Минулого року в Україні вчинено 352 підпали автомобілів, переважна більшість з них - на замовлення спецслужб РФ. ІНФОГРАФІКА+ФОТО

В Україні за весь минулий рік вчинено 352 підпали автомобілів і переважна більшість з них - скоєна на замовлення спецслужб російської федерації. За 229 фактами зловмисників вже притягнуто до відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Крім авто, правопорушники підпалювали релейні шафи на залізниці - 149 випадків, а також ТЦК, пошти, відділки поліції – загалом 57 випадків вчинення диверсій і терористичних актів.

"Найбільше підпалів зареєстровано в місті Київ (84), на Одещині (82) та Харківщині (71). Поліцейські спільно з СБУ затримали 288 паліїв, з них 211 чоловіків, 12 жінок і 65 неповнолітніх громадян", - додав Нєбитов.

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