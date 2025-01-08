Збирали для РФ дані про розміщення засобів РЕБ та ППО: На Сумщині судитимуть подружжя. ФОТО
Перед судом постане подружжя агентів РФ –– 53-річна жінка та її 59-річний чоловік, яких обвинувачують у збиранні даних про розміщення засобів РЕБ та ППО на Сумщині й Харківщині.
Про це повідомляє пресцентр СБУ та Сумська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Що встановило розслідування?
За даними правоохоронців, жінка з початку 2024 року в одному із месенджерів погодилась на співпрацю з представником спецслужби РФ. Вона збирала актуальну інформацію про переміщення та місця базування особового складу та техніки, зокрема засоби РЕБ та ППО Збройних Сил України у Сумській та Харківській областях.
У СБУ повідомили, що зловмисниками виявились медсестра та її чоловік - колишній працівник розформованої міліції, який проживав в Охтирці на Сумщині.
Агентам РФ загрожує довічне
Чоловік на прохання дружини збирав та передавав їй розвіддані про українських захисників на Сумщині, зокрема обходячи прикордонну територію, а також випитуючи "втемну" потрібну інформацію у знайомих.
Отриману інформацію він месенджером переправляв дружині, а вона потім "звітувала" своєму куратору з ФСБ.
З липня 2024 року обвинувачені перебувають під вартою без права на заставу.
Зловмисники обвинувачуються за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).
Жінка також буде нести відповідальність за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).
Обом ворожим агентам загрожує довічне ув'язнення.
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Краще так, ліквідованно диверсантів ФСБ, які збирали для РФ дані про розміщення засобів РЕБ та ППО:
Краще ..... краще.