Окупанти били по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе: Поранено дві людини, пошкоджено будинки, підприємства, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Протягом 3 серпня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе і з артилерії, унаслідок чого є постраждалі та пошкодження.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, цілий день агресор бив по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Атакував дронами-камікадзе і артилерією.
Унаслідок обстрілів постраждали жінки 65 та 75 років. Їм надали медичну допомогу. Потерпілі у задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно.
Також повідомляється, що в житловому секторі виникло кілька пожеж.
Пошкоджено 8 приватних будинків, 10 господарських споруд, ще одну знищено. Понівечено пару авто і стільки ж гаражів, парники, сонячні панелі, газогін, лінію електропередач.
Крім того, є руйнування на двох підприємствах.
Будь ласка, зачекайте...
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