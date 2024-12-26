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Новини Фото Війна
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Російський КАБ вбив чоловіка в Золочеві на Харківщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ввечері 26 грудня російські війська вдарили КАБом по Золочеву на Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"КАБ влучив у приватне домоволодіння. Загинув один цивільний чоловік. Ще одна місцева отримала поранення", - повідомив він.

На місці працюють правоохоронці та фіксують злочини армії РФ.

Згодом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок удару осколкове поранення дістала 53-річна жінка. Її доставлено до лікарні для надання допомоги.

Наслідки обстрілу Золочева 26 грудня
Зруйнований російським авіаударом будинок в Золочеві

Рятувальники на місці російського авіаудару

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Автор: 

війна (1400) обстріл (28486) КАБ (357) Харківська область (806) Богодухівський район (50) Золочів (22) війна в Україні (3899)


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26.12.2024 20:47 Відповісти
Й бути обісцянтом..смирно чекати кацапів..вже вони мобілізаціей займуться..
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26.12.2024 21:53 Відповісти
 
 