Вночі на Черкащині знищено 5 ворожих БпЛА, пошкоджені житлові будинки. ФОТО

У Черкаському районі після атаки БпЛА вночі 9 січня уламками дрона пошкоджені вікна будинків, магазину та автівки



Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"За попередніми даними, в межах області знищено 5 російських БпЛА. Повсюди минулось без потерпілих. Однак у Черкаському районі уламками пошкоджено вікна десятка житлових будинків, магазину, а також автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Табурець зазначив, що триває обстеження території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" атакували Черкащину: пошкоджено будинки та ангар із зерном. ФОТОрепортаж





