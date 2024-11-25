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Нелегально ввезли та продали понад 700 авто: викрито 3 благодійні фонди на Львівщині, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Львівщині викрили 3 благодійні фонди, які завезли в Україну понад 700 авто без сплати митних платежів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Організатори схеми, громадяни України та Молдови, налагодили канал ввезення вживаних легкових авто на територію України під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб ЗСУ. В подальшому автомобілі за готівкові кошти реалізовувались на території України", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків вилучили 17 транспортних засобів, документи, компʼютерну техніку, мобільні термінали, чорнові записи.

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Три благодійні фонди продали понад 700 авто, які ввезли під виглядом допомоги для ЗСУ
Три благодійні фонди продали понад 700 авто, які ввезли під виглядом допомоги для ЗСУ
Три благодійні фонди продали понад 700 авто, які ввезли під виглядом допомоги для ЗСУ
Три благодійні фонди продали понад 700 авто, які ввезли під виглядом допомоги для ЗСУ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+5
кращих автомобілів для ЗСУ як легкові мерси, бехи та ауді й не існує, скрізь віслюк асфальт наклав...
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25.11.2024 13:16
+3
Головне, що розмовляють на чистій українській мові і ходять у вишиванках.
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25.11.2024 13:27
+3
ще один довбодятел, котрому щелепу вивихнуту там на місце намагались запхати.
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25.11.2024 13:37
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Чогож не так -- купляєш в Європі за 3- 5 тис дол - в Украіні продаєш за 6 - 10 і життя вдалося
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25.11.2024 13:09 Відповісти
Цирк, а ДПСУ тут взагалі нідочого🤣
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25.11.2024 13:10 Відповісти
так-дпсу как всєгда ні-прі-чьом...
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25.11.2024 13:18 Відповісти
Не ДПСУ, а митниця.
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25.11.2024 13:24 Відповісти
А шо це різні банди?
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25.11.2024 17:04 Відповісти
кращих автомобілів для ЗСУ як легкові мерси, бехи та ауді й не існує, скрізь віслюк асфальт наклав...
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25.11.2024 13:16 Відповісти
Головне, що розмовляють на чистій українській мові і ходять у вишиванках.
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25.11.2024 13:27 Відповісти
Головне, що це єдина область без клінічних ідіотів імені 73%, та не такому чму як ти до них пащеку роззявляти.
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25.11.2024 13:35 Відповісти
Це даунбасгя без клінічних ідіотів, чи де?
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25.11.2024 17:05 Відповісти
Тю, чого ти образилася? Все ж нормуль, війна десь далеко, а в вас таких правильних, свої справи.
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25.11.2024 18:38 Відповісти
У мене таке питання, знаю людей, які через благодійні фонди, шукають автівки в Англії,
купують їх, доставляють в Україну, і продають по ціні від 3-5 тисяч євро.
Питання до студії, вони також зловмисники ?
Чи потрібно було завести розтаможити, і продати військовим за 10 тисяч...
Питання друге, чому автівки ментам, держава купує,, а військовим ні, де ті автівки що йдуть нам задармо з Англії, по екологічній програмі, хтось бачив, куди, і кому вони попадають ?
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25.11.2024 13:31 Відповісти
ще один довбодятел, котрому щелепу вивихнуту там на місце намагались запхати.
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25.11.2024 13:37 Відповісти
Саме більше тварин і гнилі на даунбасі і лугандоні.
тут просто область прикордонна
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25.11.2024 13:48 Відповісти
простите, так а кому эти не растаможенные тачки могли продать кроме как военным? меня часто военные просят, мол у нас есть такая-то сумма денег, подбери плиз, будь другом и пригони
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25.11.2024 14:07 Відповісти
В Києві таких повно. Праворульки на бляхах льотають без правил. За кермом не військові. Вже навіть не джипи. Нормальні такі седани.
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25.11.2024 14:11 Відповісти
"Ввезені до України через благодійні фонди транспортні засоби, які мали бути передати безплатно військовим, працівник ТЦК продавав." /Тернопільщина / 12.09.24/
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25.11.2024 14:16 Відповісти
Пане Ярослав, безкоштовні авто були перші пів року, і то , щоб його пригнати, це коштує грошей, хочаб трішки підшаманити, також гроші, а потім СБУ, шило людям справи, за те що вони начебто продавали ці авто...
І їм було байдуже, що люди вкладали в це свої кошти, брали в борг на їх відновлення,
просили механіків зробити ремонтні роботи в борг... не будьте такі наївні...
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25.11.2024 22:31 Відповісти
Благодійні фонди за гроші своїх працівників це роблять? А тцк-шна мерзота після продажу автівок військовим всі виручені гроші повертала фонду? Пане Олександр, ми мабуть обоє трохи наївні
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26.11.2024 08:22 Відповісти
Машини лафетами завозять по три,чотири вночі,а вдень повертаються порожнини.Тільки не кажіть,що митниця і козацькій не в темі.
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25.11.2024 15:02 Відповісти
Слідак дивитися, яку собі машину вибрати. Як казав Єрмака, в нас середньоєвропейський рівень корупції.
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26.11.2024 10:01 Відповісти
ввезли 700 машин . вилучили 17 машин . десь ми вже чули про яйця по 17 . а як же ці машини розмитнили і продали . як і хто був задіяний у тому схематозі --- це мабуть велика зелена таємниця
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26.11.2024 15:31 Відповісти
 
 