У Тель-Авіві невідомі обклеїли листівками провокативного характеру Український культурний центр. ФОТО
Минулої ночі невідомі у Тель-Авіві здійснили провокацію проти Українського культурного центру. Вандали обклеїли будівлю листівками провокативного характеру.
Про це повідомило Посольство України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські терористи продовжують свою агресію проти України, не лише вбиваючи мирних жителів України, але й вдаючись до жалюгідних провокацій проти українських культурних осередків за кордоном. Минулої ночі, приміщення нашого Культурного центру в Тель-Авіві було обклеєно листівками провокативного характеру", - йдеться у повідомленні.
Нині ведеться розслідування. Українське посольство сподівається, що місцеві органи правопорядку зможуть знайти вандалів та застосують проти них відповідні заходи.
Залишається лише здогадуватись, що цією витівкою намагались досягти антисемітські та українофобські провокатори. Кремль, втрачаючи свій вплив в регіоні, намагається у будь-який спосіб чинити деструктивізм", - зауважили у посольстві.
Водночас в українському дипломатичному представництві наголосили, що наша країна підтримувала та підтримує право Ізраїлю на самозахист та оборону власного населення та територій.
"Російським провокаторам не вдасться посіяти розбрат у дружні відносини між українським та ізраїльським народами", - додали у посольстві.
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Най його, розумний не зверне увагу, дурню пох