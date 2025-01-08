Постачали РФ амуніцію та дрони на Донеччині: завершено розслідування щодо учасників НЗФ, - прокуратура. ФОТО

Донецька обласна прокуратура завершила досудове розслідування щодо трьох осіб, які забезпечували російські війська матеріальними ресурсами, зокрема амуніцією та дронами.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у вересні 2022 року житель Горлівки організував та очолив незаконне збройне формування - так званий "окремий батальйон спеціального призначення "Арбат"", який став частиною "Дикої дивізії ДНР". Разом зі своїми заступниками він забезпечував російські війська матеріальними ресурсами.

Протягом двох років обвинувачені відвідували фронтові позиції в селах Новобахмутівка, Очеретине, Олександрівка, а також у містах Мар’їнка й Авдіївка. З'ясовуючи потреби підрозділів ЗС РФ, організатор батальйону через контакти в окупаційній адміністрації вирішував питання із закупівлею та доставкою необхідного обладнання.

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Серед забезпечення:

Розвідувально-коригувальні безпілотники (БПЛА) та FPV-дрони.

Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Прилади нічного бачення, каски, бронежилети.

Електрогенератори, паливо, запчастини, будматеріали для укріплень.

Обвинувачені особисто організовували транспортування вантажів, розподіляли ролі між учасниками групи та контролювали доставку ресурсів.

Як зазначається, прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо трьох громадян за фактом колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України).

На сьогодні підозрюваних оголошено в розшук.

Розслідування вели слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за підтримки оперативників УСР в Донецькій області ДСР НП України.

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