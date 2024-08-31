На даху 5-поверхівки у Солом’янському районі Києва спалахнула пожежа (оновлено). ФОТОрепортаж

Наразі в Солом’янському районі Києва на даху 5-типоверхового житлового будинку спалахнула пожежа.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними КМВА, ранг пожежі - 2.

Підрозділи рятувальників опрацьовують виклик. Дані щодо постраждалих на цю хвилину відсутні.

Оновлена інформація

Як згодом повідомили у КВА, о 14:13 пожежу локалізовано. Площа пожежі - приблизно 700 м.кв.

За даними ДСНС, на місці працює 60 рятувальників та 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки.













