Клименко призначив Героя України Дмитра Фінашина своїм радником з питань ветеранської політики, - МВС. ФОТО

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначив Героя України та ветерана Нацгвардії Дмитра Фінашина своїм радником з питань ветеранської політики.

Про це очільник МВС розповів у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Дмитро Фінашин є Героєм України, який пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера. На фронті він отримав важке поранення, проте не залишив побратимів у біді, ризикуючи життям заради їхнього порятунку. Після реабілітації Дмитро повернувся до лав Національної гвардії.

"Дмитро - молодий представник спільноти воїнів, який чітко розуміє потреби військових та ветеранів. Він опікуватиметься питаннями покращення реабілітації, медичної та психологічної допомоги, соціальної підтримки, працевлаштування учасників бойових дій з системи МВС", - зазначив Ігор Клименко.

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