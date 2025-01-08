На Сумщині затримали працівницю ТЦК на одержанні $3000 хабаря за ухилення від мобілізації, - поліція. ФОТО
Правоохоронці затримали у Сумській області працівницю територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яка організувала схему отримання хабарів за сприяння ухиленню військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації.
Про це повідомила поліція Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що жінка пропонувала свої послуги за розв'язання питання щодо ухилення від мобілізації за грошову винагороду. Вартість такої "послуги" становила 3000 доларів США.
Правоохоронці задокументували передачу хабаря та затримали зловмисницю під час одержання грошей.
Нині слідчі поліції повідомили посадовиці про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні злочину та одержання неправомірної вигоди службовою особою). Слідство триває.
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Близько 40000 поліції охорони моментально змінили б ситуацію.
Але ніт! Їх бережуть, бо хто ж буде охороняти конча-заспи?
- Клянуся, люба, то рука Москви!
Ухилянти підкинули!