Нелегально ввезли та продали понад 700 авто: викрито 3 благодійні фонди на Львівщині, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
На Львівщині викрили 3 благодійні фонди, які завезли в Україну понад 700 авто без сплати митних платежів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Організатори схеми, громадяни України та Молдови, налагодили канал ввезення вживаних легкових авто на територію України під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб ЗСУ. В подальшому автомобілі за готівкові кошти реалізовувались на території України", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків вилучили 17 транспортних засобів, документи, компʼютерну техніку, мобільні термінали, чорнові записи.
Топ коментарі
+5 Ig Shu
показати весь коментар25.11.2024 13:16
+3 Alexander #588663
показати весь коментар25.11.2024 13:27
+3 Ig Shu
показати весь коментар25.11.2024 13:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
купують їх, доставляють в Україну, і продають по ціні від 3-5 тисяч євро.
Питання до студії, вони також зловмисники ?
Чи потрібно було завести розтаможити, і продати військовим за 10 тисяч...
Питання друге, чому автівки ментам, держава купує,, а військовим ні, де ті автівки що йдуть нам задармо з Англії, по екологічній програмі, хтось бачив, куди, і кому вони попадають ?
тут просто область прикордонна
І їм було байдуже, що люди вкладали в це свої кошти, брали в борг на їх відновлення,
просили механіків зробити ремонтні роботи в борг... не будьте такі наївні...