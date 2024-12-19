Воїнам, які б’ються в запеклих боях, дуже потрібні дрони, грілки та тепловізор, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти у зборі коштів на дрони, грілки, зарядні станції та тепловізори для захисників.
Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Насправді тривають кровопролитні бої з великими втратами та важкопораненими. Величезна кількість прохань про допомогу Дуже терміново потрібні дрони!!" - наголосила вона.
Захисникам вкрай необхідний Мавік 3T вартістю 170 000 грн.
"На фронті морози, на позиціях в окопах дуже холодно, бійці мерзнуть!!! Десятки запитів на грілки. Треба зібрати біля 100 тис. грн, це 3 тис. грілок. Потрібно ще викупити тепловізор, дві зарядні станції та два дрони Мавік 3 про, загальна сума біля 300 тис. грн", - додала волонтерка.
Також вона відзвітувала про придбану за 2 тижні допомогу для захисників:
Дрони Мавік 3 про - 225 000 грн;
2000 грілок - 66 000 грн;
Пнб - 47 500 грн;
Кабель -18 100 грн;
Зарядна станція - 53 946 грн;
Генератори - 51 400 грн;
Старлінк - 20 000 грн.
Реквізити для допомоги
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
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ще не придумали як на мавіку за 23000 ******** 25000грн
от як придумають, відразу дрони з,являться в військах.
клятий барига, чомусь не запитує, допущено щось до використання, чи ні!!!!
а купує та передає
бо воно потрібне вчора а не через півроку
Было около 30млрд, теперь около 40млрд
Т.е. деньги есть
Треба НАШИМ допомагати!
Без джерел живлення працювати «на нулі» неможливо. Акумулятори від великих БПЛА, «Мавіків» та FPV-дронів постійно потребують підзарядки перед бойовим вильотом. Живлення потребують і Starlink для того, щоб забезпечувати зв'язок із командуванням.
Якщо на фронті засобом електричного живлення є генератор, то шанси, що позиції потраплять під обстріл, - вищі. Ворог, оснащений приладами нічного бачення, швидко помічає тепло від нього та завдає удару.
Зарядні станції, зі свого боку, не піддають ризику життя українських військових. Тепловізор не фіксує її роботу. Наша команда знайшла та закупила 200 EcoFlow, які ми розвеземо у різні підрозділи Збройних Сил України. Двісті бойових груп будуть оснащені необхідними джерелами живлення для бойової роботи проти росіян.
Дуже рідко оприлюднюю наші плани закупівель, але сьогодні хочу поділитися: до кінця цього року ми отримаємо ще 650 зарядних станцій. Бо продовжуємо працювати над забезпеченням армії. До речі, можемо навчити організації, що займаються оборонними закупівлями, як долати бюрократію, швидко проходити митницю та привозити нашим військовим найкраще.
ЗІ: а телеграм-канал Порошенка https://t.me/s/PresidentPoroshenko Дуров сьогодні забанив
Я маю на увазі покинуті у полі під Борисполем - десятки , а може і сотні тон гуманітарки , купленої волонтерським фондом " Мавка " ,, в тому числі і на донати простих людей ! Все це гніє там і досі , під відкритим небом , під снігом . Ще влітку був сюжет звідти , і от знову - те саме місце , і та сама гуманітарка . Нічого не змінилося . То ж не дивуйтеся що донатів стає менше .
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