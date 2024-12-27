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Підрозділи ЗСУ на східному фронті отримають дрони та техніку на 63 млн грн. ФОТО

Петро Порошенко повіз черговий вантаж допомоги для підрозділів Сил оборони. Нічні та денні FPV-дрони, нічні "Мавіки", зарядні станцї EcoFlow, вантажівки та лазне-пральні комплекси, "Старлінки", екскаватори та інша техніка – цього року це вже 53 поїздка. Вартість техніки – 63 мільйони гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

допомога ЗСУ від Порошенка

"Сьогодні веземо на Схід сотні FPV-дронів, EcoFlow, дизельних пічок, прально-душові комплекси, сотні нічних FPV-дронів, ноутбуки, екскаватори, шини, купольний РЕБ, "Старлінки", вантажівки, дефіцитні нічні "Мавіки", – розповів про вантаж Порошенко.

партія допомоги ЗСУ від Порошенка
партія допомоги ЗСУ від Порошенка
партія допомоги ЗСУ від Порошенка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фронтові бригади отримали ще 7 комплексів РЕБ "Ай-Петрі". ФОТО

"До речі, щодо відвертої брехні деяких представників партії влади про наші "Мавіки". По-перше, вони кажуть, нібито ці дрони були закуплені за ваші гроші. Але всі ж знають, що Фонд Порошенка ніколи не збирав жодних донатів і повністю фінансується за рахунок наших з Мариною особистих коштів. І ця сума вже значно перевищує 6 500 000 000 гривень. По-друге, вони брешуть, що ці дрони півроку чекали на складах, поки ми "попіаримося". Показую офіційний документ, накладну щодо цих "Мавіків". Стоїть чітка дата отримання — 24 грудня. Отримали, прозвітували, відправили на фронт. Усе 24 грудня", – зазначив  Порошенко.

оплата за дрони від Порошенка

Читайте також: Бійці взводу БпЛА "Барні" 10-ї ОГШБр отримали 5 нічних дронів "Мавік"

Автор: 

Порошенко Петро (15173) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+19
Олексійович молодець, допомагає країні. А деякі вилупки купують Ролс-Ройси.
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27.12.2024 17:13
+12
реально - все для перемоги..
молодець..
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27.12.2024 17:24
+10
І як завжди, ПРЕЗИДЕНТ.
А ********** знов готуєтся жо свого саміту чи то жиру чи то херзнашо.
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27.12.2024 17:20
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Олексійович молодець, допомагає країні. А деякі вилупки купують Ролс-Ройси.
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27.12.2024 17:13 Відповісти
Ну який же то слуга без брички?
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27.12.2024 17:17 Відповісти
вони лакеї..
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27.12.2024 17:23 Відповісти
Какаяразніца ...
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27.12.2024 17:27 Відповісти
так,..
хоча ці слуги народа є лакеями організованого злочину..
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27.12.2024 17:31 Відповісти
І нашій бригаді теж привезіть! Потреба в цьому військовому майні на мільярди!
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27.12.2024 20:40 Відповісти
Дякуємо, пане Гетьман!

63 млн. грн. то дофіга (1,5 млн.дол.)
але, це всього лише нікчемні 6 300 людей, які одержать, наприклад ЗЄліну тисячу.

тепер прикиньте скільки всього можна було б купити на 8 000 000 персонажів-хохлів (подали заявку на ЗЄліну тисячу) х 1 000 грн = 8 000 000 000 грн. !!!!!

ВІСІМ міліардів грн., які могли б піти на зброю та фортифікацію!!!
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27.12.2024 19:42 Відповісти
І як завжди, ПРЕЗИДЕНТ.
А ********** знов готуєтся жо свого саміту чи то жиру чи то херзнашо.
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27.12.2024 17:20 Відповісти
реально - все для перемоги..
молодець..
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27.12.2024 17:24 Відповісти
Я вважаю, що такі ініціативи дуже важливі, особливо зараз, коли наші хлопці на фронті потребують найкращого оснащення для боротьби з ворогом. Підтримка від кожного, хто має можливість, є надзвичайно цінною для нашої перемоги. Це дуже позитивний крок у правильному напрямку!
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27.12.2024 17:34 Відповісти
https://t.me/putch111/51899 Валерій Прозапас, комроти 36-ї окр.бр. морської піхоти, депутат Запорізької міськради:
Якби ви знали в якій крутій сорочці передав Порошенко чергову допомогу на десятки мільйонів бригадам на фронті.
Це сарказм. Але про сорочку позітівні напишуть, на відміну від мільярдів допомоги ЗСУ - тому давайте розповсюджувати об'єктивну інформацію, колись же криві дзеркала впадуть.
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27.12.2024 17:40 Відповісти
Господи ,дякую шо я і моя родина, не схибила у 19р.... на нас гріха нема !!!Дякуємо Петро Порошенко ❤️💙💛 !!!
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27.12.2024 17:46 Відповісти
Я і моя дочка теж!
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27.12.2024 18:20 Відповісти
+💯!

але 25 це утричи менше за 73, які продали свою та наші безпеку за дешевий популізм !
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27.12.2024 19:46 Відповісти
Нам (25%) все одно випадає жити в світі який вибрали вони (73%)
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28.12.2024 13:44 Відповісти
Тепер Притулу точно грець вхопить...

