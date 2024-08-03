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Окупанти били по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе: Поранено дві людини, пошкоджено будинки, підприємства, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом 3 серпня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе і з артилерії, унаслідок чого є постраждалі та пошкодження.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цілий день агресор бив по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Атакував дронами-камікадзе і артилерією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ ударили по Нікопольщині: пошкоджено будинок та газогін. ФОТО

Обстріли Нікопольського району 3 серпня

Також дивіться: Впродовж дня росіяни 15 разів атакували Нікопольщину. Загинуло дві людини, ще двоє поранені. ФОТОрепортаж

Унаслідок обстрілів постраждали жінки 65 та 75 років. Їм надали медичну допомогу. Потерпілі у задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно.

Також повідомляється, що в житловому секторі виникло кілька пожеж.

Обстріли Нікопольського району 3 серпня

Пошкоджено 8 приватних будинків, 10 господарських споруд, ще одну знищено. Понівечено пару авто і стільки ж гаражів, парники, сонячні панелі, газогін, лінію електропередач.

Крім того, є руйнування на двох підприємствах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольського району 3 серпня
Обстріли Нікопольського району 3 серпня
Обстріли Нікопольського району 3 серпня
Обстріли Нікопольського району 3 серпня
Обстріли Нікопольського району 3 серпня
Обстріли Нікопольського району 3 серпня
Обстріли Нікопольського району 3 серпня
Обстріли Нікопольського району 3 серпня

Автор: 

обстріл (28435) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3718)


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