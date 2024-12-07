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У російській Адигеї вночі лунали вибухи, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на суботу, 7 грудня 2024 року, у столиці російської республіки Адигея, місті Майкоп, лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається, жителі Майкопа повідомили про вибух і публікували у мережі кадри, як стверджується, диму в мікрорайоні Черемушки.

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Адегея вибухи
Адегея вибухи

За даними Shot, було чутно щонайменше два потужні вибухи в небі над Майкопом, у районі місцевого аеродрому.

Офіційного підтвердження інформації на цю хвилину немає.

Автор: 

вибух (4449) росія (65122)


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Чірьомушкі а×уєлі.
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07.12.2024 10:20 Відповісти
Наскільки пам"ятаю - ще з часів ІІ Світової Майкопський аеродром завжди вважався серйозним...
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07.12.2024 10:41 Відповісти
це такий військовий термін "вважався серйозним"?
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07.12.2024 11:09 Відповісти
................................
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07.12.2024 11:14 Відповісти
твій шлях складний, але то твій вибір і він "ввжається сейозним".
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07.12.2024 11:41 Відповісти
Калінка малінка, нступні, приготуватися.
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07.12.2024 14:58 Відповісти
 
 