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Новини Фото Волонтери для армії Війна
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Воїнам, які б’ються в запеклих боях, дуже потрібні дрони, грілки та тепловізор, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти у зборі коштів на дрони, грілки, зарядні станції та тепловізори для захисників.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Насправді тривають кровопролитні бої з великими втратами та важкопораненими. Величезна кількість прохань про допомогу Дуже терміново потрібні дрони!!" - наголосила вона.

Захисникам вкрай необхідний Мавік 3T вартістю 170 000 грн.

"На фронті морози, на позиціях в окопах дуже холодно, бійці мерзнуть!!! Десятки запитів на грілки. Треба зібрати біля 100 тис. грн, це 3 тис. грілок. Потрібно ще викупити тепловізор, дві зарядні станції та два дрони Мавік 3 про, загальна сума біля 300 тис. грн", - додала волонтерка.

Також вона відзвітувала про придбану за 2 тижні допомогу для захисників:

Дрони Мавік 3 про - 225 000 грн;
2000 грілок - 66 000 грн;
Пнб - 47 500 грн;
Кабель -18 100 грн;
Зарядна станція - 53 946 грн;
Генератори - 51 400 грн;
Старлінк - 20 000 грн.

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Також читайте: Ситуація на фронті важка, цілодобові бої: волонтерка Юсупова просить допомогти придбати дрони та генератори для воїнів. ФОТОрепортаж

Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ
Юсупова оголосила збір на дрони для ЗСУ

Автор: 

збір (334) волонтери (1332) Юсупова Наталія (195) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+10
Умєров працює
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19.12.2024 12:29
+8
Я погоджуюся, що потрібні дрони. Читаєш на всіх інтернет-ресурсах, телеграм-каналах, що остання нпадія - це допомога волонтерів і громадян. А чим тоді займається держава і міністрерство оборони? Невже тільки можуть випускати марафони, фінансуючи ці телеканали Бені і медведчука та браковані міни на 23 мільярда, які не летять і не вибухають?
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19.12.2024 13:18
+7
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/11685 Петро Порошенко:
Без джерел живлення працювати «на нулі» неможливо. Акумулятори від великих БПЛА, «Мавіків» та FPV-дронів постійно потребують підзарядки перед бойовим вильотом. Живлення потребують і Starlink для того, щоб забезпечувати зв'язок із командуванням.
Якщо на фронті засобом електричного живлення є генератор, то шанси, що позиції потраплять під обстріл, - вищі. Ворог, оснащений приладами нічного бачення, швидко помічає тепло від нього та завдає удару.
Зарядні станції, зі свого боку, не піддають ризику життя українських військових. Тепловізор не фіксує її роботу. Наша команда знайшла та закупила 200 EcoFlow, які ми розвеземо у різні підрозділи Збройних Сил України. Двісті бойових груп будуть оснащені необхідними джерелами живлення для бойової роботи проти росіян.
Дуже рідко оприлюднюю наші плани закупівель, але сьогодні хочу поділитися: до кінця цього року ми отримаємо ще 650 зарядних станцій. Бо продовжуємо працювати над забезпеченням армії. До речі, можемо навчити організації, що займаються оборонними закупівлями, як долати бюрократію, швидко проходити митницю та привозити нашим військовим найкраще.

