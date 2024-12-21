1100 FPV-дронів, "Мавіки", 12 купольних РЕБів "Шатро", EcoFlow та техніку передали у 10 підрозділів на Сумщину. ФОТОрепортаж
Петро Порошенко привіз партію дронів та техніки у 10 бригад і батальйонів на Сумщину. Вартість допомоги перевищує 40 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".
"Приїхали на Сумщину до наших друзів, які зараз дають бій росіянам та їхнім прихвостням з КНДР на одній з найважчих ділянок фронту - по той бік російсько-українського кордону. Приїхали військові з 10 бригад/полків/розвідбатів/батальйонів управління - тут і наш десант, і розвідники, і артилеристи", - повідомив Порошенко у соцмережах.
"Хлопці та дівчата стримують навалу, міцно тримають позиції та нищать купу техніки та живої сили ворога. Але їм треба підтримка, тому швидко зібрали та привезли обіцяний командуванню вантаж", - зауважив він.
Список формували згідно із запитами бійців:
- 1100 FPV-дронів різного діаметру
- 547 шин для вантажівок КрАЗ/ЗіЛ/МАЗ/УРАЛ та автомобілів HMMWV
- 50 зарядних станцій EcoFlow — незамінних джерел для живлення на нулі
- 50 дизельних обігрівачів
- 44 "Мавіки" для розвідки та скидів
- 12 купольних РЕБів "Шатро", які легко кріпляться на пікапи
- 2 екскаватори для риття траншей під ліній оборони
- Прально-душовий комплекс.
"Вчора, поки команда займалась останніми приготуваннями до цієї передачі, у стінах Верховної Ради мені дорікнули: "там на фронті і без вас розберуться! Ми їх усім забезпечимо". Я приїхав, але ні вас, ні вашої допомоги не бачу", - констатує Порошенко.
"Звертаюсь до тих, хто запрошує повій в залі парламенту, та тих, хто це толерує. Ми ініціюємо змагання - з вас 40 000 000 гривень на забезпечення армії. Номерами бригад, які потребують допомоги, ми поділимось. Часу у вас є тиждень - тож дотримайтесь виклику, який кинули мені та Збройним Силам", - закликав Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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Стаття "висить" вже цілих 5 хвилин і жодного виску про "піар" Порошенка.
ГО "Справа Громад" (відомими тлг-помийками) названа "Фонди Порошенка". Ці "розслідувачі" спочатку висрали свій пасквиль, а ПОТІМ надіслали (нам) лист-запит з запитаннями. Якось так невдобно вийшло, на документі могли б хоч дату "з минулого" поставити. Клямка не спрацювала.
В мене обмаль часу та абсолютно відсутнє бажання витрачати енергію на коментування лайна. Але оскільки Antonina Buzilo не дуже публічна, а я історично є найбільшим промоутером реквізитів Справи Громад, то дозволю викласти факти:
1) ГО Солідарна Справа Громад ніколи не була підрозділом Фонд Порошенка чи Фонда Рошен. Це самостійна структура. Ми працюємо разом - так, звісно. Ми працюємо з іншими фондами - так, звісно. Менше, але також працюємо.
2) Фонд Порошенка та Фонд Рошен ніколи не збирали донати. Від слова "зовсім". Джерела наповнення цих фондів - ну, а прізвище Петро Порошенко там нащо?
3) 93% щомісячних витрат на допомогу ЗСУ - це якраз кошти Фонду Порошенка та Фонду Рошен. Дев'яноста три відсотки. І це сума у 150 000 000 гривень (щомісячно). Сто пʼятдесят мільйонів гривень. Особистих коштів Петро Порошенко. ГО Солідарна Справа Громад зараз у середньому збирає за місяць 12 000 000 гривень. Це сім відсотків від загальних щомісячних витрат на нашу спільну допомогу ЗСУ.
4) Не було б цих 150 000 000 гривень на місяць - не було б щомісячно 4000 ФПВ, сотні мавіків, сотень зарядних станцій, десятків купольних РЕБ, десятків екскаваторів і так далі. І ще раз, може хтось помітить нарешті - 150 000 000 власних коштів Порошенка щомісячно.
5) ГО Солідарна Справа Громад ніколи не купляла ніякі облігації чи інші цінні папери та не отримували дохід або прибуток. Зовсім. Жодного разу. Бо це НЕПРИБУТКОВА організація, яка не має права отримувати прибуток чи дохід.
Для чого зараз все це робити?
Кому вигідно зараз накидувати?
Для кого волонтерські організації зараз загроза?
От той і є замовником висеру на ГО "Справа Громад" та на Фонд Порошенка..
Тут всі і так розуміють по назві, хто допомогу привіз.
Но якщо вказати в назві Порошенко, то прийдуть боти з поісковіков, бо моніторинг йде постійно у них. І якщо десь в назві статті буде Порошенко, то одразу і вони приходять.
Це вже неодноразово відмічено було людьми з форумів і тем.
А коли вони бачать, що людина тупо зайшла на одну новину, і більше не лазила по сайту. То це ще 50/50 но коли так табун заходить так само, то це вже буде рахуватися як накрутка. І стаття, і сам сайт може понизитися в видачі. Так, для цензора з таким відвідуванням, це по барабану. Але краще зайвий раз не писати в назві Порошенко і щось привіз на фронт. Бо для нетряпки, це дуже чутлива тема.
