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вибори (6590) Грузія (1831) протест (2377)

Сьогодні колегія виборників обиратиме президента Грузії: громадяни виходять на протест до парламенту, силовики підтягнули водомети. ФОТО

Сьогодні, 14 грудня 2024 року, в Грузії колегія виборників обиратиме президента країни. Громадяни, які не визнають легітимність цих виборів, збираються біля будівлі парламенту на протест.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Sova.

Зміна формату виборів

Як зазначає видання, цього року президента вперше обере не населення, а колегія виборників. Передбачається, що в їхньому складі буде 300 осіб. Для обрання глави держави достатньо 2/3 голосів повного складу колегії - не менше ніж 200 членів.

До складу колегії входять: 150 депутатів парламенту, члени вищого представницького органу Аджарської АР (20 осіб) Верховної Ради АР Абхазія (20 членів), а також 109 членів-представників місцевих органів влади.

Єдиний кандидат - Михайло Кавелашвілі

Як повідомляється, на посаду президента буде висунуто лише одного кандидата - Михайла Кавелашвілі. Голосування розпочнеться о 9:00 за місцевим часом і триватиме до 14:00 у будівлі парламенту в Тбілісі.

Sova пише, що протестувальники супроводжують депутатів, які голосуватимуть, вигуками: "Раби", "Росіяни". Водночас у парламенті Грузії задіяно жовтий рівень безпеки. Вхід у будівлю дозволено лише членам колегії виборщиків та особам, які запрошені "відповідними структурними підрозділами".

"По периметру мобілізовано силовиків, на площу вивезено водомети", - додало видання Sova.

протест у Грузії
протест у Грузії

Автор: 
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Топ коментарі
+21
А шо це за вибори з одним кандидатом? Навіть на кацапстані для понту пару тушок виставляють для *****.
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14.12.2024 08:15
+17
https://t.me/dragonspech/8271 Парламент Грузії, де зараз (в столиці) проходять масові протести, прийняв поправки до законодавства, які обмежують участь населення, виборців у протестах.

Сядьте аби не впасти.
Бо нові правила забороняють: приховувати обличчя, використовувати піротехніку, лазери та лихтарі, перекривати дороги, малювати протестні графіті і написи. Збільшені штрафи для організаторів протестів із порушеннями правил.
Вам це нічого не нагадує?
Очевидно, у грузиниської опозиції (та виборців, у всього народу Грузії) тепер два шляхи. Або український. Або - до опозиції що грюкає каструлями на балконах, як у Росії.

Що вони оберуть - скоро побачимо.
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14.12.2024 08:30
+13
Грузія котиться в рашку
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14.12.2024 08:29
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А шо це за вибори з одним кандидатом? Навіть на кацапстані для понту пару тушок виставляють для *****.
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14.12.2024 08:15 Відповісти
У них ьака виборча система. В США Трамп теж офіційно ще не вибраний. За нього будуть голосувати 17 грудня.
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14.12.2024 08:54 Відповісти
Трамп був єдиним кандидатом?
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14.12.2024 09:04 Відповісти
17 грудня буде голосування. Так, буде один Трамп. В них така виборча система. А в Грузії не вибирають президента прямим голосуванням народу. В них парламентсько президентська форма правління. У президента Грузії обмежені повноваження.
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14.12.2024 09:50 Відповісти
Я не питав "буде". Я питав "був". Давайте не будемо шольца валяти.
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14.12.2024 10:01 Відповісти
До чого тут ліверна ковбаса? Я про виборчу систему в США.
Вибори президента у США відрізняються від виборів лідера країни в інших демократичних державах через наявність колегії виборників. Що це таке, чому це важливо, як це впливає на перебіг виборів та їхній результат?
Якщо цікаво почитайте: https://www.radiosvoboda.org/a/prezydentski-vybory-v-usa/30926230.html
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14.12.2024 13:35 Відповісти
Це діалог "різними мовами". До побачення.
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14.12.2024 16:41 Відповісти
Коли немає шо сказати то починають "умнічать"
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14.12.2024 19:20 Відповісти
То не "умнічай". Ніхто не примушує.
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14.12.2024 23:11 Відповісти
Папуга
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14.12.2024 23:13 Відповісти
Абсурд ВСЕ у світі порівнювати з УНІКАЛЬНОЮ НАДДЕРЖАВОЮ США, яку ніхто ніколи не переплюне.
Це те саме, коли людину порівнювати з Богом.
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14.12.2024 12:34 Відповісти
Ну до чого тут це? Я про методику виборів, а ви про державну міць. Україна теж була б потужною та заможною, якби влада не крала та не здавала інтереси іншим державам таким як кацапня заради власної кишені. А тепер коли прийшла біда повтікали і добре себе почувають завдяки накраденим в Україні грошам. Потім, коли дасть Бог, все заспокоїться вони повернуться і знову будуть бити себе в груди, розповідати як вони ******* Україні та кричатимуть вибєрімєня.
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14.12.2024 13:30 Відповісти
Якщо буде більше 1 -го кандидата, то 200 голосів можуть не зібрати!
І чим більше кандидатів - тим менше шансів досягти навіть 150 голосів.... ( )
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14.12.2024 09:24 Відповісти
А що так можна було?
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14.12.2024 08:23 Відповісти
Можна. Чотири опозиційні об'єднання бойкотують президентські вибори.
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14.12.2024 09:12 Відповісти
мітінгуют-мітінгуют-ді-не-витімітінгуют
васька соловья слушает да кушкает
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14.12.2024 12:39 Відповісти
Пародія на вибори. ЕрЗе на них збиратиме досвід для себе.

