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Окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: пошкоджено будинки й теплицю. ФОТОрепортаж

Протягом дня 9 січня російські війська били по Нікопольському району Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією.

Про наслідки ворожих атак розповів голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під обстрілами перебували Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська – міська і сільська – громади.

Унаслідок російських атак пошкоджені 3 приватні будинки та стільки ж господарських споруд, одна – зруйнована. Понівечена теплиця.

Повідомляється, що минулося без жертв.

Дивіться: Рашисти обстріляли з "Граду" та важкої артилерії Нікопольщину і вдарили по Синельниківському району Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 9 січня
Обстріли Нікопольщини 9 січня
Обстріли Нікопольщини 9 січня
Обстріли Нікопольщини 9 січня
Обстріли Нікопольщини 9 січня
Обстріли Нікопольщини 9 січня

Автор: 

обстріл (28687) Нікополь (1205) Дніпропетровська область (3771) Нікопольський район (218) війна в Україні (4168)


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