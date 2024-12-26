У лісосмузі на Полтавщині знайшли 58 ручних гранат різного типу, міни, зокрема протитанкові, протитанковий гранатомет та понад 1600 набоїв. ФОТОрепортаж
Поблизу Полтави в лісі знайшли гранатомет, міни та ручні гранати. Про знахідку повідомив місцевий мешканець.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Полтавської області.
До районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про підозрілі предмети, схожих на боєприпаси, виявлені в одній із лісосмуг поблизу Полтави.
На місце негайно прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти-вибухотехніки.
Фахівці вибухотехнічної служби вилучили 58 ручних гранат різного типу, близько 20 запалів та підривачів, чотири міни (три з яких протитанкові), ручний протитанковий гранатомет та понад 1600 набоїв різного калібру.
Зазначається, що наразі сектор контролю за обігом зброї Полтавського райуправління поліції вирішує питання щодо передачі вилучених боєприпасів Силам оборони України.
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якщо його не оберуть секретарем сільрадипалкої боротьби з корупцією в якійсь сільраді.
Пригадую, якби не шмонали, вивезли б з собою піворужейки.
На фото пі*орський РПГ-30 з імітатором цілі. Маю тікі, але, чесно кажучи, стрьомно з ними працювати. Як і з усім, що створили ті рукодупі мавпи.
Гранати РГН та РГО з пластиковими запалами (запали на останньому фото на ряднинці). запали нах відразу викидувати. Вони ненадійні від старості. До РГО волонтери зараз роблять адаптери, щоб вкручувати нормальну Узргм. Ну, на крайняк, РГО з білим запалом можна використовувати для скидів, але знову ж таки. Поки прилаштовуєш - може епнути. Так що краще не ризикувати.
Але, на жаль, життя бентежне. І відчуваю, що це вже надовго, якщо не до кінця.