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Нерозірвану бойову частину російської ракети Х-101 виявили на Буковині. ФОТОрепортаж

Під час обстеження зони падіння уламків збитого ворожого об’єкта поліцейські-вибухотехніки виявили поза населеними пунктами Дністровського району на Буковині бойову частину російської ракети Х-101, яка не здетонувала. Відтак фахівці підготували всю необхідну техніку та знищили вибухонебезпечний предмет методом контрольованого підриву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, після ретельного огляду поліцейські вибухотехніки вивезли бойову частину ракети якомога далі від населених пунктів та знищили її за допомогою накладного заряду вибухівки.

Поліцейські Буковини наголошують: у разі виявлення боєприпасів, частин ракет, снарядів, БпЛА чи інших вибухонебезпечних або підозрілих предметів категорично забороняється наближати до них. Про знахідку необхідно негайно повідомити профільні служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл України: у Чернівецькій області пошкоджено житлові будинки. Тернопільщина знову без світла

залишки ракети на Буковині
залишки ракети на Буковині
залишки ракети на Буковині
залишки ракети на Буковині
залишки ракети на Буковині

Автор: 

Нацполіція (15163) ракети (4022) Чернівецька область (30) Дністровський район (1)


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Топ коментарі
+7
піпл хаває, а що можна очікувати від телепузиків вигодованих блювотою в стилі: "свати", "розсміши гоміка", "лігою ***********", чи іншим відбірним 95аналом від кагала де з українського вже треба ржати?
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07.12.2024 15:19
+4
мільярди вже не заходять.
ці зелені поци скоро на триліони перейдуть
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07.12.2024 15:13
+3
так от ти який локаційно втрачений...
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07.12.2024 15:01
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так от ти який локаційно втрачений...
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07.12.2024 15:01 Відповісти
так пишуть про "шахеди"... Прикро, що у відправну точку не перенаправити, але торчок спроектував та виготовив "Пекло", "Паляницю", "Ай-Петрі" та інший мульярд зедерев для трильйону дронів від цифрового Альбертовича..?
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07.12.2024 15:10 Відповісти
мільярди вже не заходять.
ці зелені поци скоро на триліони перейдуть
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07.12.2024 15:13 Відповісти
піпл хаває, а що можна очікувати від телепузиків вигодованих блювотою в стилі: "свати", "розсміши гоміка", "лігою ***********", чи іншим відбірним 95аналом від кагала де з українського вже треба ржати?
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07.12.2024 15:19 Відповісти
30 років вчю англійську,
а українська якось сама шепче...
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07.12.2024 15:28 Відповісти
Якого-такого Дністровського району?!
Аффтирь, випий йаду ти з нєдорослєм Фонвізіна географію вивчав за одним підручником?
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07.12.2024 16:44 Відповісти
Дністровський район (Дністровщина) - район у Чернівецькій області України з адміністративним центром в селищі міського типу Кельменці. Площа - 2131,9 км² (26,1 % від площі області), населення - 152,2 тис. осіб (2022).
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07.12.2024 18:03 Відповісти
Досі це був Кельменецький район. Можливо, це вже зараз блазє!нята таке вичворили?..
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07.12.2024 21:25 Відповісти
А як же без зебілів: Утворений 17 липня 2020 року, відповідно до ухваленої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою України постанови № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів»
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07.12.2024 21:31 Відповісти
Тоді все стало на місце. Наші доморощені зє!-реФФорматори працюють, не покладаючи липких клешней рук.
І все для того, щоб ми не плакали.
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07.12.2024 21:36 Відповісти
Липень 2020-го... Не дивно, що це стало для мене відкриттям. У той час я був у монастирі - відходив від "дурних думок", операції та хіміотерапій.
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07.12.2024 21:40 Відповісти
бережіть себе, хоча, після вибору зебілами, "дурні думки"- це вже стандартне відчуття.
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07.12.2024 21:47 Відповісти
Дякую, друже, за добрі слова.
...Та й куди ж ми подінемось - мусимо берегти себе. Ті кловани прийшли та заберуться [нахій], а нам - жити; тут жити. І наводити лад після того, як вони заберуться.
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07.12.2024 23:09 Відповісти
Не можна її якось назад відправити?
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07.12.2024 17:34 Відповісти
 
 