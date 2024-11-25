Війська РФ ударили дроном по Нікополю: 2 людини поранено, є пошкодження. ФОТО
Сьогодні, 25 листопада 2024 року, війська РФ ударили дроном-камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, дві людини постраждали у Нікополі через удар дроном-камікадзе.
"48-річна жінка та 54-річний чоловік в лікарні. Їхній стан середньої тяжкості. Пошкоджено АЗС та легковик", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни 6 разів обстрілювали Нікопольщину протягом дня, пошкоджено інфраструктурний об’єкт.
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