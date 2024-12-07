Нерозірвану бойову частину російської ракети Х-101 виявили на Буковині. ФОТОрепортаж
Під час обстеження зони падіння уламків збитого ворожого об’єкта поліцейські-вибухотехніки виявили поза населеними пунктами Дністровського району на Буковині бойову частину російської ракети Х-101, яка не здетонувала. Відтак фахівці підготували всю необхідну техніку та знищили вибухонебезпечний предмет методом контрольованого підриву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, після ретельного огляду поліцейські вибухотехніки вивезли бойову частину ракети якомога далі від населених пунктів та знищили її за допомогою накладного заряду вибухівки.
Поліцейські Буковини наголошують: у разі виявлення боєприпасів, частин ракет, снарядів, БпЛА чи інших вибухонебезпечних або підозрілих предметів категорично забороняється наближати до них. Про знахідку необхідно негайно повідомити профільні служби.
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ці зелені поци скоро на триліони перейдуть
а українська якось сама шепче...
Аффтирь,
випий йадути з нєдорослєм Фонвізіна географію вивчав за одним підручником? липких клешнейрук.
І все для того, щоб ми не плакали.
...Та й куди ж ми подінемось - мусимо берегти себе. Ті кловани прийшли та заберуться [нахій], а нам - жити; тут жити. І наводити лад після того, як вони заберуться.