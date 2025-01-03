УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12696 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 415 20
Київська область (3806) обстріл (27098) Шахед (573) Білоцерківський район (2) Броварський район (2) Фастівський район (3)

Наслідки ворожої атаки на Київщину. ФОТОрепортаж

Одна людина загинула, ще четверо постраждали, серед них неповнолітній атаки російських безпілотників на Київську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

У результаті атаки ворожих БПЛА у Білоцерківському районі   пошкоджено 4 приватних житлових будинки та одну господарчу споруду. В одному з будинків виникла пожежа - її ліквідовано рятувальниками о 05:02. Три людини постраждало. Серед постраждалих – 16 річний хлопець. Його  госпіталізовано до лікарні, надається необхідна допомога.

На Броварщині пошкоджено вантажний автомобіль, в результаті чого загинув водій 1999 року народження.

У Фастівському районі  через падіння уламків травмовано молоду жінку 2002 року народження. Наразі їй надають медичну допомогу у районній лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині від уламків "шахеду" загинув водій вантажівки

Київщина
Київщина
Київщина
Київщина
Київщина
Київщина
Київщина

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
А може вовка, а не вола? Шось ти Христино мабуть сьогодні ше спати не лягала?
показати весь коментар
03.01.2025 08:13
+1
З 1240 року не спить. Бачиж же, каже - ,,Помню 1240 год,,
показати весь коментар
03.01.2025 08:17
+1
Одна це стандартний пересічний таунхаус. Інша - стара хата з переробленим фасадом для утеплення.
показати весь коментар
03.01.2025 08:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як стосується футбол, шахтьор та тимощук до цієї новини?
показати весь коментар
03.01.2025 08:10 Відповісти
А ти? Нє чуствуєш, чи не платиш чи без світла сидиш? Відрізали за несплату?
показати весь коментар
03.01.2025 08:15 Відповісти
Совість мучає, але ти все одно, скрєпя зубамі платиш? Чи не платиш?
показати весь коментар
03.01.2025 08:18 Відповісти
«Чувствовать»можна тільки член в одному місці...
показати весь коментар
03.01.2025 08:48 Відповісти
свинособаки..
показати весь коментар
03.01.2025 07:43 Відповісти
А може вовка, а не вола? Шось ти Христино мабуть сьогодні ше спати не лягала?
показати весь коментар
03.01.2025 08:13 Відповісти
Це коли ви разом в одній палаті лежали?
показати весь коментар
03.01.2025 08:24 Відповісти
З 1240 року не спить. Бачиж же, каже - ,,Помню 1240 год,,
показати весь коментар
03.01.2025 08:17 Відповісти
Та, *** неадекват якась
показати весь коментар
03.01.2025 08:22 Відповісти
Телепортація
показати весь коментар
03.01.2025 08:34 Відповісти
чия це хатинка ?
показати весь коментар
03.01.2025 08:05 Відповісти
Зе більшості.
показати весь коментар
03.01.2025 08:15 Відповісти
Може бути якогось зачуханого митника, або дрібного мусорного начальничка. Мусорами я вважаю не тільки ментів, а і всіх інших правоблудів-підсудків.
показати весь коментар
03.01.2025 08:22 Відповісти
Одна це стандартний пересічний таунхаус. Інша - стара хата з переробленим фасадом для утеплення.
показати весь коментар
03.01.2025 08:22 Відповісти
Водій на фронт не пішов,а смерть і тут знайшла...немає в Україні безпечного місця...
показати весь коментар
03.01.2025 08:46 Відповісти
 
 