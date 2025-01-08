Доба на Херсонщині: росіяни обстріляли 16 населених пунктів, загинули 2 людини, поранено 9. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Херсонський та Бериславський райони з артилерії та безпілотників, пошкодивши житлові будинки, інфраструктуру й автотранспорт, зокрема службові авто поліції.

Про це повідомляє МВС України, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Наддніпрянське, Станіслав, Придніпровське, Комишани, Зеленівка, Білозерка, Широка Балка, Микільське, Берислав, Шляхове, Бургунка, Червоний Маяк, Гаврилівка та Монастирське.

Як зазначається, унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще дев'ять отримали поранення.

"Обстрілами пошкоджені три багатоквартирні та п’ять приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, три цивільні, комунальний, вантажний та чотири службові автомобілі поліції, фермерське господарство, гараж і автобус", - зазначає МВС.

Обстріли здійснювалися як з артилерії, так і за допомогою безпілотників.









