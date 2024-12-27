Окупанти за добу поранили 5 мешканців Херсонщини, зранку атакували Дніпровський район Херсону. ФОТОрепортаж

Російські агресори вкотре атакували цивільну інфраструктуру Бериславського та Херсонського районів з артилерії, реактивних систем залпового вогню та БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонщини.

У Дніпровському районі Херсону внаслідок удару дроном постраждало подружжя. У 75-річної жінки та 76-річного чоловіка діагностували вибухові травми, контузії й уламкові поранення.

У Корабельному районі міста в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено три приватні будинки.

Військові РФ вдарили з артилерії по території дачного кооперативу в Дар’ївці. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, де постраждав 48-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму, уламкові поранення шиї та ніг.

У Бериславі під ворожий артилерійський вогонь потрапила 83-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Її евакуювали поліцейські та доправили до лікарні з вибуховою травмою і уламковим пораненням стегна.

У Комишанах через російський артобстріл 42-річний чоловік дістав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Пошкоджень зазнали дев’ять приватних будинків, три автомобілі та кафе.

FPV-дроном російські військові вдарили по багатоквартирному будинку в Білозерці. Атака спричинила пожежу, вогонь загасили рятувальники. На щастя, жителі не постраждали. Окупанти били по селу і з артилерії, снарядами пошкоджено три житлові будинки й автомобіль.

Також по медичну допомогу звернулася 70-річна жителька цього населеного пункту. 19-го грудня вона потрапила під артобстріл, внаслідок чого отримала мінно-вибухову травму та струс головного мозку.

З реактивних систем залпового вогню армія РФ обстріляла Зміївку, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Артилерійським вогнем пошкоджено п’ять приватних будинків у Антонівці, Садовому, Дудчанах, Качкарівці, Широкій Балці, а також хлібний кіоск у Новоолександрівці.

Зранку 27 грудня близько 9.40 російські окупанти з безпілотника атакували Дніпровський район, повідомили в МВА.

При цьому мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги дістав 60-річний чоловік. Наразі він ушпиталений.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський дрон скинув вибухівку на Херсон: загинув чоловік



















