Підрозділи ЗСУ на східному фронті отримають дрони та техніку на 63 млн грн. ФОТО

Петро Порошенко повіз черговий вантаж допомоги для підрозділів Сил оборони. Нічні та денні FPV-дрони, нічні "Мавіки", зарядні станцї EcoFlow, вантажівки та лазне-пральні комплекси, "Старлінки", екскаватори та інша техніка – цього року це вже 53 поїздка. Вартість техніки – 63 мільйони гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні веземо на Схід сотні FPV-дронів, EcoFlow, дизельних пічок, прально-душові комплекси, сотні нічних FPV-дронів, ноутбуки, екскаватори, шини, купольний РЕБ, "Старлінки", вантажівки, дефіцитні нічні "Мавіки", – розповів про вантаж Порошенко.







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"До речі, щодо відвертої брехні деяких представників партії влади про наші "Мавіки". По-перше, вони кажуть, нібито ці дрони були закуплені за ваші гроші. Але всі ж знають, що Фонд Порошенка ніколи не збирав жодних донатів і повністю фінансується за рахунок наших з Мариною особистих коштів. І ця сума вже значно перевищує 6 500 000 000 гривень. По-друге, вони брешуть, що ці дрони півроку чекали на складах, поки ми "попіаримося". Показую офіційний документ, накладну щодо цих "Мавіків". Стоїть чітка дата отримання — 24 грудня. Отримали, прозвітували, відправили на фронт. Усе 24 грудня", – зазначив Порошенко.

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