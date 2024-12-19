Встановив вебкамери біля Миколаївського морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ: Зрадника засуджено до 15 років, - СБУ. ФОТО

До 15 років позбавлення волі засуджено чергового російського агента, який діяв у Миколаєві. Зрадник шпигував за кораблями Сил оборони і торговельного флоту України в акваторії Чорного моря.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб відслідкувати локації українських плавзасобів, агент встановив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту. Ці відеопристрої мали в режимі реального часу фіксувати морський та річковий трафік з наданням віддаленого доступу російській розвідці", - йдеться в повідомленні.

У СБУ розповіли, що під час проведення спецоперації в лютому цього року СБУ своєчасно виявила і деактивувала приховані камери, а потім затримала зловмисника, коли він намагався встановити ще один відеопристрій.

Під час розслідування стало відомо, що додатковим завданням російського агента було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, зокрема військових шпиталів, навчальних центрів та блокпостів.

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Повідомляється, що зловмисником виявився електрик місцевої припортової компанії, якого окупанти дистанційно завербували наприкінці 2023 року. До поля зору окупантів він потрапив через свою активність у прокремлівських телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію РФ. Після вербування агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері.

Так, у СБУ повідомили, що під час обшуку в затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з агресором. Також у фігуранта виявлено інструменти для монтажу відеокамер та коробки від них.

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Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).