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На даху 5-поверхівки у Солом’янському районі Києва спалахнула пожежа (оновлено). ФОТОрепортаж

Наразі в Солом’янському районі Києва на даху 5-типоверхового житлового будинку спалахнула пожежа.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними КМВА, ранг пожежі - 2.

Підрозділи рятувальників опрацьовують виклик. Дані щодо постраждалих на цю хвилину відсутні.

Оновлена інформація 

Як згодом повідомили у КВА, о 14:13 пожежу локалізовано. Площа пожежі - приблизно 700 м.кв.

За даними ДСНС, на місці працює 60 рятувальників та 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

пожежа Київ
пожежа Київ
пожежа Київ
пожежа Київ
пожежа Київ
пожежа Київ
пожежа Київ

Автор: 

Київ (19466) пожежа (4327)


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Скоріш електрика...відключення не добре діють і замикає...
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31.08.2024 14:02 Відповісти
А якщо ще та, стара проводка була..вона не витримає одночасне ввімкнення бойлера, холодильника, телевізора й купи зарядок. Хз, що там ще ввімкнено було.
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31.08.2024 14:39 Відповісти
на крыше 5-этажного жилого дома вспыхнул пожар Источник:
В этом проекте хрущевок под крышей вообще никаких коммуникаций не проходит. Их только интернетчики и жители верхнего этажа осваивают. Обычно там только пыль и старые вещи.
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31.08.2024 14:45 Відповісти
І весь периметр палає..карлсон білизну сушив. Ті самі інтернетчики могли до старої проводки підключитись. Навіть до люмінію мідь прикрутити))
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31.08.2024 15:06 Відповісти
Маринка, нет (не должно быть по эксплуатационному паспорту здания) там проводки. Ни алюминиевой, ни какой другой. И белье там в пылюке не посушишь. И вход/влаз там по отвесной лестнице в люк на 5 ом этаже. Это чисто человеческий фактор, бомжи или осваивание площади жильцами
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31.08.2024 15:20 Відповісти
 
 