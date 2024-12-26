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На Святвечір у маскувальних костюмах: четверо чоловіків намагалися незаконно потрапити до Румунії. ФОТОрепортаж

Прикордонники у Святвечір затримали 4 жителів Запорізької області, які намагалися незаконно потрапити до Румунії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Четверо жителів Запорізької області, віком від 21 до 44 років, добре підготувалися до гірської подорожі: маскувальні костюми, теплі речі, їжа та засоби пересування засніженими ділянками. Однак це не завадило прикордонникам вчасно виявити групу за допомогою технічних засобів на ділянці відділу "Селятин", - йдеться в повідомленні.

Наразі на затриманих склали адмінпротоколи.

Читайте: Дистанційно отримували вказівки щодо "безпечного" маршруту: На Одещині затримано шістьох порушників кордону, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Чотирьох чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії, затримали на Буковині
Чотирьох чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії, затримали на Буковині
Чотирьох чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії, затримали на Буковині
Чотирьох чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії, затримали на Буковині

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) кордон (4767) Чернівецька область (32) Вижницький район (1) Селятин (1)


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Топ коментарі
+12
Чудове поповнення в гірскі-штурмові бригади!
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26.12.2024 14:23
+7
форма є вміння є по ружу і на фронт
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26.12.2024 14:24
+6
прям спецназ какой-то....
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26.12.2024 14:28
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Чудове поповнення в гірскі-штурмові бригади!
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26.12.2024 14:23 Відповісти
форма є вміння є по ружу і на фронт
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26.12.2024 14:24 Відповісти
прям спецназ какой-то....
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26.12.2024 14:28 Відповісти
"Едельвейс"
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26.12.2024 18:59 Відповісти
Готові спецназівці! Навчені, екіпіровані, велкам ЗСУ!😁
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26.12.2024 14:32 Відповісти
мені чогось прочиталося що у маскарадних)), зайду думаю подивлюсь хто в якому костюмі))), що там за квадробери))
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26.12.2024 14:33 Відповісти
Колядники заблукали..
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26.12.2024 14:41 Відповісти
так випустіть їх законно, як куницького
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26.12.2024 14:41 Відповісти
Та в них і форма вже своя є!
Готові развєдоси!
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26.12.2024 14:42 Відповісти
100%, випередив.
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26.12.2024 15:06 Відповісти
Ти хворий
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26.12.2024 15:01 Відповісти
Потрібно було маскуватися під ведмедя або кабана. Може і пронесло б.)
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26.12.2024 14:47 Відповісти
Все як завжди намагаються тупо жартувати.. гігігі. Типу їм весело, нічого такого не відбувається.
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26.12.2024 14:52 Відповісти
Та ти ж розумієш хто тут гигикає, ті, хто самі на фронт ніколи не підуть: заброньовані, старічьє напівживе, всякі юродиві-інваліди. Нормального життя не мають, от і єдине що залишається - це радіти коли в когось в житті щось кепське стається. Хоч так, смакуючи як іншим погано, на секунду можуть забути про власну нікчемність.
Водночас, ніхто не думає про майбутнє країни, з якої кожного дня магаються виїхати хоч в плав хоч горами. Ніхто не думає про те, хто буде їхню вонючу соціалку їм виплачувати, коли всіх здорових чоловіків на війні повбиває/зробить каліками
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26.12.2024 15:46 Відповісти
Ну ти охрінітєльний експерт-економіст! Тобто, якщо всі працеспроможні чоловіки виїдуть з України, то кацапи самі підуть в свої болота, а пісоя цього, пенсії будуть як у шверцайців, або німців! Дебіл ***! (с)! 😁
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26.12.2024 17:44 Відповісти
барахло.
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26.12.2024 14:54 Відповісти
Хай підміняють прикордонників місцевого розливу, а прикордонників відправлять на запоріжський напрямок. Досить курити бамбук.
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26.12.2024 15:27 Відповісти
 
 