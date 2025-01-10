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Ворог вдарив по Семенівці на Чернігівщині, поранено жінку. ФОТОрепортаж

Ввечері 9 січня російська загарбники  поцілили ударними безпілотниками по місту Семенівка Новгород-Сіверського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Чернігівської області.

Внаслідок атаки літня жінка зазнала поранень, також зруйновані і пошкоджені житлові будинки та будівлі.

Нагадаємо, зранку  7 січня   війська РФ декілька разів обстріляли Семенівку Чернігівської області.  Внаслідок ворожого обстрілу 3 людини поранені, двоє із них - госпіталізовані. Є руйнування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень одна людина загинула і 15 поранені внаслідок російських атак на Чернігівщину. ФОТОрепортаж

Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини

Автор: 

обстріл (28687) Чернігівська область (914) Новгород-Сіверський район (19) Семенівка (10)


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Чому московити так часто атакують саме Семенівський район Чернігівщини? Бо це єдиний район який лишився у складі України від Стародубщини. Ця одвічна частина Сіверщини, колиска гетьманів і письменників, була окупована і анексована московитами ще в 1919 після 'референдуму' на багнетах, після чого все українське було піддане геноциду і асиміляції. Зараз про українську історію там нагадують лише церкви, збудовані на кошти гетьманів і козацької старшини.
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10.01.2025 14:12 Відповісти
 
 