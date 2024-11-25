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Війська РФ ударили дроном по Нікополю: 2 людини поранено, є пошкодження. ФОТО

Сьогодні, 25 листопада 2024 року, війська РФ ударили дроном-камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, дві людини постраждали у Нікополі через удар дроном-камікадзе.

"48-річна жінка та 54-річний чоловік в лікарні. Їхній стан середньої тяжкості. Пошкоджено АЗС та легковик", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері ворог двічі вдарив по Нікополю дронами

наслідки удару РФ по Нікополю
наслідки удару РФ по Нікополю
наслідки удару РФ по Нікополю

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни 6 разів обстрілювали Нікопольщину протягом дня, пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Автор: 

обстріл (28428) Нікополь (1187)


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