От коли Порошенко десь там з кимось зустрічався, чи ще щось. Це будь ласка. А Порошенко, допомога і фронт. Краще не писати в назві.
Дивлюсь стрічку, бачу люди реагують на зелені мікроорганізми під куполом Ради. От питання, якщо комусь було знову сором за парламент, то наступного разу галочка чи хрестик будуть ставитися після "думайТЕ", а не замість? Риторичне питання...
...тим часом, поки слуги іржуть над словами, що армії бракує коштів, скажу я вам - далі буде ще менше. Люди видихаються, збори все менше, нові проекти майже не відкриваються, старі скорочуютьсяhttps://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/470572207_8991100960949577_9029567416880618778_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=bkyBnP-IGrEQ7kNvgF7CvOp&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&_nc_gid=AWAl2957bBtMSbk4OtdM1js&oh=00_AYAoLfAtsd43uqBLQZI9kxRAyrFG15VbtO5EALUE_mY8OA&oe=676B55BD .
Наші, поки, на схід. Поки ще можемо. Маєте гривню - закиньте донат ГО "Справі Громад",, зайвою не буде...
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Кому потрібна зарядна станція❓ - Усім потрібна❗ Але зрозуміло, що найбільше вони потрібні на фронті.
Саме тому Справа громад тільки за 2024 рік передала військовим 175 зарядних станцій. Серед них є Ecoflow, Jackery, Bluetti - тобто надійні перевірені марки.
😲 Але тут нас буквально ошелешив Петро Порошенко. Він оголосив, що до кінця цього року Фонду Порошенка надійдуть ще 650 зарядних станцій⚡⚡⚡
На сайті Справи Громад немає окремої сторінки, присвяченої зарядним станціям. Поки що. Але все одно можна дізнатися про усі https://spgr.org.ua/ua/category/zaryadni-stancziyi/ поїздки, коли ми розвозили по підрозділам ці необхідні пристрої.
Продовжуймо допомагати Збройним Силам України. Долучайтесь!
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: 4441111055831634 (Антоніна Бузіло)
"Ви не знайдете цей шоколад ані в супермаркетах, ані у фірмових магазинах Roshen. Це лімітована версія спеціально для наших військових. Його унікальність у тому, що він не тане ні в кишені, ні від спеки, бо зроблений за спеціальною технологією. І виготовлений спеціально для Збройних Сил" - https://www.facebook.com/reel/1002646638574369/?__cft__[0]=AZU3tJ9HrvUBZ-P7atY_BwCTy9okXSnO7r5Bm7hprA-PnnKwbQR8_JFwqhL_z04j1YBZEw7HOhXI7FfLEbmrWUah8cR4eAiHFfFhASyoHUWvQM6xoPxYYErIVozpO7pT72GuVcsTopfxSN9y5IfxRUHnpuy6AuF-Yiwkns1UQb8RRhhIl3eoqnuWtGbCH9ZsGtOr4tlC_QjGqi6ipzj1YC7Y&__tn__=%2CO%2CP-R написав Порошенко в своїй мережі та виклав відео презентації.
Майже півроку я принципово, намагався добитися цього планшету з цих Зелених шалав. Курви, в кінці кінців. перестали відповідати на дзвінки. Планшет ( 350 долярів) куплений за свої кошти без їх участі.
Вчора це була 52-га передача допомоги від Фонд Порошенка та ГО Справа Громад для ЗСУ за 2024-тий рік і... ні, не остання. Продовжуємо, попри всі закидони.
Я бачив командирів бригад та логістиків, я бачив командирів полків та батальйонів, командирів рот, взводів та звичайних "роботяг війни". Я бачив десятки знайомих облич та сотні незнайомих. Вони всі були у пікселі. І жодного разу я не чув, щоб на фронті та біля нього з щотижневими вантажами допомоги на десятки мільйонів гривень були якісь представники влади. Не знаю чому... може маршрути різні, га?
А вчора був переданий черговий ЗВИЧАЙНИЙ вантаж на майже мільйон доларів. Там були екскаватори та сотні шин, там були тисячі FPV-дронів та десятки зарядних станцій EcoFlow, там були купольні системи РЕБ та дизельні автономні пічки. Загальна вартість вантажу - за 40'000'000 гривень. Внесок донатів, яку зібрала Справа Громад там менше 2'000'000, а решта - особисті кошти Петро Порошенко. Це - щотижнева робота, щотижневі вантажі. Отримували допомогу цього разу:
- 80, 82, 95 бригади ДШВ
- 27, 43 та 47 артилерійські бригади
- 54 та 132 окремі розвідувальні батальйони
- 170 полк логістики
В мене особисте прохання - притягніть, будь ласка, якусь знайому вам зеленувату плісняву. Хай вона скаже тут, публічно, що вчора Порошенко сфотографувався та потім забрав вантаж назад. Чи, що він піариться коштом донатів звичайних людей. Дуже прошу, може таких знаєте? Бо вони сміливі тільки у своєму власному болотному середовищі.
І якщо є бажання допомогти у нашій роботі - ви ж знаєте як ми це чекаємо!
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