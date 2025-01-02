Сапери знешкодили на Кіровоградщині нерозірвану бойову частину російської крилатої ракети. ФОТО
У Кіровоградській області вибухотехніки поліції знешкодили нерозірвану бойову частину ворожої ракети.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу Нацполіції.
На території одного з районів області громадяни виявили уламки вибухонебезпечного предмета та повідомили про це поліцейських.
На місці події співробітники вибухотехнічної служби ГУНП у Кіровоградській області виявили бойову частину крилатої ракети, яка не здетонувала.
Фахівці вилучили вибухонебезпечний пристрій з ґрунту, розрядили його та знищили шляхом контрольованого підриву.
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