Воїн 71 ОЄБр Дмитро Масловський (Кобра) загинув на Донеччині: він вступив у рукопашний бій з окупантом-якутом. ФОТО
Український воїн 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Дмитро Масловський (Кобра) загинув під час виконання бойового завдання, вступивши у рукопашний бій з російським штурмовиком з Якутії у Трудовому на Донеччині.
Про це повідомив батальйон "Карпатська Січ" та бойовий медик Віцик, передає Цензор.НЕТ.
"Ім’я Масловського Дмитра Олеговича, позивний "Кобра", назавжди увійшло в історію боротьби українського народу. Його подвиг — це символ відваги, самопожертви й нескореного духу", - зазначили в батальйоні.
Як повідомив Віцик, Дмитро став тим Героєм, який на 8-хвилинному відео кинув виклик ворогу у відкритому рукопашному бою.
"Масловський Дмитро Олегович "КОБРА" - побратим, який до останнього боровся з ворогом в н.п Трудове. Саме він на тому самому відео рукопашного бою", - написав Віцик.
8 січня 2025 року Віцик опублікував фото, на якому були зображені снаряди з написом "За Кобру".
Що відомо про загиблого Героя?
У Подільському ТЦК та СП повідомили, що Дмитру, який загинув 17 листопада 2024 року біля Трудового Волноваського району на Донеччині, було 30 років. Родом він з Любашівської громади Одещини.
У день прощання з полеглим воїном в громаді був оголошений День жалоби.
Рукопашний бій Героя Масловського з ворогом
На відео з камери, яка була закріплена на шоломі українського захисника зафіксовано, що він підійшов до приватного будинку з автоматом у руках. Раптово з будівлі пролунали постріли. Далі Дмитро кидає гранату у вікно та відступає, але з будинку йому назустріч виходить російський штурмовик.
Сутичка набирає обертів. Український воїн вириває автомат у противника і кидає його на землю. Між солдатами починається рукопашний бій. У процесі захисник дістає ножа й намагається завдати смертельного удару, але російський окупант перехоплює лезо голою рукою. У боротьбі противник завдає кілька ударів та навіть кусає бійця ЗСУ за пальці, аби той не міг чинити спротив.
У фіналі відео український воїн, тяжко поранений, промовляє свої останні слова, дякуючи противнику за поєдинок і просить дозволити йому спокійно померти. Проте окупант добив українського захисника пострілом.
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Вчера-позавчера в лентах прогремело видео ножевой схватки украинского и русского бойцов, в котором победил русский якут, а украинец назвал противника "лучшим бойцом". Русские заявляют своего тупого якута как героя по благородству, который пожалел врага и дал "спокойно" умереть.
Русская история про "благородство" прокатит только русским. В конце видео звучит фраза от украинца "не надо", а русский якут переворачивает тело лицом вниз. Умереть спокойно русский на самом деле не дал.
Но русские даже не поняли, что они реально сделали, выложив это и начав пиарить госпропагандой. Это запредельная по жестокости схватка. И это лишь локальный эпизод жестокости этой войны. Которую развязали русские. Русские хвастаются собственными зверствами и жестокостью, которую развязали. Пиаря такую запредельную жестокость на широкие массы населения, русское государство опускает планку жестокости внутри своей же страны. В России и без того рост преступности, различной бытовухи, убийств из-за ничего. И русские не пытаются это купировать, а наоборот подкидывают в топку ещё больше дерьма.
https://t.me/dragon_dances/15948
P.S. Нещодавно наша під@расня "закликала" не вірити фейковому відео...
Царство небесне Герою.
Хай здохнуть всі якутські під@ри!
як останню падаль на землі 🤬👹
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Судячи по тому, що по бійцю після проходження паркану одразу було відкрито прицільний вогонь на ураження, від якого він вочевидь був одразу поранений, а також по наступних діях бійця, що відповідав спорадичним вогнем по супротивнику навмання, а потім щоби сховатись від куль підбіг до стіни якоїсь побудови, за кутом якої на нього вже чатуаав ворог з ножем, то до цього він не був готовий. І тому не зміг зорієнтуватись і застосувати зброю чи принаймні відбити перший наскок й не дати себе повалити на землю. І цим програти в рукопашній та загинути.
Невже це той, у кого позивний "хаза", на поміч до кого закликав загиблий, захлинаючись кров'ю в своєму останньому бою. Який в цей час десь затихарився.
Тепер цьому "хазі" із цим жити.
Із дрона відео якесь теж було.
Але - всі сиділи на дронах, а повідомити що товариша підстрелили, або де супротивник - не змогли, тільки відосики знімали.
Адже тоді мимоволі боєць він стає бачити і мислити на полі бою не як воїн, а як тік-ток оператор-аматор - "де кращий ракурс". Тому і на перших порах, доки не оприлюднили ім'я загиблого, могло здатись, що це відео - вміла натуралізована постановка ворожих пропагандистів, а не відображення справжнбої смертельної рукопашної.
а от помститися - варіант
якут 10.01.25 повертається на війну проти нас
Царство небесне козакові...
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