Російський КАБ вбив чоловіка в Золочеві на Харківщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ввечері 26 грудня російські війська вдарили КАБом по Золочеву на Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"КАБ влучив у приватне домоволодіння. Загинув один цивільний чоловік. Ще одна місцева отримала поранення", - повідомив він.

На місці працюють правоохоронці та фіксують злочини армії РФ.

Згодом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок удару осколкове поранення дістала 53-річна жінка. Її доставлено до лікарні для надання допомоги.





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