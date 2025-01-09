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У Білгород-Дністровському стався вибух біля держустанови. ФОТО

У місті Білгород-Дністровському на Одещині пролунав вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Подія сталася сьогодні близько 14-ї години біля однієї із державних установ. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

вибух у Білгород-Дністровському

На місці події працюють співробітники Національної поліції, Служби безпеки України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

вибух у Білгород-Дністровському

Обставини встановлюються.

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За даними місцевих телеграм-каналів, вибух стався біля відділення Військової служби правопорядку ЗСУ.

Автор: 

вибух (4484) Одеська область (3243) Білгород-Дністровський (60) Білгород-Дністровський район (6)


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Газовий балон вибухнув - хотіли балон в "так звану пмр" передати?
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09.01.2025 18:03 Відповісти
Біля ВСП то нічого. Військові підтвердять.
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09.01.2025 18:03 Відповісти
Сам чому не військовий? Війна йде.
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09.01.2025 19:46 Відповісти
От якраз і військовий. Тому і кажу.
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09.01.2025 19:49 Відповісти
Шукайте серед СЗЧ.
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09.01.2025 18:04 Відповісти
У якогось ухилянта пукан рвонув?
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09.01.2025 18:10 Відповісти
 
 