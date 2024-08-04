Захищаючи Україну, на фронті загинув депутат Чернівецької міськради Дмитро Сірман. ФОТО
Захищаючи Україну, на фронті загинув відомий чернівчанин Дмитро Сірман.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Справжній патріот, депутат Чернівецької міської ради кількох скликань, громадський діяч. Із перших днів повномасштабної війни він боронив Україну зі зброєю в руках. Щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам..", - йдеться у повідомленні.
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Співчуття рідним....
йдуть найкращщі.
і сором за зеленсько-дермових малоросів-какаразніц та їхнього тупорилого пєрєсідента-зрадника-ніякого...
Спи спокійно воїн, ти виконав свій обов'язок - захистив свій народ від московських звірів
Твоїм подвигом будуть гордитись твої нащадки
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!