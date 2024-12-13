БТР М113 посилено новим бойовим модулем "Таврія 14.5/7.62" українського виробництва, - Міноборони. ФОТО

Українські зброярі посилили вогневу потужність бронетранспортера М113, який Сили оборони отримують у межах міжнародної допомоги. Вони виготовили дистанційно керований модуль Таврія 14.5/7.62 та встановили на броню цього БТР.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони, про це повідомили у Головному управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

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"Тепер завдяки новому модулю, що складається з двох кулеметів калібру 14.5 та 7.62 мм, кулеметник веде вогонь із середини бронемашини, спостерігаючи за полем бою через монітор", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Повідомляється, що до цього основним озброєнням М113 був кулемет калібру 12.7 мм. Кулеметник працював по цілях із малозахищеної позиції на броні.