Бійці 155-ї ОМБр отримали від громади Дніпра партію дронів. ФОТО

Батальйон безпілотних систем Мanticora 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ отримав від громади Дніпра партію дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підрозділу.

Міський голова Дніпра Борис Філатов передав військовим FPV-дрони, дрони серії Mavic 3T, які допоможуть бачити ворога як вдень, так і вночі та інші технічні засоби, в рамках Програми підтримки Сил оборони України.

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