Збирали для РФ дані про розміщення засобів РЕБ та ППО: На Сумщині судитимуть подружжя. ФОТО

Перед судом постане подружжя агентів РФ –– 53-річна жінка та її 59-річний чоловік, яких обвинувачують у збиранні даних про розміщення засобів РЕБ та ППО на Сумщині й Харківщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ та Сумська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Що встановило розслідування?

За даними правоохоронців, жінка з початку 2024 року в одному із месенджерів погодилась на співпрацю з представником спецслужби РФ. Вона збирала актуальну інформацію про переміщення та місця базування особового складу та техніки, зокрема засоби РЕБ та ППО Збройних Сил України у Сумській та Харківській областях.

У СБУ повідомили, що зловмисниками виявились медсестра та її чоловік - колишній працівник розформованої міліції, який проживав в Охтирці на Сумщині.

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Агентам РФ загрожує довічне

Чоловік на прохання дружини збирав та передавав їй розвіддані про українських захисників на Сумщині, зокрема обходячи прикордонну територію, а також випитуючи "втемну" потрібну інформацію у знайомих.

Отриману інформацію він месенджером переправляв дружині, а вона потім "звітувала" своєму куратору з ФСБ.

З липня 2024 року обвинувачені перебувають під вартою без права на заставу.

Зловмисники обвинувачуються за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

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Жінка також буде нести відповідальність за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Обом ворожим агентам загрожує довічне ув'язнення.