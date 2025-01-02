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Дніпропетровщина (3261) корупція (4615) суд (11507) ДБР (3303)

Збитки на 140 мільйонів: на Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини за постачання неякісного одягу, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили розслідування справи командира військової частини з Дніпропетровщини, який організував постачання одягу неналежної якості для своїх підлеглих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Командир постане перед судом через збитки на 140 млн

Слідство встановило, що військовий уклав договір із приватним підприємством без проведення тендера та передбачив передоплату в 30%.

В результаті частина контракту була виконана якісно, проте на суму близько 140 млн гривень поставлено одяг, що не відповідав стандартам і створював небезпеку для військових. Попри це, документи було підписано, а кошти сплачено.

Командир постане перед судом через збитки на 140 млн

Командира обвинувачують за ч. 4 ст. 425 ККУ, що передбачає до 8 років ув'язнення. Для компенсації завданих збитків у нього арештовано майно: кілька квартир, будинки та земельні ділянки.

Паралельно триває розслідування стосовно постачальника, який виконав угоду із порушенням стандартів. Керівництво справою здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Командир постане перед судом через збитки на 140 млнКомандир постане перед судом через збитки на 140 млн

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру заступнику командира 110 ОМБр, який заробляв на підлеглих, що не бажали проходити службу, - ДБР. ФОТОрепортаж

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02.01.2025 15:44 Відповісти
На Дніпропетровщині є своя крупа, а вірніше, є свій круп...
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02.01.2025 15:44 Відповісти
Корупція може здолати Украіну -- поперед путлєра
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02.01.2025 15:47 Відповісти
"кілька квартир, будинки та земельні ділянки" - цікаво, а до арешту ось ці "скромні" здобутки цього пАлковніка нікого не зацікавили? Нікому в очі не попало?
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02.01.2025 15:52 Відповісти
Ці падли поголовно збагатились за час війни на махінаціях з речами, паливом, продовольством, виплатами підлеглим.
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02.01.2025 15:56 Відповісти
"Ці падли" мають ім'я і ми не будемо огульно звинувачувати всіх. Сподіваюсь ви це зрозумієте.
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02.01.2025 16:02 Відповісти
Требунал, в рядові, штурмова рота. Без права амністіі до поранення.
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02.01.2025 17:11 Відповісти
 
 