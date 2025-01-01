У санаторії в Ворохті виникла пожежа: евакуювали понад 100 осіб. ФОТОрепортаж

У селищі Ворохта на Івано-Франківщині виникла пожежа в санаторії.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, загорілася покрівля чотириповерхової будівлі, площею близько 150 кв.м.

Всього евакуювали 102 особи, зокрема 10 дітей та 7 працівників санаторію, яких розмістили у сусідньому корпусі.

Пожежу ліквідували, причини її виникнення встановлюються. До робіт залучалися 52 рятувальники та 14 одиниць спецтехніки.

Постраждалих немає.

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