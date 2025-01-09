У Білгород-Дністровському стався вибух біля держустанови. ФОТО
У місті Білгород-Дністровському на Одещині пролунав вибух.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Подія сталася сьогодні близько 14-ї години біля однієї із державних установ. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.
На місці події працюють співробітники Національної поліції, Служби безпеки України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Обставини встановлюються.
За даними місцевих телеграм-каналів, вибух стався біля відділення Військової служби правопорядку ЗСУ.
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Luk Viktor
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Nemuritor
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Dmitriy Prudko
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Дужан Міхал
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Ivan Ivan #403337
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