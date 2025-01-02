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Клименко призначив Героя України Дмитра Фінашина своїм радником з питань ветеранської політики, - МВС. ФОТО

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначив Героя України та ветерана Нацгвардії Дмитра Фінашина своїм радником з питань ветеранської політики.

Про це очільник МВС розповів у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Герой України Дмитро Фінашин став радником Міністра внутрішніх справ

Дмитро Фінашин є Героєм України, який пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера. На фронті він отримав важке поранення, проте не залишив побратимів у біді, ризикуючи життям заради їхнього порятунку. Після реабілітації Дмитро повернувся до лав Національної гвардії.

"Дмитро - молодий представник спільноти воїнів, який чітко розуміє потреби військових та ветеранів. Він опікуватиметься питаннями покращення реабілітації, медичної та психологічної допомоги, соціальної підтримки, працевлаштування учасників бойових дій з системи МВС", - зазначив Ігор Клименко.

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Топ коментарі
+10
Пиар это все,быдло обрадуется.
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02.01.2025 17:34
+9
Дали Героя "правильному чуваку", зробили легенду, піди тепер, дочепися до нього
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02.01.2025 17:33
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02.01.2025 17:31
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02.01.2025 17:30 Відповісти
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02.01.2025 17:31 Відповісти
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02.01.2025 17:56 Відповісти
Великий фахівець в порівнянні з Залужним.
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02.01.2025 18:02 Відповісти
Дали Героя "правильному чуваку", зробили легенду, піди тепер, дочепися до нього
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02.01.2025 17:33 Відповісти
Не хочеш теж героя отримати? Чи на дивані краще?
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02.01.2025 18:11 Відповісти
Пиар это все,быдло обрадуется.
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02.01.2025 17:34 Відповісти
генетичний мусор клименко прикрився
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02.01.2025 17:37 Відповісти
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02.01.2025 17:58 Відповісти
Пристойним людям не можна погоджуватися навіть на таку посаду у цьому режимі.
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02.01.2025 18:00 Відповісти
Для чого неробам радники ???
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02.01.2025 18:09 Відповісти
Клименко это чёрт, служить чертям это зло.
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02.01.2025 19:48 Відповісти
 
 