Ворог вдарив по Семенівці на Чернігівщині, поранено жінку. ФОТОрепортаж
Ввечері 9 січня російська загарбники поцілили ударними безпілотниками по місту Семенівка Новгород-Сіверського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Чернігівської області.
Внаслідок атаки літня жінка зазнала поранень, також зруйновані і пошкоджені житлові будинки та будівлі.
Нагадаємо, зранку 7 січня війська РФ декілька разів обстріляли Семенівку Чернігівської області. Внаслідок ворожого обстрілу 3 людини поранені, двоє із них - госпіталізовані. Є руйнування.
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bazil rejestrowyj
показати весь коментар10.01.2025 14:12 Відповісти Мені подобається 0
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