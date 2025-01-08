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Воїн 71 ОЄБр Дмитро Масловський (Кобра) загинув на Донеччині: він вступив у рукопашний бій з окупантом-якутом. ФОТО

Український воїн 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Дмитро Масловський (Кобра) загинув під час виконання бойового завдання, вступивши у рукопашний бій з російським штурмовиком з Якутії у Трудовому на Донеччині. 

Про це повідомив батальйон "Карпатська Січ" та бойовий медик Віцик, передає Цензор.НЕТ.

"Ім’я Масловського Дмитра Олеговича, позивний "Кобра", назавжди увійшло в історію боротьби українського народу. Його подвиг — це символ відваги, самопожертви й нескореного духу", - зазначили в батальйоні. 

Як повідомив Віцик, Дмитро став тим Героєм, який на 8-хвилинному відео кинув виклик ворогу у відкритому рукопашному бою.

"Масловський Дмитро Олегович "КОБРА" - побратим, який до останнього боровся з ворогом в н.п Трудове. Саме він на тому самому відео рукопашного бою", - написав Віцик.

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Дмитро Масловський Кобра загинув у бою з якутом на Донеччині

8 січня 2025 року Віцик опублікував фото, на якому були зображені снаряди з написом "За Кобру".

Дмитро Масловський Кобра загинув у бою з якутом на Донеччині

Що відомо про загиблого Героя?

У Подільському ТЦК та СП повідомили, що Дмитру, який загинув 17 листопада 2024 року біля Трудового Волноваського району на Донеччині, було 30 років. Родом він з Любашівської громади Одещини.

У день прощання з полеглим воїном в громаді був оголошений День жалоби.

Дмитро Масловський Кобра загинув у бою з якутом на Донеччині

Дмитро Масловський Кобра загинув у бою з якутом на Донеччині

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Рукопашний бій Героя Масловського з ворогом

На відео з камери, яка була закріплена на шоломі українського захисника зафіксовано, що він підійшов до приватного будинку з автоматом у руках. Раптово з будівлі пролунали постріли. Далі Дмитро кидає гранату у вікно та відступає, але з будинку йому назустріч виходить російський штурмовик.

Сутичка набирає обертів. Український воїн вириває автомат у противника і кидає його на землю. Між солдатами починається рукопашний бій. У процесі захисник дістає ножа й намагається завдати смертельного удару, але російський окупант перехоплює лезо голою рукою. У боротьбі противник завдає кілька ударів та навіть кусає бійця ЗСУ за пальці, аби той не міг чинити спротив.

У фіналі відео український воїн, тяжко поранений, промовляє свої останні слова, дякуючи противнику за поєдинок і просить дозволити йому спокійно померти. Проте окупант добив українського захисника пострілом.

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Автор: 

Донецька область (8578) втрати (4413) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (29) Волноваський район (232) Трудове (3) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+44
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!
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08.01.2025 17:41
+39
Світла Памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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08.01.2025 17:44
+31
Всіх якутів - кацапів , потрібно різати ,
як останню падаль на землі 🤬👹
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08.01.2025 17:48
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ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!
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08.01.2025 17:41 Відповісти
04.01.2024:
Вчера-позавчера в лентах прогремело видео ножевой схватки украинского и русского бойцов, в котором победил русский якут, а украинец назвал противника "лучшим бойцом". Русские заявляют своего тупого якута как героя по благородству, который пожалел врага и дал "спокойно" умереть.

Русская история про "благородство" прокатит только русским. В конце видео звучит фраза от украинца "не надо", а русский якут переворачивает тело лицом вниз. Умереть спокойно русский на самом деле не дал.

