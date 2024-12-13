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Бійці 155-ї ОМБр отримали від громади Дніпра партію дронів. ФОТО

Батальйон безпілотних систем Мanticora 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ отримав від громади Дніпра партію дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підрозділу.

Мер Дніпра Філатов передав дрони військовим

Міський голова Дніпра Борис Філатов передав військовим FPV-дрони, дрони серії Mavic 3T, які допоможуть бачити ворога як вдень, так і вночі та інші технічні засоби, в рамках Програми підтримки Сил оборони України.

Дрони для 155 бригади від громади Дніпра

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155 бригада отримала дрони від Дніпра

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Молодець Філатов! Хто щоб не казав! Молодець!
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13.12.2024 19:18 Відповісти
 
 