ЗІ: а телеграм-канал Порошенка https://t.me/s/PresidentPoroshenko Дуров сьогодні забанив
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19.12.2024 19:49
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19.12.2024 12:29 Відповісти
Умєров працює
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19.12.2024 12:29 Відповісти
вже давно щось закупилиб але
ще не придумали як на мавіку за 23000 ******** 25000грн
от як придумають, відразу дрони з,являться в військах.
клятий барига, чомусь не запитує, допущено щось до використання, чи ні!!!!
а купує та передає
бо воно потрібне вчора а не через півроку
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19.12.2024 15:09 Відповісти
+
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19.12.2024 13:05 Відповісти
Я погоджуюся, що потрібні дрони. Читаєш на всіх інтернет-ресурсах, телеграм-каналах, що остання нпадія - це допомога волонтерів і громадян. А чим тоді займається держава і міністрерство оборони? Невже тільки можуть випускати марафони, фінансуючи ці телеканали Бені і медведчука та браковані міни на 23 мільярда, які не летять і не вибухають?
показати весь коментар
19.12.2024 13:18 Відповісти
Запасы НБУ с 2022 года возросли на 1/3
Было около 30млрд, теперь около 40млрд
Т.е. деньги есть
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19.12.2024 15:15 Відповісти
Хай падлюки задавляться!
Треба НАШИМ допомагати!
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19.12.2024 19:16 Відповісти
Просто цікаво,у Наталії Юсупової виникають хоч якісь питання до МО? Чи це ІПСО? Чи вона вже рукою махнула знаючи цю кухню? Героїчна жінка безумовно.
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19.12.2024 19:19 Відповісти
У кого там питати ? У бюрократів, у нічєвонєдєлающіх ?
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19.12.2024 19:47 Відповісти
+ Слава ЗСУ!
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19.12.2024 19:29 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/11685 Петро Порошенко:
Без джерел живлення працювати «на нулі» неможливо. Акумулятори від великих БПЛА, «Мавіків» та FPV-дронів постійно потребують підзарядки перед бойовим вильотом. Живлення потребують і Starlink для того, щоб забезпечувати зв'язок із командуванням.
Якщо на фронті засобом електричного живлення є генератор, то шанси, що позиції потраплять під обстріл, - вищі. Ворог, оснащений приладами нічного бачення, швидко помічає тепло від нього та завдає удару.
Зарядні станції, зі свого боку, не піддають ризику життя українських військових. Тепловізор не фіксує її роботу. Наша команда знайшла та закупила 200 EcoFlow, які ми розвеземо у різні підрозділи Збройних Сил України. Двісті бойових груп будуть оснащені необхідними джерелами живлення для бойової роботи проти росіян.
Дуже рідко оприлюднюю наші плани закупівель, але сьогодні хочу поділитися: до кінця цього року ми отримаємо ще 650 зарядних станцій. Бо продовжуємо працювати над забезпеченням армії. До речі, можемо навчити організації, що займаються оборонними закупівлями, як долати бюрократію, швидко проходити митницю та привозити нашим військовим найкраще.

ЗІ: а телеграм-канал Порошенка https://t.me/s/PresidentPoroshenko Дуров сьогодні забанив
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19.12.2024 19:49 Відповісти
Половину грошей для МО віддати підрозділам. Тоді оці сумні благання припиняться. Бо бригади зможуть придбати все, що їм негайно потрібно. ПДФО (пропозиція Порошенко) це капля у морі. І ту зєлєнські з ОПісу хочуть з'їсти.
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19.12.2024 19:50 Відповісти
А МО що робить? Умерова валяє!
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19.12.2024 19:55 Відповісти
Хлопцям, які справді боряться з п*сами - Божої опіки і порятунку у всіх їх п*здорєзах! Хай Бог з милується над вами хлопці без випробування коштів!
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19.12.2024 19:56 Відповісти
+
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19.12.2024 20:24 Відповісти
Ви Наталя робите добру справу , вам є довіра . Але дехто з так званих " волонтерів " відбиває у людей всяку охоту - донатити .
Я маю на увазі покинуті у полі під Борисполем - десятки , а може і сотні тон гуманітарки , купленої волонтерським фондом " Мавка " ,, в тому числі і на донати простих людей ! Все це гніє там і досі , під відкритим небом , під снігом . Ще влітку був сюжет звідти , і от знову - те саме місце , і та сама гуманітарка . Нічого не змінилося . То ж не дивуйтеся що донатів стає менше .
.
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19.12.2024 20:57 Відповісти
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21.12.2024 06:49 Відповісти
 
 