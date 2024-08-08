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У прикордонній смузі на Рівненщині пролунали вибухи: постраждала цивільна особа, що проігнорувала покажчик "Небезпечно міни". ФОТО

Сьогодні, 8 серпня, на півночі Рівненської області у прикордонній смузі відбулись вибухи. На місці події працюють відповідні служби.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, під час вибухів постраждала цивільна особа, яка прямувала в бік кордону, проігнорувавши покажчики "Небезпечно міни". Наразі її життю нічого не загрожує.

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вибух на прикордонні Рівненщини

"Вкотре нагадую, на кордоні діють режимні обмеження. Перебування там цивільних заборонене. При цьому воно є небезпечним, адже постійно відбувається укріплення кордону, в тому числі шляхом мінування. Перебувати у прикордонній смузі можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонної служби", - йдеться у повідомленні.

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вибух (4451) кордон (4765) Рівненська область (1175)


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2Д: Довбойб, чи Диверсант?
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08.08.2024 16:00 Відповісти
тестуванням мінного поля задоволений !

на Волині фортифікація є ! дякуємо, пане Генерал Наєв !

довпойобу найскоршого видужання !
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08.08.2024 17:41 Відповісти
Вирахувати вартісь міни з зарплати.
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08.08.2024 16:00 Відповісти
Редакторе, поясніть, будь ласка, своєму барабанщику на клавіатурі, чим відрізняється вказівник від покажчика.
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08.08.2024 16:05 Відповісти
Хоч пастуха до кожного приставляй!
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08.08.2024 16:08 Відповісти
На замінованій території бажано пересуватись на ходулях .
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08.08.2024 16:38 Відповісти
На замінованій території бажано НЕ пересуватись
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08.08.2024 17:44 Відповісти
Году так в 17-ом. Блок-пост в ДНР под Марьинкой. Недавно убранное поле подсолнухов и вдоль поля с лета стоят таблички "Мины"
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08.08.2024 18:33 Відповісти
Вибухонебезпечні гриби...
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08.08.2024 17:15 Відповісти
 
 