Но русские даже не поняли, что они реально сделали, выложив это и начав пиарить госпропагандой. Это запредельная по жестокости схватка. И это лишь локальный эпизод жестокости этой войны. Которую развязали русские. Русские хвастаются собственными зверствами и жестокостью, которую развязали. Пиаря такую запредельную жестокость на широкие массы населения, русское государство опускает планку жестокости внутри своей же страны. В России и без того рост преступности, различной бытовухи, убийств из-за ничего. И русские не пытаются это купировать, а наоборот подкидывают в топку ещё больше дерьма.
https://t.me/dragon_dances/15948
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08.01.2025 17:44 Відповісти
Маячня якась.
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08.01.2025 17:55 Відповісти
Маячня - класно тебе батьки назвали
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08.01.2025 18:15 Відповісти
Это называется повязать кровью. Якуты давно известны своим национализмом. Теперь никуда не денутся. И так поступают со всеми.
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08.01.2025 19:31 Відповісти
Якуты и прочие русские монголойды могут только своим оленизмом похвастаться.
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08.01.2025 20:12 Відповісти
Вижу вы очень гордитесь своим европеизмом. А с биологической точки зрения это просто окрас поросенка, светлый, темный или малиновый.
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08.01.2025 20:22 Відповісти
Якути вже давно і остаточно "денаціоналізовані" кацапською горілкою і є вимираючим племенем рабів. У них кацапи забирають все включаючи життя. Для нас між всіма сортами окупантів різниці не має.
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09.01.2025 06:58 Відповісти
+100500.
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09.01.2025 10:20 Відповісти
Мне казалось вы отдаете предпочтение бурятам.
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09.01.2025 14:37 Відповісти
Мені з тих народів найбільше подобаються коряки з Камчатки. Вони найдовше противились окупації і воювали до останнього. Мужній народ. Щоб уникнути рабства вони вбивали себе і помирали вільними людьми. Якути, буряти, чукчі, евенки стали рабами і прокацапленими алкодегенератами та манкуртами.
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09.01.2025 18:51 Відповісти
Ты зарегистрировалась на ЦЕНЗОРе, чтобы русню тут защищать?
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13.01.2025 14:21 Відповісти
Світла Памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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08.01.2025 17:44 Відповісти
То всьо путєн віноват! Простиє узкіє ніпрічьом!
P.S. Нещодавно наша під@расня "закликала" не вірити фейковому відео...
Царство небесне Герою.
Хай здохнуть всі якутські під@ри!
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08.01.2025 17:46 Відповісти
+1.
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08.01.2025 17:51 Відповісти
Всіх якутів - кацапів , потрібно різати ,
як останню падаль на землі 🤬👹
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08.01.2025 17:48 Відповісти
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08.01.2025 18:08 Відповісти
посилання є?
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08.01.2025 18:15 Відповісти
розумію((((
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08.01.2025 18:18 Відповісти
На ФБ ти іі знайдеш. Є повне відео, і є скорочене. Але попереджаю- це відео Дуже(!!!) тяжке. Воно тебе виб"'є з коліі на декілька днів, і ти його ніколи не забудеш...Це не кіношне відео. Після нього війна сприймається зовсім по іншому......
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08.01.2025 19:06 Відповісти
Я чув - є на Реадовці, пошукайте там, вчора або позавчора. Я не дивлюся відео, лише читаю тексти, нема часу.
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08.01.2025 20:38 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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08.01.2025 18:11 Відповісти
НЕ БРАТИ У ПОЛОН ЖОДНОГО КАЦАПА
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08.01.2025 18:13 Відповісти
Хто бачив відео з початку, той не може не задуматись над тим, хто ж він такий - цей командирський "розумник", який наказав нашому бійцю одному ( !!!) без прикриття, без розвідки і дрона над головою, а головне без "артилерії піхоти" бойових гранат чи принаймні димової шашки йти майже у повний зріст в сонячний день по відкритій місцевості "на зачистку" якогось сільгоспугіддя.
Судячи по тому, що по бійцю після проходження паркану одразу було відкрито прицільний вогонь на ураження, від якого він вочевидь був одразу поранений, а також по наступних діях бійця, що відповідав спорадичним вогнем по супротивнику навмання, а потім щоби сховатись від куль підбіг до стіни якоїсь побудови, за кутом якої на нього вже чатуаав ворог з ножем, то до цього він не був готовий. І тому не зміг зорієнтуватись і застосувати зброю чи принаймні відбити перший наскок й не дати себе повалити на землю. І цим програти в рукопашній та загинути.
Невже це той, у кого позивний "хаза", на поміч до кого закликав загиблий, захлинаючись кров'ю в своєму останньому бою. Який в цей час десь затихарився.
Тепер цьому "хазі" із цим жити.
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08.01.2025 19:13 Відповісти
"Хазу" (начебто) той якут до цього знешкодив! (Як це не помітив Дмитро - інша справа).
Із дрона відео якесь теж було.
Але - всі сиділи на дронах, а повідомити що товариша підстрелили, або де супротивник - не змогли, тільки відосики знімали.
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09.01.2025 01:31 Відповісти
Виникає питання: як взагалі ця fpv-камера опиниась на шоломі бійця? За це мав би хтось відповісти.
Адже тоді мимоволі боєць він стає бачити і мислити на полі бою не як воїн, а як тік-ток оператор-аматор - "де кращий ракурс". Тому і на перших порах, доки не оприлюднили ім'я загиблого, могло здатись, що це відео - вміла натуралізована постановка ворожих пропагандистів, а не відображення справжнбої смертельної рукопашної.
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09.01.2025 05:58 Відповісти
відповісти - хз
а от помститися - варіант
якут 10.01.25 повертається на війну проти нас
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09.01.2025 12:05 Відповісти
Этой войне присуща крайняя степень ненависти. Это будет трудно остановить, если вообще возможно.
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08.01.2025 19:53 Відповісти
Доречі, в болотних пабліках казали, що наш спочатку вбив "товарища" того якута, а вже потім якут типу відплатив нашому, за свого. 1:1.
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08.01.2025 20:41 Відповісти
Так і було, якут сам це розповів...
Царство небесне козакові...
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09.01.2025 00:48 Відповісти
Якуту капут!
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08.01.2025 20:41 Відповісти
Якщо комусь цікаво, то ось відео з тим якутом:

https://dai.ly/k5oZVMpfgezVfrCc5oc
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08.01.2025 20:59 Відповісти
І ще таке з ним же: https://cutt.us/eeyQJ
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08.01.2025 23:58 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою! Люта смерть московитським виродкам!
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08.01.2025 23:53 Відповісти
кацапські потвори! якутів,бурятів в полон не брати!
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09.01.2025 10:28 Відповісти
 
 