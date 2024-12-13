Бійці 155-ї ОМБр отримали від громади Дніпра партію дронів. ФОТО
Батальйон безпілотних систем Мanticora 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ отримав від громади Дніпра партію дронів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підрозділу.
Міський голова Дніпра Борис Філатов передав військовим FPV-дрони, дрони серії Mavic 3T, які допоможуть бачити ворога як вдень, так і вночі та інші технічні засоби, в рамках Програми підтримки Сил оборони України.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Olena Teslenko
показати весь коментар13.12.2024 19:18 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...