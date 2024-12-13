У Тель-Авіві невідомі обклеїли листівками провокативного характеру Український культурний центр. ФОТО

Минулої ночі невідомі у Тель-Авіві здійснили провокацію проти Українського культурного центру. Вандали обклеїли будівлю листівками провокативного характеру.

Про це повідомило Посольство України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські терористи продовжують свою агресію проти України, не лише вбиваючи мирних жителів України, але й вдаючись до жалюгідних провокацій проти українських культурних осередків за кордоном. Минулої ночі, приміщення нашого Культурного центру в Тель-Авіві було обклеєно листівками провокативного характеру", - йдеться у повідомленні.

Нині ведеться розслідування. Українське посольство сподівається, що місцеві органи правопорядку зможуть знайти вандалів та застосують проти них відповідні заходи.

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Залишається лише здогадуватись, що цією витівкою намагались досягти антисемітські та українофобські провокатори. Кремль, втрачаючи свій вплив в регіоні, намагається у будь-який спосіб чинити деструктивізм", - зауважили у посольстві.

Водночас в українському дипломатичному представництві наголосили, що наша країна підтримувала та підтримує право Ізраїлю на самозахист та оборону власного населення та територій.

"Російським провокаторам не вдасться посіяти розбрат у дружні відносини між українським та ізраїльським народами", - додали у посольстві.

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