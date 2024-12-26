Російський КАБ вбив чоловіка в Золочеві на Харківщині, - ОВА. ФОТОрепортаж
Ввечері 26 грудня російські війська вдарили КАБом по Золочеву на Харківщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"КАБ влучив у приватне домоволодіння. Загинув один цивільний чоловік. Ще одна місцева отримала поранення", - повідомив він.
На місці працюють правоохоронці та фіксують злочини армії РФ.
Згодом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок удару осколкове поранення дістала 53-річна жінка. Її доставлено до лікарні для надання допомоги.
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Bukvo Mol
показати весь коментар26.12.2024 20:47 Відповісти Мені подобається 0
Олег Макартур #591230
показати весь коментар26.12.2024 21:53 Відповісти Мені подобається 1
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