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Минулого року в Україні вчинено 352 підпали автомобілів, переважна більшість з них - на замовлення спецслужб РФ. ІНФОГРАФІКА+ФОТО

В Україні за весь минулий рік вчинено 352 підпали автомобілів і переважна більшість з них - скоєна на замовлення спецслужб російської федерації. За 229 фактами зловмисників вже притягнуто до відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  розповів заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Крім авто, правопорушники підпалювали релейні шафи на залізниці - 149 випадків, а також ТЦК, пошти, відділки поліції – загалом 57 випадків вчинення диверсій і терористичних актів.

авто,підпал

"Найбільше підпалів зареєстровано в місті Київ (84), на Одещині (82) та Харківщині (71). Поліцейські спільно з СБУ затримали 288 паліїв, з них 211 чоловіків, 12 жінок і 65 неповнолітніх громадян", -  додав Нєбитов.

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У поліції розповіли про підпал автівок минулого року
У поліції розповіли про підпал автівок минулого року

Автор: 

авто (6187) підпал (679) Нацполіція (15205) Нєбитов Андрій (190)


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переважна більшість з них - на замовлення спецслужб РФ

а інші підпали, з якого переляку?
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09.01.2025 12:43 Відповісти
Де найбільше переселенців з Донецької області і де менше всього розмовляють українською.
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09.01.2025 12:50 Відповісти
Держава всіх робить ворогами, якщо їм починають на п'яти наступати.
Бігуси, Ніколов, Шабунін..
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09.01.2025 12:51 Відповісти
Я не розумію,яким чином підпалений автомобіль якогось нашого високопоставленого пуцера може вплинути на ситуацію на фронті?І навіщо то москальським спецслужбам?Не виключаю,що якийсь тиловий носій поважних погонів переживає за свій особистий "мерс" куди більше,ніж за десяток "бентлі" на фронті,але це не є правильно...
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09.01.2025 12:53 Відповісти
Ось цю мерзоту треба просто знищувати іншої мови ці виродки не розуміють і другим наука буде цікаво що цієї погані найбільше в тих містах які рашисти регулярно обстрілюють це вже ким треба бути ?
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09.01.2025 14:58 Відповісти
Під час минулих війн за таке розстрілювали, а тепер дають зауваження.
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09.01.2025 15:20 Відповісти
здесь нельзя писать, что это авто ТЦК
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09.01.2025 16:42 Відповісти
 
 