Підрозділи ЗСУ на східному фронті отримають дрони та техніку на 63 млн грн. ФОТО
Петро Порошенко повіз черговий вантаж допомоги для підрозділів Сил оборони. Нічні та денні FPV-дрони, нічні "Мавіки", зарядні станцї EcoFlow, вантажівки та лазне-пральні комплекси, "Старлінки", екскаватори та інша техніка – цього року це вже 53 поїздка. Вартість техніки – 63 мільйони гривень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Сьогодні веземо на Схід сотні FPV-дронів, EcoFlow, дизельних пічок, прально-душові комплекси, сотні нічних FPV-дронів, ноутбуки, екскаватори, шини, купольний РЕБ, "Старлінки", вантажівки, дефіцитні нічні "Мавіки", – розповів про вантаж Порошенко.
"До речі, щодо відвертої брехні деяких представників партії влади про наші "Мавіки". По-перше, вони кажуть, нібито ці дрони були закуплені за ваші гроші. Але всі ж знають, що Фонд Порошенка ніколи не збирав жодних донатів і повністю фінансується за рахунок наших з Мариною особистих коштів. І ця сума вже значно перевищує 6 500 000 000 гривень. По-друге, вони брешуть, що ці дрони півроку чекали на складах, поки ми "попіаримося". Показую офіційний документ, накладну щодо цих "Мавіків". Стоїть чітка дата отримання — 24 грудня. Отримали, прозвітували, відправили на фронт. Усе 24 грудня", – зазначив Порошенко.
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хоча ці слуги народа є лакеями організованого злочину..
63 млн. грн. то дофіга (1,5 млн.дол.)
але, це всього лише нікчемні 6 300 людей, які одержать, наприклад ЗЄліну тисячу.
тепер прикиньте скільки всього можна було б купити на 8 000 000 персонажів-хохлів (подали заявку на ЗЄліну тисячу) х 1 000 грн = 8 000 000 000 грн. !!!!!
ВІСІМ міліардів грн., які могли б піти на зброю та фортифікацію!!!
А ********** знов готуєтся жо свого саміту чи то жиру чи то херзнашо.
молодець..
Якби ви знали в якій крутій сорочці передав Порошенко чергову допомогу на десятки мільйонів бригадам на фронті.
Це сарказм. Але про сорочку позітівні напишуть, на відміну від мільярдів допомоги ЗСУ - тому давайте розповсюджувати об'єктивну інформацію, колись же криві дзеркала впадуть.
але 25 це утричи менше за 73, які продали свою та наші безпеку за дешевий популізм !
Мінімальні потреби ЗСУ в дронах задовольняються лише на 54 %. Таку відповідь отримала «ЄС».
В 2024 році ДССЗЗІ уклала контрактів на закупівлю 1'078'012 БПЛА, з яких для потреб ЗСУ - 750'989. Графік постачання було зірвано чотирма виконавцями, це 9'928 БПЛА.
Маємо багато нарікань на якість дронів. Приймання безпілотних систем здійснюється на підставі сертифікатів якості й відповідальність несе виконавець. Ті, хто закуповують фігню,ніякої відповідальності не несуть.
Генштаб говорить, що ЗСУ в 24 р отримали від держави 1'095'653 дронів. Правда, в підрозділах, які ми відвідуємо, 90% дронів - від волонтерів і громад. Бачимо серйозні проблеми із забезпеченням ЗСУ - на 50%, в той час коли ворог не має дефіциту з дронами.
Є проблеми з якістю БПЛА від держави, але структури, які контактують дрони, ні за що не відповідають. Влада неефективно використовує державні ресурси,витрачає на подачки в стилі «вовиної тисячі», замість спрямувати на ЗСУ.
Тому ми вимагаємо залишити військовий ПДФО бригадам!
Ще скріни:
https://uk.tgstat.com/channel/@irynagerashchenko#carousel-65308307408
Ми рахували кожну годину, збираючи нічні «Мавіки» нашим хлопцям на фронт. Бо не може бути так, що у підрозділу ЗСУ аж НУЛЬ «очей» для нічної розвідки та скидів.
Дзвінки від воїнів ми почали отримувати ще задовго до цього: від жовтня влада перестала закуповувати та постачати теплі «Мавіки». Тоді наша команда законтрактувала 1000 нічних «очей» для фронту. Нещодавно вони схаменулися та розкидали хоч якісь гроші бригадам, але часу на пошуки та закупівлю вже немає.
Ми добровільно відмовилися від 700 «Мавіків» на користь підрозділів, які до нас звернулися. Ці 300, які зараз перед вами, оплатив «Фонд Порошенка», і вже до Нового року ми намагатимемося передати їх до ЗСУ. Я вирішив терміново знайти в Європі ще 200 «Мавіків» - вишкребти, законтрактувати, оплатити - також до кінця року.
Що таке 500 нічних «Мавіків», коли 5 одиниць закриває смугу оборони батальйону? Можете порахувати. А ще за моєю спиною 300 «Цукорків», які нарешті прибули. Усього їх буде понад 3000, які передамо до війська.
За один день ми інвестували в «очі» для фронту 1 000 000 євро. Це - великий крок для захисту українських воїнів. Щасливого Різдва, наші захисники!
"https://uk.tgstat.com/channel/KPS1bN3PWXFjYmUy/99414 США виділять Україні найближчими днями ще один пакет озброєнь. До нього увійдуть у тому числі системи ППО"
Про це він написав на своїй сторінці у https://www.facebook.com/serg.marco/posts/3969202536730905?locale=uk_UA Facebook.
"Порошенко привіз нам обладнання, дронів та трактори. Два трактори, які дозволять нам вчасно закопатись на (вже черговій доречі лінії, скільки нас вже можна кидати туди сюди) лінії, яка активно до нас рухалась, і якщо чесно, то незрозуміло хтось тут взагалі планував окапуватись чи ні, але судячи з того, що ми бачили- то скоріш ні. І один саме на наш батальйон. Два місяці я сидів на вухах Юрія Бірюкова. Нив. Просив. Благав. Бо не можна організувати ефективну оборону без вчасно викопаних фортифікацій. І ось цей день настав. Велика подяка від 59 бригади та "Інквізиції". Ми стали вчора трохи сильнішими", - написав військовий ЗСУ.