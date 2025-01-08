УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11739 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 357 17

На Сумщині затримали працівницю ТЦК на одержанні $3000 хабаря за ухилення від мобілізації, - поліція. ФОТО

Правоохоронці затримали у Сумській області працівницю територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яка організувала схему отримання хабарів за сприяння ухиленню військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації.

Про це повідомила поліція Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що жінка пропонувала свої послуги за розв'язання питання щодо ухилення від мобілізації за грошову винагороду. Вартість такої "послуги" становила 3000 доларів США.

Правоохоронці задокументували передачу хабаря та затримали зловмисницю під час одержання грошей.

Нині слідчі поліції повідомили посадовиці про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні злочину та одержання неправомірної вигоди службовою особою). Слідство триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командир військової частини в Одесі вимагав у підлеглих 30% від виплат: його затримали, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція затримала працівницю ТЦК на Сумщині за хабар
Поліція затримала працівницю ТЦК на Сумщині за хабар
Поліція затримала працівницю ТЦК на Сумщині за хабар

Автор: 

хабар (4711) Сумська область (3720) ТЦК та СП (590)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Немає ким міняти хлопців.

показати весь коментар
08.01.2025 14:17
+8
ІПСО! І ухилянта і гроші їй підкинули. Не могли поранені інваліди на реабілітації своїй співробітниці дозволити брати хабаря!
показати весь коментар
08.01.2025 14:13
+8
- Любий! Ти шо: дрочиш?
- Клянуся, люба, то рука Москви!
показати весь коментар
08.01.2025 14:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ооооооо!!!!! ГРОШІ!!!!!
показати весь коментар
08.01.2025 14:12 Відповісти
Бажаючих ЖИТИ КРАСИВО за рахунок інших не зменшується. Бо Чмонька провалив своє президентство, перетворивши його в КЛОУНАДУ для всіх пройдисвітів. Хоча ...., мабуть, так було ЗАДУМАНО його кураторами з самого початку. Як же він вже надоїв своєю пошкрябаною пикою.
показати весь коментар
08.01.2025 14:13 Відповісти
ІПСО! І ухилянта і гроші їй підкинули. Не могли поранені інваліди на реабілітації своїй співробітниці дозволити брати хабаря!
показати весь коментар
08.01.2025 14:13 Відповісти
Всі згодні.... навіщо працівниці територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якій ймовірно бабуся та прабабуся подарувала 2 дачі на Мальдівах та 4 авто, цим займатись ....
показати весь коментар
08.01.2025 14:29 Відповісти
показати весь коментар
08.01.2025 14:14 Відповісти
Немає ким міняти хлопців.

показати весь коментар
08.01.2025 14:17 Відповісти
Та є ким!
Близько 40000 поліції охорони моментально змінили б ситуацію.
Але ніт! Їх бережуть, бо хто ж буде охороняти конча-заспи?
показати весь коментар
08.01.2025 14:22 Відповісти
Вони не навчені сидіти в окопах...
показати весь коментар
08.01.2025 14:25 Відповісти
- Любий! Ти шо: дрочиш?
- Клянуся, люба, то рука Москви!
показати весь коментар
08.01.2025 14:20 Відповісти
Чи не пора вже кінчати цю ганьбу з ТЦК, поліцаями, депутатами, ВЛК. Поліцаїв, ТЦкашників та депутатів ВР, разом з ВЛК на фронт. Якщо хтось з них загине, то в Україні корупціонерів тільки менше стане.
показати весь коментар
08.01.2025 14:24 Відповісти
справа в тому, що не можна. Вони всі єдиний мафіозно-державний організм - якщо одного видьорнеш -держава впаде
показати весь коментар
08.01.2025 16:09 Відповісти
Рашистське ІПСО!
Ухилянти підкинули!
показати весь коментар
08.01.2025 14:26 Відповісти
та підкинули як Круаі 6 000 000 $
показати весь коментар
08.01.2025 14:30 Відповісти
То вони засівали на різдво, хто скількі може
показати весь коментар
08.01.2025 14:34 Відповісти
Демпинговала 🤪
показати весь коментар
08.01.2025 14:43 Відповісти
Жах ....
показати весь коментар
08.01.2025 15:09 Відповісти
Кто создал ТЦК и зачем / слуги народа , чтобы воровать /
показати весь коментар
08.01.2025 16:47 Відповісти
 
 