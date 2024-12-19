Воїнам, які б’ються в запеклих боях, дуже потрібні дрони, грілки та тепловізор, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти у зборі коштів на дрони, грілки, зарядні станції та тепловізори для захисників.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Насправді тривають кровопролитні бої з великими втратами та важкопораненими. Величезна кількість прохань про допомогу Дуже терміново потрібні дрони!!" - наголосила вона.

Захисникам вкрай необхідний Мавік 3T вартістю 170 000 грн.

"На фронті морози, на позиціях в окопах дуже холодно, бійці мерзнуть!!! Десятки запитів на грілки. Треба зібрати біля 100 тис. грн, це 3 тис. грілок. Потрібно ще викупити тепловізор, дві зарядні станції та два дрони Мавік 3 про, загальна сума біля 300 тис. грн", - додала волонтерка.

Також вона відзвітувала про придбану за 2 тижні допомогу для захисників:

Дрони Мавік 3 про - 225 000 грн;

2000 грілок - 66 000 грн;

Пнб - 47 500 грн;

Кабель -18 100 грн;

Зарядна станція - 53 946 грн;

Генератори - 51 400 грн;

Старлінк - 20 000 грн.

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

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5375 4112 0025 4253

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