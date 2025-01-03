Наслідки ворожої атаки на Київщину. ФОТОрепортаж

Одна людина загинула, ще четверо постраждали, серед них неповнолітній атаки російських безпілотників на Київську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

У результаті атаки ворожих БПЛА у Білоцерківському районі пошкоджено 4 приватних житлових будинки та одну господарчу споруду. В одному з будинків виникла пожежа - її ліквідовано рятувальниками о 05:02. Три людини постраждало. Серед постраждалих – 16 річний хлопець. Його госпіталізовано до лікарні, надається необхідна допомога.

На Броварщині пошкоджено вантажний автомобіль, в результаті чого загинув водій 1999 року народження.

У Фастівському районі через падіння уламків травмовано молоду жінку 2002 року народження. Наразі їй надають медичну допомогу у районній лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині від уламків "шахеду" загинув водій вантажівки













