УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12600 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 282 3
пожежа (4243) ДСНС (4987) Івано-Франківська область (928) Надвірнянський район (1) Ворохта (1)

У санаторії в Ворохті виникла пожежа: евакуювали понад 100 осіб. ФОТОрепортаж

У селищі Ворохта на Івано-Франківщині виникла пожежа в санаторії.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, загорілася покрівля чотириповерхової будівлі, площею близько 150 кв.м.

Всього евакуювали 102 особи, зокрема 10 дітей та 7 працівників санаторію, яких розмістили у сусідньому корпусі.

Пожежу ліквідували, причини її виникнення встановлюються. До робіт залучалися 52 рятувальники та 14 одиниць спецтехніки.

Постраждалих немає.

Також читайте: Атака "Шахедів" на Миколаїв: пожежу в багатоповерхівці ліквідовано, минулося без постраждалих

Санаторій горів у Ворохті на Івано-Франківщині
Санаторій горів у Ворохті на Івано-Франківщині
Санаторій горів у Ворохті на Івано-Франківщині
Санаторій горів у Ворохті на Івано-Франківщині

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ворохта… які приємні спогади)))
показати весь коментар
01.01.2025 14:21 Відповісти
Цікво скільки там було ухилянтів?
показати весь коментар
01.01.2025 15:02 Відповісти
А в Оймяконе у старшего помощника младшего дворника триппер нашли.
показати весь коментар
01.01.2025 16:19 Відповісти
 
 