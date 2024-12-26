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У лісосмузі на Полтавщині знайшли 58 ручних гранат різного типу, міни, зокрема протитанкові, протитанковий гранатомет та понад 1600 набоїв. ФОТОрепортаж

Поблизу Полтави в лісі знайшли гранатомет, міни та ручні гранати. Про знахідку повідомив місцевий мешканець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Полтавської області.

До районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про підозрілі предмети, схожих на боєприпаси, виявлені в одній із лісосмуг поблизу Полтави.

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти-вибухотехніки.

Фахівці вибухотехнічної служби вилучили 58 ручних гранат різного типу, близько 20 запалів та підривачів, чотири міни (три з яких протитанкові), ручний протитанковий гранатомет та понад 1600 набоїв різного калібру.

Зазначається, що наразі сектор контролю за обігом зброї Полтавського райуправління поліції вирішує питання щодо передачі вилучених боєприпасів Силам оборони України.

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Поліція вилучила боєприпаси, виявлені громадянами у лісосмузі поблизу Полтави
Поліція вилучила боєприпаси, виявлені громадянами у лісосмузі поблизу Полтави
Поліція вилучила боєприпаси, виявлені громадянами у лісосмузі поблизу Полтави
Поліція вилучила боєприпаси, виявлені громадянами у лісосмузі поблизу Полтави

Автор: 

граната (789) зброя (7466) міна (343) Полтавська область (1113)


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Хтось зі Слуг Народу підготував, на випадок якщо його не оберуть секретарем сільради палкої боротьби з корупцією в якійсь сільраді.
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26.12.2024 07:05 Відповісти
Стопудово, хтось в відпустку привіз. Або доброволець, шо в 22-му після ДФТГ не хотів мобілізовуватися в ЗСУ.
Пригадую, якби не шмонали, вивезли б з собою піворужейки.
На фото пі*орський РПГ-30 з імітатором цілі. Маю тікі, але, чесно кажучи, стрьомно з ними працювати. Як і з усім, що створили ті рукодупі мавпи.
Гранати РГН та РГО з пластиковими запалами (запали на останньому фото на ряднинці). запали нах відразу викидувати. Вони ненадійні від старості. До РГО волонтери зараз роблять адаптери, щоб вкручувати нормальну Узргм. Ну, на крайняк, РГО з білим запалом можна використовувати для скидів, але знову ж таки. Поки прилаштовуєш - може епнути. Так що краще не ризикувати.
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26.12.2024 07:41 Відповісти
Спеціаліст!
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26.12.2024 08:47 Відповісти
Хочу бути спеціалістом в фінансовому моделюванні, в VBA для Excel, в питаннях земельного та будівельного права. Хочу знову задовбувати містечкових олігархів своїми індустріальними стартапами. Хочу залучати інвестиції, відводити землю, будувати цеха, запускати виробництва, займатися тим, що вмів до війни.
Але, на жаль, життя бентежне. І відчуваю, що це вже надовго, якщо не до кінця.
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26.12.2024 09:19 Відповісти
В связи с такими находками, а я думаю, их ещё много не найденных по всем посадкам и сараям, возникает очень много вопросов, ответы на которые не хотелось бы озвучивать до окончания войны.
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26.12.2024 08:25 Відповісти
При любих розкладах, воно ще тут згодиться.
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26.12.2024 08:56 Відповісти
А "Новою поштою" висилають?
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26.12.2024 10:08 Відповісти
Питається, якого хрена там той місцевий тинявся??? Порушив комусь із пацанів схрон....
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26.12.2024 21:02 Відповісти
Це тільки дещиця, що знайдено і що ще пригодиться...потім
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27.12.2024 05:42 Відповісти
 
 