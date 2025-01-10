Ворог вдарив по Семенівці на Чернігівщині, поранено жінку. ФОТОрепортаж

Ввечері 9 січня російська загарбники поцілили ударними безпілотниками по місту Семенівка Новгород-Сіверського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Чернігівської області.

Внаслідок атаки літня жінка зазнала поранень, також зруйновані і пошкоджені житлові будинки та будівлі.

Нагадаємо, зранку 7 січня війська РФ декілька разів обстріляли Семенівку Чернігівської області. Внаслідок ворожого обстрілу 3 людини поранені, двоє із них - госпіталізовані. Є руйнування.

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