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27.12.2024 17:47 Відповісти
Падли бувають різні. Києвськи, херсонські, донецькт, харьківськи, львівськи тощо, а це падла тернопільська.
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27.12.2024 18:37 Відповісти
"Клятий барига" все ніяк не вгамується,та продовжує дискредитувати мами Риминого бубочку та його "патріотичну" партію.
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27.12.2024 17:52 Відповісти
ОПісу залишилось лише одне - не жрати РОшен і Мівіну так, як вони їх "нищили" на сніданку, обіді, другому обіді, вечері й ЗВІСНО за кавою.
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27.12.2024 18:02 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/17874 Ірина Геращенко:

Мінімальні потреби ЗСУ в дронах задовольняються лише на 54 %. Таку відповідь отримала «ЄС».
В 2024 році ДССЗЗІ уклала контрактів на закупівлю 1'078'012 БПЛА, з яких для потреб ЗСУ - 750'989. Графік постачання було зірвано чотирма виконавцями, це 9'928 БПЛА.
Маємо багато нарікань на якість дронів. Приймання безпілотних систем здійснюється на підставі сертифікатів якості й відповідальність несе виконавець. Ті, хто закуповують фігню,ніякої відповідальності не несуть.
Генштаб говорить, що ЗСУ в 24 р отримали від держави 1'095'653 дронів. Правда, в підрозділах, які ми відвідуємо, 90% дронів - від волонтерів і громад. Бачимо серйозні проблеми із забезпеченням ЗСУ - на 50%, в той час коли ворог не має дефіциту з дронами.
Є проблеми з якістю БПЛА від держави, але структури, які контактують дрони, ні за що не відповідають. Влада неефективно використовує державні ресурси,витрачає на подачки в стилі «вовиної тисячі», замість спрямувати на ЗСУ.
Тому ми вимагаємо залишити військовий ПДФО бригадам!
Ще скріни:

https://uk.tgstat.com/channel/@irynagerashchenko#carousel-65308307408
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27.12.2024 17:54 Відповісти
Треба провести АУДИТ оцих 1 095653 дронів ! Я готовий брати участь. Я їм, трясця, так нарахую, що вони будуть довго пам'ятати моє ІМ'Я. До могили, курви.
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27.12.2024 18:04 Відповісти
то Вам генштаб намалює ТРИ млн дронів
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27.12.2024 19:49 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/11752 Петро Порошенко:
Ми рахували кожну годину, збираючи нічні «Мавіки» нашим хлопцям на фронт. Бо не може бути так, що у підрозділу ЗСУ аж НУЛЬ «очей» для нічної розвідки та скидів.
Дзвінки від воїнів ми почали отримувати ще задовго до цього: від жовтня влада перестала закуповувати та постачати теплі «Мавіки». Тоді наша команда законтрактувала 1000 нічних «очей» для фронту. Нещодавно вони схаменулися та розкидали хоч якісь гроші бригадам, але часу на пошуки та закупівлю вже немає.
Ми добровільно відмовилися від 700 «Мавіків» на користь підрозділів, які до нас звернулися. Ці 300, які зараз перед вами, оплатив «Фонд Порошенка», і вже до Нового року ми намагатимемося передати їх до ЗСУ. Я вирішив терміново знайти в Європі ще 200 «Мавіків» - вишкребти, законтрактувати, оплатити - також до кінця року.
Що таке 500 нічних «Мавіків», коли 5 одиниць закриває смугу оборони батальйону? Можете порахувати. А ще за моєю спиною 300 «Цукорків», які нарешті прибули. Усього їх буде понад 3000, які передамо до війська.
За один день ми інвестували в «очі» для фронту 1 000 000 євро. Це - великий крок для захисту українських воїнів. Щасливого Різдва, наші захисники!
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27.12.2024 18:27 Відповісти
Україна, гуртуємось навколо Порошенко ! А кляті слуги нехай єднаються "вАкруг" зродофілів з ОПісу.
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27.12.2024 18:26 Відповісти
До речі, від Байдена звістка:

"https://uk.tgstat.com/channel/KPS1bN3PWXFjYmUy/99414 США виділять Україні найближчими днями ще один пакет озброєнь. До нього увійдуть у тому числі системи ППО"
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27.12.2024 18:33 Відповісти
Шо, знову Петро? Крвсавчік!
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27.12.2024 18:43 Відповісти
Дякую!
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29.12.2024 06:38 Відповісти
https://www.5.ua/regiony/serzh-marko-podiakuvav-poroshenku-za-peredani-traktory-drony-ta-obladnannia-na-front-341489.html Аеророзвідник Олександр Карпюк (Серж Марко) подякував Петру Порошенку за передану ЗСУ техніку, зокрема, за трактори, дрони та інше обладнання
Про це він написав на своїй сторінці у https://www.facebook.com/serg.marco/posts/3969202536730905?locale=uk_UA Facebook.
"Порошенко привіз нам обладнання, дронів та трактори. Два трактори, які дозволять нам вчасно закопатись на (вже черговій доречі лінії, скільки нас вже можна кидати туди сюди) лінії, яка активно до нас рухалась, і якщо чесно, то незрозуміло хтось тут взагалі планував окапуватись чи ні, але судячи з того, що ми бачили- то скоріш ні. І один саме на наш батальйон. Два місяці я сидів на вухах Юрія Бірюкова. Нив. Просив. Благав. Бо не можна організувати ефективну оборону без вчасно викопаних фортифікацій. І ось цей день настав. Велика подяка від 59 бригади та "Інквізиції". Ми стали вчора трохи сильнішими", - написав військовий ЗСУ.
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29.12.2024 11:07 Відповісти
 
 