Затримано осіб, які підпалили військовий автомобіль у Харкові. ФОТОрепортаж

У Харкові правоохоронці затримали двох осіб, ймовірно, причетних до підпалу військових авто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій патрульної поліції Харкова.

Де відбувся злочин?

Як зазначається, вчора близько 2-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення про підпал військового авто на проспекті Байрона. Патрульні спільно із працівниками ГУНП розпочали пошуки причетних до події осіб.

Обстежуючи прилеглу територію, екіпажі виявили двох чоловіків, які спробували втекти.

"Одного із чоловіків наздогнали та під час перевірки виявили в його рюкзаку легкозаймисті речовини. Також у телефоні громадянина інспектори виявили відео, яке вказувало на його причетність до підпалу автомобіля. Неподалік затримали також іншого громадянина, ймовірно, причетного до підпалу. Затриманих чоловіків одразу передали слідчо-оперативній групі", - йдеться у повідомленні.

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"Підзаробіток" у Телеграм-каналі

За інформацією Харківської обласної прокуратури, чоловіки, бажаючи підзаробити, через месенджер "Telegram" налагодили контакт з "роботодавцем" - за попередньою інформацією, співробітником російської спецслужби. Від куратора чоловіки отримали завдання - підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

Підозри виконавцям

Затриманим повідомлено про підозру за фактами скоєного, відповідальність передбачено за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч.1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.