Вночі на Черкащині знищено 5 ворожих БпЛА, пошкоджені житлові будинки. ФОТО
У Черкаському районі після атаки БпЛА вночі 9 січня уламками дрона пошкоджені вікна будинків, магазину та автівки
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"За попередніми даними, в межах області знищено 5 російських БпЛА. Повсюди минулось без потерпілих. Однак у Черкаському районі уламками пошкоджено вікна десятка житлових будинків, магазину, а також автомобіль", - йдеться в повідомленні.
Табурець зазначив, що триває обстеження території.
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