Сьогодні колегія виборників обиратиме президента Грузії: громадяни виходять на протест до парламенту, силовики підтягнули водомети. ФОТО
Сьогодні, 14 грудня 2024 року, в Грузії колегія виборників обиратиме президента країни. Громадяни, які не визнають легітимність цих виборів, збираються біля будівлі парламенту на протест.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Sova.
Зміна формату виборів
Як зазначає видання, цього року президента вперше обере не населення, а колегія виборників. Передбачається, що в їхньому складі буде 300 осіб. Для обрання глави держави достатньо 2/3 голосів повного складу колегії - не менше ніж 200 членів.
До складу колегії входять: 150 депутатів парламенту, члени вищого представницького органу Аджарської АР (20 осіб) Верховної Ради АР Абхазія (20 членів), а також 109 членів-представників місцевих органів влади.
Єдиний кандидат - Михайло Кавелашвілі
Як повідомляється, на посаду президента буде висунуто лише одного кандидата - Михайла Кавелашвілі. Голосування розпочнеться о 9:00 за місцевим часом і триватиме до 14:00 у будівлі парламенту в Тбілісі.
Sova пише, що протестувальники супроводжують депутатів, які голосуватимуть, вигуками: "Раби", "Росіяни". Водночас у парламенті Грузії задіяно жовтий рівень безпеки. Вхід у будівлю дозволено лише членам колегії виборщиків та особам, які запрошені "відповідними структурними підрозділами".
"По периметру мобілізовано силовиків, на площу вивезено водомети", - додало видання Sova.
Будь ласка, зачекайте...
Вибори президента у США відрізняються від виборів лідера країни в інших демократичних державах через наявність колегії виборників. Що це таке, чому це важливо, як це впливає на перебіг виборів та їхній результат?
Якщо цікаво почитайте: https://www.radiosvoboda.org/a/prezydentski-vybory-v-usa/30926230.html
Це те саме, коли людину порівнювати з Богом.
І чим більше кандидатів - тим менше шансів досягти навіть 150 голосів.... ( )
васька соловья слушает да кушкает
https://glavcom.ua/world/world-politics/u-hruziji-rozpochalisja-prezidentski-vibori-protestuvalniki-vzhe-perebuvajut-bilja-parlamentu-1035965.html Легітимність цих виборів не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі, опозиційні партії та народ. У Грузії тривають протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі з'явилася на території біля парламенту, прямуючи до президентської резиденції. «Саломе, Саломе» - скандували учасники акції протесту.
Сядьте аби не впасти.
Бо нові правила забороняють: приховувати обличчя, використовувати піротехніку, лазери та лихтарі, перекривати дороги, малювати протестні графіті і написи. Збільшені штрафи для організаторів протестів із порушеннями правил.
Вам це нічого не нагадує?
Очевидно, у грузиниської опозиції (та виборців, у всього народу Грузії) тепер два шляхи. Або український. Або - до опозиції що грюкає каструлями на балконах, як у Росії.
Що вони оберуть - скоро побачимо.
Що це, *****, за звір такий?
Взагалі ЯК це -- вибори???
Молодець! Ну а шо, Боневтіку можна,а їй... теж не хочеться з трону злазити)) Це дарма Порошенко на вибори пішов. Назвав би шмарклю "пародією", так, це ж дійсно пародія і скасував би вибори. Ну так... демократично ж