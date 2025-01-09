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Вночі на Черкащині знищено 5 ворожих БпЛА, пошкоджені житлові будинки. ФОТО

У Черкаському районі після атаки БпЛА вночі 9 січня уламками дрона пошкоджені вікна будинків, магазину та автівки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"За попередніми даними, в межах області знищено 5 російських БпЛА.  Повсюди минулось без потерпілих. Однак у Черкаському районі уламками пошкоджено вікна десятка житлових будинків, магазину, а також автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Табурець зазначив, що триває обстеження території.

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У Черкаському районі уламками дрона пошкоджені вікна будинків, магазину та автівки
У Черкаському районі уламками дрона пошкоджені вікна будинків, магазину та автівки
У Черкаському районі уламками дрона пошкоджені вікна будинків, магазину та автівки

Автор: 

обстріл (28687) Черкаська область (65) Черкаський район (29)


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