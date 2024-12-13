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У Тель-Авіві невідомі обклеїли листівками провокативного характеру Український культурний центр. ФОТО

Минулої ночі невідомі у Тель-Авіві здійснили провокацію проти Українського культурного центру. Вандали обклеїли будівлю листівками провокативного характеру.

Про це повідомило Посольство України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські терористи продовжують свою агресію проти України, не лише вбиваючи мирних жителів України, але й вдаючись до жалюгідних провокацій проти українських культурних осередків за кордоном. Минулої ночі, приміщення нашого Культурного центру в Тель-Авіві було обклеєно листівками провокативного характеру", - йдеться у повідомленні. 

У Тель-Авіві здійснили провокацію проти Українського культурного центру

Нині ведеться розслідування. Українське посольство сподівається, що місцеві органи правопорядку зможуть знайти вандалів та застосують проти них відповідні заходи.

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Залишається лише здогадуватись, що цією витівкою намагались досягти антисемітські та українофобські провокатори. Кремль, втрачаючи свій вплив в регіоні, намагається у будь-який спосіб чинити деструктивізм", - зауважили у посольстві.

Водночас в українському дипломатичному представництві наголосили, що наша країна підтримувала та підтримує право Ізраїлю на самозахист та оборону власного населення та територій.

"Російським провокаторам не вдасться посіяти розбрат у дружні відносини між українським та ізраїльським народами", - додали у посольстві.

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У Тель-Авіві здійснили провокацію проти Українського культурного центру: деталі

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Топ коментарі
+15
Даже якби це клеїли б українці то точно не на українському центрі. Так палитися тільки дов***б буде. Отже вуха *уйла там точно стримлять!
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13.12.2024 15:16
+13
Може варто зробити відіоспостереження? Зараз це коштує копійки
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13.12.2024 15:16
+10
Це робили "маланці"... Які "здриснули" в Ізраїль - але продовжили любить Росію... Бо їх "змушували" вчить державну мову - "іврит"... А вони "хатели гаварить па русски"... Оце і є "п"ята колона" і Ізраїлі...
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13.12.2024 15:30
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Даже якби це клеїли б українці то точно не на українському центрі. Так палитися тільки дов***б буде. Отже вуха *уйла там точно стримлять!
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13.12.2024 15:16 Відповісти
Небіда, кацапи потратились на листівки, на агентів, таще якусь *****. Щей вкрали.
Най його, розумний не зверне увагу, дурню пох
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13.12.2024 15:16 Відповісти
Може варто зробити відіоспостереження? Зараз це коштує копійки
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13.12.2024 15:16 Відповісти
Впевнений - там воно є. Тож знайдуть зловмисників у мачках і з оселедцями (зачіска така). А я б їх повбивав!
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13.12.2024 15:47 Відповісти
Зачем. Даже на плакатах все написано. В соцсетях они не скрываются. Какие-то волосатые леваки, большинство девушки молодого возраста. Почему власти Израиля их еще не посадили другой вопрос.
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13.12.2024 15:57 Відповісти
Москалі....класика
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13.12.2024 15:17 Відповісти
Це робили "маланці"... Які "здриснули" в Ізраїль - але продовжили любить Росію... Бо їх "змушували" вчить державну мову - "іврит"... А вони "хатели гаварить па русски"... Оце і є "п"ята колона" і Ізраїлі...
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13.12.2024 15:30 Відповісти
не-а, лиша раша окупант...
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13.12.2024 15:17 Відповісти
Треба писати - невідомі москалі, скоріше з ху... лостану.... І далі по тексту
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13.12.2024 15:19 Відповісти
А чому це невідомі , зрозуміло , що робота рук скрепних кацапів
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13.12.2024 15:21 Відповісти
Легко пояснити.у кацапів наразі стільки грошей, що вони можуть одночасно в багатьох країнах проводити підривну діяльність. Якщо Захід не може позбавити рф грошей значить він вже стратегічно програв, хоча заяви звідти лунають протилежні.
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13.12.2024 15:31 Відповісти
Кацапська G2. Чи Gdivська кацапня. І того, і того там валом.
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13.12.2024 16:13 Відповісти
Кому потрібен УКРАЇНСЬКИЙ культурний центр в Тель-Авіві ???
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13.12.2024 16:24 Відповісти
Українці один з народів Ізраїлю.
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13.12.2024 16:42 Відповісти
Хабадник сальдо - теж окупант.
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13.12.2024 16:39 Відповісти
От тільки незадоволених Україною в Ізраілі дуже багато - і навіть не кацапів, а тих, хто заявляє, що для них Україна ничім не краще паРаші. Бо Українська політика щодо Ізраіля не дуже й дружна: Палестину признали, голосовали за ідіотські антіізраільскі резолюції.. тай рашапропаганонська брехня, нібито Україна продавала збро. хамасу, там теж почута..
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13.12.2024 17:30 Відповісти
Хай спочатку визнають свою колективну провину за Голодомор. Ми не простимо
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13.12.2024 21:01 Відповісти
Хто визнає, Ізраіль? Ти антісеміт чи просто ідіот?
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14.12.2024 14:33 Відповісти
Там, ***, нет видеокамер?
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13.12.2024 18:43 Відповісти
Кацапы все пытаются навязать миру свою картину мира.
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13.12.2024 18:55 Відповісти
Листівками правдивого характеру...
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13.12.2024 18:58 Відповісти
Эти "неизвестные" - это всякая хня из паРаши,которые свалили из этой выгребной ямы в поисках лучшей доли и так как достал антисемитизм ,но они и в Израиле продолжают дрчть на свою любимую паРашу
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13.12.2024 21:44 Відповісти
ГНИДЫ ПОДЛОЖНЫЕ РОССИЯНИ, НО УКРАИНСКУЮ УЖЕ УЧАТ !)
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13.12.2024 23:28 Відповісти
гуглтранслейтом навіть вони вміють користуватись
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14.12.2024 14:36 Відповісти
 
 