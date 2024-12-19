Росіяни понад 30 разів обстріляли Нікопольщину: постраждали 6 людей, пошкоджено інфраструктуру та 17 будинків. ФОТОрепортаж

Протягом 19 грудня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області понад 30 разів. Обстрілів зазнали Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"За день Нікопольщина пережила понад 30 ворожих атак дронами-камікадзе та артилерією. Агресор бив по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах.

Скільки людей постраждало?

За уточненою інформацією, постраждали шестеро людей. Половина з них залишається в лікарні", - написав Лисак.

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Що пошкоджено?

За словами очільника ОВА, пошкоджені інфраструктура, підприємства, ліцей, 7 багатоквартирних і 10 приватних будинків, 2 господарські споруди, 3 гаражі, теплиця, 4 автівки. Понівечені 5 магазинів, лінія електропередач.

Також російські війська поцілили з важкої артилерії і по Синельниківщині. Там зачепило комунальне підприємство й електромережі.



















Нагадаємо, раніше Лисак повідомляв про те, що на Дніпропетровщині триває будівництво фортифікацій.