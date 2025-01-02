"Дзвін солідарності" з Україною пролунав у Національному соборі Вашингтона. ФОТОрепортаж

У Національному соборі Вашингтона провели святкову службу на честь початку року. Там читали благословення для України та дзвонили у символічний дзвін, вироблений із відпрацьованих боєприпасів.

Про це пише "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Цей собор з першого дня підтримує Україну. І ми щасливі та пишаємося цим. Мати можливість зібрати знаряддя війни, ці кулі з України, та перетворити їх на символ миру, це справді сильне повідомлення. І ми віримо, що Бог є великою частиною цього, тому ми освятили цей дзвін", - сказав речник Національного собору Вашингтона Кевін Ексторм.

Гільзи та кулі, знайдені на передовій в Україні, було переправлено у тверді злитки, з яких відлили дзвін. Українською та англійською мовами на ньому викарбувана цитата із вірша Тараса Шевченка: "Встане правда! Встане воля!", а також, бойове гасло: "Слава Україні! Героям слава!".

Читайте також: Зеленський подякував США за військову допомогу на $2,5 млрд

У перший день нового року у Вашингтонському соборі дзвін спочатку урочисто освятили, а потім використали під час служби.

"Дзвін Солідарності", як його називають, був створений на замовлення Національного фестивалю дзвонів, щоб відзначити Україну, як країну, яка буде в центрі уваги 2025-го року.

"Дзвін солідарності" символічно пов'язаний з американським "Дзвоном Свободи", що знаходиться у місті Філадельфія, яке було столицею США у часи боротьби за незалежність від Великої Британії. Дзвін дзвонив, скликаючи жителів Філадельфії на оголошення Декларації незалежності Другим Континентальним конгресом 8 липня 1776.

Читайте: Маск оселився біля Трампа після виборів у США, - NYT