ почнуть вбивати! Як і більшість цензоровських ухилянтів-квіточок!
показати весь коментар
03.08.2024 17:28 Відповісти
Поместить этих тварей в тот же автомобиль и поджечь. Зуб за зуб..
показати весь коментар
03.08.2024 17:50 Відповісти
баранограм працює.
показати весь коментар
03.08.2024 17:54 Відповісти
На гілляку підарів,бо інакше діла не буде.
показати весь коментар
03.08.2024 18:23 Відповісти
Чувак на заданіє пішов у гумових шльопках. Я в таких лаптях навіть своїм робітникам не дозволяю ходити.
показати весь коментар
03.08.2024 18:27 Відповісти
Набити татухи по всьому тілу з гербом України та відправити на росію. І такі експерименти слід робити з усіма любителями руського міра. Заодно поржемо, коли їх будуть ******* свої же.
показати весь коментар
03.08.2024 22:21 Відповісти
 
 