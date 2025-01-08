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Збирали для РФ дані про розміщення засобів РЕБ та ППО: На Сумщині судитимуть подружжя. ФОТО

Перед судом постане подружжя агентів РФ –– 53-річна жінка та її 59-річний чоловік, яких обвинувачують у збиранні даних про розміщення засобів РЕБ та ППО на Сумщині й Харківщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ та Сумська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Що встановило розслідування?

За даними правоохоронців, жінка з початку 2024 року в одному із месенджерів погодилась на співпрацю з представником спецслужби РФ. Вона збирала актуальну інформацію про переміщення та місця базування особового складу та техніки, зокрема засоби РЕБ та ППО Збройних Сил України у Сумській та Харківській областях.

У СБУ повідомили, що зловмисниками виявились медсестра та її чоловік - колишній працівник розформованої міліції, який проживав в Охтирці на Сумщині.

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Судитимуть подружжя агентів РФ, яке збирало дані про ППО на Сумщині

Агентам РФ загрожує довічне

Чоловік на прохання дружини збирав та передавав їй розвіддані про українських захисників на Сумщині, зокрема обходячи прикордонну територію, а також випитуючи "втемну" потрібну інформацію у знайомих.

Отриману інформацію він месенджером переправляв дружині, а вона потім "звітувала" своєму куратору з ФСБ.

З липня 2024 року обвинувачені перебувають під вартою без права на заставу.

Зловмисники обвинувачуються за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

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Жінка також буде нести відповідальність за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Обом ворожим агентам загрожує довічне ув'язнення.

Судитимуть подружжя агентів РФ, яке збирало дані про ППО на Сумщині

Автор: 

суд (11701) Сумська область (3720) державна зрада (1690) Харківська область (893)


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Мусор - воно і в Африці мусор!
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08.01.2025 12:33 Відповісти
Більше підходить - гівно.
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08.01.2025 12:37 Відповісти
а ті, що забарикадувалися на підвалі в Запоріжжі, не гівно ні?? ілі ето другоє?? дивно що тут ще не відстоюють "права та свободи" цих Підарасів із Сумщини, ф ****, -- "должна бить свабодная страна, чьто хачу и каму хачу пєрєдаю!!" так??),
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08.01.2025 12:45 Відповісти
Ті що забарикадувалися у Запоріжжі таке саме гівно як і ці.
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08.01.2025 12:49 Відповісти
Згоден.
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08.01.2025 12:56 Відповісти
Пам'ятайте, що гівно може бути добрим добривом, завдяки якому зароджується щось нове! Головне, як ви використовуєте гівно 🤣😏

Краще так, ліквідованно диверсантів ФСБ, які збирали для РФ дані про розміщення засобів РЕБ та ППО:
Краще ..... краще.
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08.01.2025 13:35 Відповісти
 
 