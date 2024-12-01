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Подільський міст відкрили для легкових автівок та громадського транспорту. ФОТОрепортаж

Відсьогодні, 1 грудня 2024 року, Подільським мостовим переходом у Києві поїхали легкові авто та міський пасажирський транспорт загального користування.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тепер на міст можна заїхати: з правого берега - з вул. Набережно-Хрещатицька, а виїхати на вул. Петра Вершигори; з лівого берега заїзд - з вул. Петра Вершигори, виїзд - на вул. Набережно-Рибальську.

"Зокрема, маршрут пролягає й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вул. Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Тож дістатися з Троєщини до центру міста тепер можна набагато швидше.

Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим", - зазначив Кличко.

Також читайте: Подільський міст відкриють для легкових авто та громадського транспорту з 1 грудня, – Кличко

Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, ще тривають. Їх завершать до кінця року. Фахівці працюють на обʼєкті 24/7.

Подільський міст
Подільський міст
Подільський міст
Подільський міст
Подільський міст
Подільський міст
Подільський міст

Автор: 

Київ (19448) міст (1231) Подільський міст (12)


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Топ коментарі
+8
Молодці!!
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01.12.2024 12:34
+7
опа Подолу
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01.12.2024 12:35
+7
так дивись ще й метро пустять....
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01.12.2024 12:43
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Молодці!!
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01.12.2024 12:34 Відповісти
опа Подолу
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01.12.2024 12:35 Відповісти
так дивись ще й метро пустять....
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01.12.2024 12:43 Відповісти
В наступному житті.
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01.12.2024 16:02 Відповісти
По одному ряду в напрямку?
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01.12.2024 12:55 Відповісти
А ліІнточку Лідор не розрізав ? І відео телемарофон про чергову перемогу Боневтіка на мосту теж ? Не скористався, щоб підкреслити свою Величність - це не в дусі артиста. Значить вирішив. Тікати з чЮмоданами ? Чи у камеру з ними та зі своєю камарільєю ? На каву ?
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01.12.2024 12:55 Відповісти
А це що бздійкий і незламний боневтік його будував ?
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01.12.2024 16:04 Відповісти
А він що Київ захищав з НЛАУ в руках чи з Мівіною в зубах ? То чого в парламентах свої цицьки надував колесом ? Відео його у параші Банкової вже набридли. Потрібні нові рішення, нові лІнточки, нові пейзажі.
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01.12.2024 16:14 Відповісти
Так в зєлі криза жанру ,нічого крім відосиків немає.
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01.12.2024 16:20 Відповісти
это чтобы на валах и набережной по пробарям в часы пик делать ремонт дороги.
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01.12.2024 12:57 Відповісти
Чесно кажучи - міст в нікуди та практично не вирішує проблем зв'язку берегів! Поки метро на ньому нема це ніщо! Міст потрібен на Троєщину ще північніше Північного мосту та з'єднати Велику кільцеву дорогу! Та це на при нашому житті...
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01.12.2024 14:51 Відповісти
Ну чого ж, земля там вже розпродана біля оболонських озер, так що може й міст ще будуть лобіювати
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01.12.2024 18:43 Відповісти
До чого там озера? Їх там нема! Дорога за депо метро вздовж затоки Верблюд... Вже частину дороги зробили через Богатирську до перетину з Оболонським проспектом.
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01.12.2024 19:19 Відповісти
Це все солодко виглядає, але продовжити дорогу до Дніпра а потім міст через нього і далі через Дністер і на Милославську з Погребами виглядає утопічно. Мешканцям Троєщини нідочого їхати через умовний міст на Богатирську щоб потім встрягати в потік з Вишгорода. А як транзитний щоб далі на окружну, проект класний, але звідки взяти туди ктрафік? Це треба далі продовжувати в сторону Броварів. А це вважай ще один проект з Мілославськоі…
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02.12.2024 10:45 Відповісти
Який Дністер в Києві? Десенка!
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03.12.2024 07:48 Відповісти
Ти ще не зрозумів, що сидить два ідіоти один з канади другий з іспанії і по гугл картам намагається орієнтуватись по Кийову, останній раз бувши там 2004 року в зоопарку
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03.12.2024 14:33 Відповісти
На перспективу, ще потрібно звести декілька розвʼязок і шляхопроводів
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01.12.2024 15:25 Відповісти
десять лет строить и и однополосная? реально или идиоты или бюджетно-налоговые ворюги
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01.12.2024 16:03 Відповісти
А рейки для швидкісного трамваю ?
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01.12.2024 16:36 Відповісти
Еще 1000 гривен на одного дебила из 73 процентов и второй срок клоуну обеспечен.
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01.12.2024 21:29 Відповісти
 
 