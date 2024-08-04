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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, на фронті загинув депутат Чернівецької міськради Дмитро Сірман. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув відомий чернівчанин Дмитро Сірман.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Справжній патріот, депутат Чернівецької міської ради кількох скликань, громадський діяч. Із перших днів повномасштабної війни він боронив Україну зі зброєю в руках. Щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам..", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У боях за Україну загинув тренер із тхеквондо з Луцька Тарас Пархомук. ФОТО

Дмитро Сірман

Автор: 

Чернівці (561) військовослужбовці (4743) втрати (4395)


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Вічна памʼять Герою України 😪😪😪
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04.08.2024 13:58 Відповісти
Герою Слава !
Співчуття рідним....

йдуть найкращщі.
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04.08.2024 13:59 Відповісти
Царство Небесне... Вічна пам'ять!
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04.08.2024 14:00 Відповісти
сум за Героєм..(
і сором за зеленсько-дермових малоросів-какаразніц та їхнього тупорилого пєрєсідента-зрадника-ніякого...
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04.08.2024 14:05 Відповісти
Ну, які тепер відмазки будуть, на кшталт, хай депуттаи йдуть воювати?
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04.08.2024 14:05 Відповісти
Щире співчуття рідним та близкім героя, громаді м. Чернівці.
Спи спокійно воїн, ти виконав свій обов'язок - захистив свій народ від московських звірів
Твоїм подвигом будуть гордитись твої нащадки
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04.08.2024 15:10 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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04.08.2024 15:34 Відповісти
А стефанчук, з моноШоблою, та їх старШОЙ з ВР, глибоко зхвильовані??
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04.08.2024 17:11 Відповісти
Вічна пам'ять Воїнові
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04.08.2024 17:50 Відповісти
 
 