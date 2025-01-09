У Білгород-Дністровському стався вибух біля держустанови. ФОТО

У місті Білгород-Дністровському на Одещині пролунав вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Подія сталася сьогодні близько 14-ї години біля однієї із державних установ. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

На місці події працюють співробітники Національної поліції, Служби безпеки України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Обставини встановлюються.

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За даними місцевих телеграм-каналів, вибух стався біля відділення Військової служби правопорядку ЗСУ.