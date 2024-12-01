Подільський міст відкрили для легкових автівок та громадського транспорту. ФОТОрепортаж

Відсьогодні, 1 грудня 2024 року, Подільським мостовим переходом у Києві поїхали легкові авто та міський пасажирський транспорт загального користування.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тепер на міст можна заїхати: з правого берега - з вул. Набережно-Хрещатицька, а виїхати на вул. Петра Вершигори; з лівого берега заїзд - з вул. Петра Вершигори, виїзд - на вул. Набережно-Рибальську.

"Зокрема, маршрут пролягає й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вул. Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Тож дістатися з Троєщини до центру міста тепер можна набагато швидше.

Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим", - зазначив Кличко.

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Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, ще тривають. Їх завершать до кінця року. Фахівці працюють на обʼєкті 24/7.













