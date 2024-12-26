На Святвечір у маскувальних костюмах: четверо чоловіків намагалися незаконно потрапити до Румунії. ФОТОрепортаж
Прикордонники у Святвечір затримали 4 жителів Запорізької області, які намагалися незаконно потрапити до Румунії.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Четверо жителів Запорізької області, віком від 21 до 44 років, добре підготувалися до гірської подорожі: маскувальні костюми, теплі речі, їжа та засоби пересування засніженими ділянками. Однак це не завадило прикордонникам вчасно виявити групу за допомогою технічних засобів на ділянці відділу "Селятин", - йдеться в повідомленні.
Наразі на затриманих склали адмінпротоколи.
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Водночас, ніхто не думає про майбутнє країни, з якої кожного дня магаються виїхати хоч в плав хоч горами. Ніхто не думає про те, хто буде їхню вонючу соціалку їм виплачувати, коли всіх здорових чоловіків на війні повбиває/зробить каліками