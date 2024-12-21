1100 FPV-дронів, "Мавіки", 12 купольних РЕБів "Шатро", EcoFlow та техніку передали у 10 підрозділів на Сумщину. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко привіз партію дронів та техніки у 10 бригад і батальйонів на Сумщину. Вартість допомоги перевищує 40 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

"Приїхали на Сумщину до наших друзів, які зараз дають бій росіянам та їхнім прихвостням з КНДР на одній з найважчих ділянок фронту - по той бік російсько-українського кордону. Приїхали військові з 10 бригад/полків/розвідбатів/батальйонів управління - тут і наш десант, і розвідники, і артилеристи", - повідомив Порошенко у соцмережах.

"Хлопці та дівчата стримують навалу, міцно тримають позиції та нищать купу техніки та живої сили ворога. Але їм треба підтримка, тому швидко зібрали та привезли обіцяний командуванню вантаж", - зауважив він.

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Список формували згідно із запитами бійців:

1100 FPV-дронів різного діаметру

547 шин для вантажівок КрАЗ/ЗіЛ/МАЗ/УРАЛ та автомобілів HMMWV

50 зарядних станцій EcoFlow — незамінних джерел для живлення на нулі

50 дизельних обігрівачів

44 "Мавіки" для розвідки та скидів

12 купольних РЕБів "Шатро", які легко кріпляться на пікапи

2 екскаватори для риття траншей під ліній оборони

Прально-душовий комплекс.

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"Вчора, поки команда займалась останніми приготуваннями до цієї передачі, у стінах Верховної Ради мені дорікнули: "там на фронті і без вас розберуться! Ми їх усім забезпечимо". Я приїхав, але ні вас, ні вашої допомоги не бачу", - констатує Порошенко.

"Звертаюсь до тих, хто запрошує повій в залі парламенту, та тих, хто це толерує. Ми ініціюємо змагання - з вас 40 000 000 гривень на забезпечення армії. Номерами бригад, які потребують допомоги, ми поділимось. Часу у вас є тиждень - тож дотримайтесь виклику, який кинули мені та Збройним Силам", - закликав Петро Порошенко.