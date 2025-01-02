Збитки на 140 мільйонів: на Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини за постачання неякісного одягу, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили розслідування справи командира військової частини з Дніпропетровщини, який організував постачання одягу неналежної якості для своїх підлеглих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Слідство встановило, що військовий уклав договір із приватним підприємством без проведення тендера та передбачив передоплату в 30%.

В результаті частина контракту була виконана якісно, проте на суму близько 140 млн гривень поставлено одяг, що не відповідав стандартам і створював небезпеку для військових. Попри це, документи було підписано, а кошти сплачено.

Командира обвинувачують за ч. 4 ст. 425 ККУ, що передбачає до 8 років ув'язнення. Для компенсації завданих збитків у нього арештовано майно: кілька квартир, будинки та земельні ділянки.

Паралельно триває розслідування стосовно постачальника, який виконав угоду із порушенням стандартів. Керівництво справою здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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