Рашисти вдарили по Нікополю: поранено жінку, є пошкодження. ФОТО
Сьогодні, 13 грудня 2024 року, вранці російські окупанти знову завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру. Пошкоджено житлові будинки та транспортні засоби. Поранення отримала жінка 1970 року народження. Рятувальники оперативно надали їй допомогу та доправили до лікарні.
Як повідомлялося, росіяни майже 30 разів обстріляли Нікопольщину, постраждала людина.
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