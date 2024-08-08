У прикордонній смузі на Рівненщині пролунали вибухи: постраждала цивільна особа, що проігнорувала покажчик "Небезпечно міни". ФОТО

Сьогодні, 8 серпня, на півночі Рівненської області у прикордонній смузі відбулись вибухи. На місці події працюють відповідні служби.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, під час вибухів постраждала цивільна особа, яка прямувала в бік кордону, проігнорувавши покажчики "Небезпечно міни". Наразі її життю нічого не загрожує.

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"Вкотре нагадую, на кордоні діють режимні обмеження. Перебування там цивільних заборонене. При цьому воно є небезпечним, адже постійно відбувається укріплення кордону, в тому числі шляхом мінування. Перебувати у прикордонній смузі можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонної служби", - йдеться у повідомленні.