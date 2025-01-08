Воїн 71 ОЄБр Дмитро Масловський (Кобра) загинув на Донеччині: він вступив у рукопашний бій з окупантом-якутом. ФОТО

Український воїн 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Дмитро Масловський (Кобра) загинув під час виконання бойового завдання, вступивши у рукопашний бій з російським штурмовиком з Якутії у Трудовому на Донеччині.

Про це повідомив батальйон "Карпатська Січ" та бойовий медик Віцик, передає Цензор.НЕТ.

"Ім’я Масловського Дмитра Олеговича, позивний "Кобра", назавжди увійшло в історію боротьби українського народу. Його подвиг — це символ відваги, самопожертви й нескореного духу", - зазначили в батальйоні.

Як повідомив Віцик, Дмитро став тим Героєм, який на 8-хвилинному відео кинув виклик ворогу у відкритому рукопашному бою.

"Масловський Дмитро Олегович "КОБРА" - побратим, який до останнього боровся з ворогом в н.п Трудове. Саме він на тому самому відео рукопашного бою", - написав Віцик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На війні в Україні загинув шотландський доброволець Джордан Маклаклен

8 січня 2025 року Віцик опублікував фото, на якому були зображені снаряди з написом "За Кобру".

Що відомо про загиблого Героя?

У Подільському ТЦК та СП повідомили, що Дмитру, який загинув 17 листопада 2024 року біля Трудового Волноваського району на Донеччині, було 30 років. Родом він з Любашівської громади Одещини.

У день прощання з полеглим воїном в громаді був оголошений День жалоби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боях за Україну загинув музичний редактор проєкту "МастерШеф" Антон Вовк

Рукопашний бій Героя Масловського з ворогом

На відео з камери, яка була закріплена на шоломі українського захисника зафіксовано, що він підійшов до приватного будинку з автоматом у руках. Раптово з будівлі пролунали постріли. Далі Дмитро кидає гранату у вікно та відступає, але з будинку йому назустріч виходить російський штурмовик.

Сутичка набирає обертів. Український воїн вириває автомат у противника і кидає його на землю. Між солдатами починається рукопашний бій. У процесі захисник дістає ножа й намагається завдати смертельного удару, але російський окупант перехоплює лезо голою рукою. У боротьбі противник завдає кілька ударів та навіть кусає бійця ЗСУ за пальці, аби той не міг чинити спротив.

У фіналі відео український воїн, тяжко поранений, промовляє свої останні слова, дякуючи противнику за поєдинок і просить дозволити йому спокійно померти. Проте окупант добив українського захисника пострілом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті загинув військовий та технік з освітлення знімальних майданчиків PATRIOT Rental Інокентій Запоточний. ФОТО