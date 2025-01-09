Окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: пошкоджено будинки й теплицю. ФОТОрепортаж

Протягом дня 9 січня російські війська били по Нікопольському району Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією.

Про наслідки ворожих атак розповів голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під обстрілами перебували Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська – міська і сільська – громади.



Унаслідок російських атак пошкоджені 3 приватні будинки та стільки ж господарських споруд, одна – зруйнована. Понівечена теплиця.



Повідомляється, що минулося без жертв.

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