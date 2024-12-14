Сьогодні колегія виборників обиратиме президента Грузії: громадяни виходять на протест до парламенту, силовики підтягнули водомети. ФОТО

Сьогодні, 14 грудня 2024 року, в Грузії колегія виборників обиратиме президента країни. Громадяни, які не визнають легітимність цих виборів, збираються біля будівлі парламенту на протест.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Sova.

Зміна формату виборів

Як зазначає видання, цього року президента вперше обере не населення, а колегія виборників. Передбачається, що в їхньому складі буде 300 осіб. Для обрання глави держави достатньо 2/3 голосів повного складу колегії - не менше ніж 200 членів.

До складу колегії входять: 150 депутатів парламенту, члени вищого представницького органу Аджарської АР (20 осіб) Верховної Ради АР Абхазія (20 членів), а також 109 членів-представників місцевих органів влади.

Єдиний кандидат - Михайло Кавелашвілі

Як повідомляється, на посаду президента буде висунуто лише одного кандидата - Михайла Кавелашвілі. Голосування розпочнеться о 9:00 за місцевим часом і триватиме до 14:00 у будівлі парламенту в Тбілісі.

Sova пише, що протестувальники супроводжують депутатів, які голосуватимуть, вигуками: "Раби", "Росіяни". Водночас у парламенті Грузії задіяно жовтий рівень безпеки. Вхід у будівлю дозволено лише членам колегії виборщиків та особам, які запрошені "відповідними структурними підрозділами".

"По периметру мобілізовано силовиків, на площу вивезено водомети", - додало видання Sova.



