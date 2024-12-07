У російській Адигеї вночі лунали вибухи, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО
У ніч на суботу, 7 грудня 2024 року, у столиці російської республіки Адигея, місті Майкоп, лунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Як зазначається, жителі Майкопа повідомили про вибух і публікували у мережі кадри, як стверджується, диму в мікрорайоні Черемушки.
За даними Shot, було чутно щонайменше два потужні вибухи в небі над Майкопом, у районі місцевого аеродрому.
Офіційного підтвердження інформації на цю хвилину немає.
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Trevo Trow
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Яр Холодний
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