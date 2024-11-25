Нелегально ввезли та продали понад 700 авто: викрито 3 благодійні фонди на Львівщині, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Львівщині викрили 3 благодійні фонди, які завезли в Україну понад 700 авто без сплати митних платежів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Організатори схеми, громадяни України та Молдови, налагодили канал ввезення вживаних легкових авто на територію України під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб ЗСУ. В подальшому автомобілі за готівкові кошти реалізовувались на території України", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків вилучили 17 транспортних засобів, документи, компʼютерну техніку, мобільні термінали, чорнові записи.

Також читайте: БЕБ вилучило велику партію електронних сигарет із забороненими складниками з Китаю на 24 мільйони. ФОТОрепортаж







