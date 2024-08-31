На даху 5-поверхівки у Солом’янському районі Києва спалахнула пожежа (оновлено). ФОТОрепортаж
Наразі в Солом’янському районі Києва на даху 5-типоверхового житлового будинку спалахнула пожежа.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
За даними КМВА, ранг пожежі - 2.
Підрозділи рятувальників опрацьовують виклик. Дані щодо постраждалих на цю хвилину відсутні.
Оновлена інформація
Як згодом повідомили у КВА, о 14:13 пожежу локалізовано. Площа пожежі - приблизно 700 м.кв.
За даними ДСНС, на місці працює 60 рятувальників та 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
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В этом проекте хрущевок под крышей вообще никаких коммуникаций не проходит. Их только интернетчики и жители верхнего этажа осваивают. Обычно там только пыль и старые вещи.