У санаторії в Ворохті виникла пожежа: евакуювали понад 100 осіб. ФОТОрепортаж
У селищі Ворохта на Івано-Франківщині виникла пожежа в санаторії.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, загорілася покрівля чотириповерхової будівлі, площею близько 150 кв.м.
Всього евакуювали 102 особи, зокрема 10 дітей та 7 працівників санаторію, яких розмістили у сусідньому корпусі.
Пожежу ліквідували, причини її виникнення встановлюються. До робіт залучалися 52 рятувальники та 14 одиниць спецтехніки.
Постраждалих немає.
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Myroslav Hrabovsky 9c770479
показати весь коментар01.01.2025 14:21 Відповісти Мені подобається 1
Vitaliy 8815a9d2
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superdexter sidorov
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