https://glavcom.ua/world/world-politics/u-hruziji-rozpochalisja-prezidentski-vibori-protestuvalniki-vzhe-perebuvajut-bilja-parlamentu-1035965.html Легітимність цих виборів не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі, опозиційні партії та народ. У Грузії тривають протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі з'явилася на території біля парламенту, прямуючи до президентської резиденції. «Саломе, Саломе» - скандували учасники акції протесту.
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14.12.2024 08:23 Відповісти
Грузія котиться в рашку
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14.12.2024 08:29 Відповісти
справжні грузини воюють в Україні. а там залишились одні "робкіє грузіни". ну потусуються, підмерзнуть і будуть "бєжать". вино в теплі пить та з парашниками й далі ґешефти мутить.
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14.12.2024 08:30 Відповісти
https://t.me/dragonspech/8271 Парламент Грузії, де зараз (в столиці) проходять масові протести, прийняв поправки до законодавства, які обмежують участь населення, виборців у протестах.

Сядьте аби не впасти.
Бо нові правила забороняють: приховувати обличчя, використовувати піротехніку, лазери та лихтарі, перекривати дороги, малювати протестні графіті і написи. Збільшені штрафи для організаторів протестів із порушеннями правил.
Вам це нічого не нагадує?
Очевидно, у грузиниської опозиції (та виборців, у всього народу Грузії) тепер два шляхи. Або український. Або - до опозиції що грюкає каструлями на балконах, як у Росії.

Що вони оберуть - скоро побачимо.
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14.12.2024 08:30 Відповісти
не стали чекать 16 січня ))
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14.12.2024 08:57 Відповісти
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14.12.2024 08:35 Відповісти
Прекрасна Грузія майбутнього выходить.
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14.12.2024 08:37 Відповісти
А набуя вибори з одним кандидатом?
Що це, *****, за звір такий?
Взагалі ЯК це -- вибори???
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14.12.2024 08:42 Відповісти
Зникла Грузія , путін зжер.
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14.12.2024 08:52 Відповісти
Якось казала грузинська журналістка, що у цього чувака через слово мат. Нормально говорити він просто не може.
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14.12.2024 09:01 Відповісти
Краще б взяли Каладзе . Він же самий модний та стильний мер, життя в Мілані та шопінги на Монте Наполеоне зробили свою справу.
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14.12.2024 09:23 Відповісти
До того ж КаладЗЕ...
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14.12.2024 09:53 Відповісти
Якщо грузини не відвоюють зараз - можно ставити великий хрест на Грузії на десятиріччя....Таке безсилля ....жалюгідне становище...І позиція Діючого Президента - нерішучість та відверта боягузливість....Історія цього не пробачить... Слава Грузії!
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14.12.2024 09:03 Відповісти
'Вибори'' без виборів. Кацапи в грузії випробовують новий спосіб виборів. Пригадую при совку вибори , то видавали папірчики вже з позначками.
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14.12.2024 09:04 Відповісти
И вава так хочет,а не получится.
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14.12.2024 09:10 Відповісти
Вийшли грузини на протести... А де барикади, підпалені шини, коктейлі молотова? Вмиються з водометів, отримають кийком по голові і ... стануть грузинською губернією.
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14.12.2024 09:12 Відповісти
У них брукивкы на площади нет.
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14.12.2024 11:01 Відповісти
Хвутбаліст!? Ну, він вам накерує країною. Хоча, президент у Грузії буде лише для проформи. Країна стає губернією раські.
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14.12.2024 09:18 Відповісти
Пахана вибирають . Сходняк
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14.12.2024 09:56 Відповісти
росіянські мафіозо вибирають на сходкі нового кремлівського шниря. оце загнали грузинів в стойло...
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14.12.2024 10:24 Відповісти
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовляється йти з посади після закінчення терміну її повноважень, бо вважає вибори 14 грудня "пародією"

Молодець! Ну а шо, Боневтіку можна,а їй... теж не хочеться з трону злазити)) Це дарма Порошенко на вибори пішов. Назвав би шмарклю "пародією", так, це ж дійсно пародія і скасував би вибори. Ну так... демократично ж
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14.12.2024 10:27 Відповісти
А шо, так можна? Обирати Президента без участі народу? Дивно, якщо зелень не перейме цю тактику.
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14.12.2024 12:48 Відповісти
У Німеччині та Великобританії канцлерів і прем'єрів не обирає народ. Хоча за повноваженнями вони повноцінні глави держав, а не як у Грузії. По-моєму так в більшості європейських країн.
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14.12.2024 13:15 Відповісти
Ще не вечір
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14.12.2024 14:36 Відповісти
кажись, вже "проголосували"
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14.12.2024 13:11 Відповісти
 
 