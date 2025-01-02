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Сапери знешкодили на Кіровоградщині нерозірвану бойову частину російської крилатої ракети. ФОТО

У Кіровоградській області вибухотехніки поліції знешкодили нерозірвану бойову частину ворожої ракети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу Нацполіції.

На території одного з районів області громадяни виявили уламки вибухонебезпечного предмета та повідомили про це поліцейських.

сапери знешкодили російську ракету

На місці події співробітники вибухотехнічної служби ГУНП у Кіровоградській області виявили бойову частину крилатої ракети, яка не здетонувала.

На Кіровоградщині знешкодили уламки ракети
На Кіровоградщині знешкодили уламки ракети

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Фахівці вилучили вибухонебезпечний пристрій з ґрунту, розрядили його та знищили шляхом контрольованого підриву.

знешкодили російську ракету на Кіровоградщині

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