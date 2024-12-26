У лісосмузі на Полтавщині знайшли 58 ручних гранат різного типу, міни, зокрема протитанкові, протитанковий гранатомет та понад 1600 набоїв. ФОТОрепортаж

Поблизу Полтави в лісі знайшли гранатомет, міни та ручні гранати. Про знахідку повідомив місцевий мешканець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Полтавської області.

До районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про підозрілі предмети, схожих на боєприпаси, виявлені в одній із лісосмуг поблизу Полтави.

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти-вибухотехніки.

Фахівці вибухотехнічної служби вилучили 58 ручних гранат різного типу, близько 20 запалів та підривачів, чотири міни (три з яких протитанкові), ручний протитанковий гранатомет та понад 1600 набоїв різного калібру.

Зазначається, що наразі сектор контролю за обігом зброї Полтавського райуправління поліції вирішує питання щодо передачі вилучених боєприпасів Силам оборони України.

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